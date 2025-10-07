Suất ăn bán trú 25.000 đồng gồm 1 quả trứng, 3 miếng chả nhỏ: Hiệu trưởng nói gì?

Mới đây mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh suất cơm bán trú của học sinh tiểu học có phần đạm bạc. Theo hình ảnh, suất ăn gồm 1 phần cơm trắng, 1 quả trứng luộc, 3 miếng chả nhỏ, 1 ít muối vừng và 1 chút nước canh rau.

Theo thông tin lan truyền trên mạng, suất ăn nói trên được chụp tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) và có giá là 25.000 đồng. Hình ảnh suất cơm đã làm nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Đa số cho rằng khẩu phần ăn như trong hình là chưa tương xứng với giá tiền.

"Trường con mình cũng ăn 25.000 đồng nhưng trông đầy đặn hơn nhiều; "25.000 đồng thế này là hơi ít, ngoài ra khẩu phần ăn của các cháu không thấy có rau, sợ hơi thiếu chất";... phụ huynh bình luận.

Suất ăn bán trú được đánh giá là chưa tương xứng với giá thành.

Liên quan đến sự việc, UBND phường Ba Đồn đã nắm thông tin và làm việc với Ban giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn để làm rõ sự việc, đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo. Bước đầu xác định hình ảnh phản ánh đúng là bữa ăn trưa ngày 6/10 của học sinh.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, theo xác minh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định mức giá của mỗi suất ăn bán trú cho học sinh tiểu học là 25.000 đồng. Tuy nhiên, trong đó gồm khoảng 2.000 đồng tiền phụ phí, nên mức chi thực tế của mỗi suất ăn còn khoảng 23.000 đồng.

Mức thi thực tế mỗi suất ăn là khoảng 23.000 đồng.

Về phía nhà trường, theo nguồn tin trên báo VietNamNet, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn xác nhận hình ảnh bữa ăn trên được chụp tại trường trưa 6/10.

Nữ hiệu trưởng chia sẻ, hiện trường có gần 600 học sinh ăn bán trú, thực phẩm được một doanh nghiệp cung cấp theo hợp đồng.

Theo bà Thủy, trước đó bà đã trực tiếp đến từng lớp hỏi học sinh và thông qua phụ huynh, thấy các cháu đều vui vẻ, khen bữa ăn ngon. Tuy nhiên, ngày 6/10 có sơ suất do sau bão, nguồn thực phẩm khan hiếm, thịt lợn chưa đảm bảo nên nhà trường chưa cho học sinh dùng. Vì vậy, bữa ăn trưa 6/10 chưa đạt yêu cầu.

Ngay trong buổi trưa 6/10, nhà trường đã họp chấn chỉnh, yêu cầu đơn vị cung ứng khắc phục, đồng thời đã có báo cáo sự việc lên UBND phường Ba Đồn.