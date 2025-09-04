Sữa tươi Meta Fresh Lợi khuẩn mới đột phá với công nghệ Lợi khuẩn Postbiotic giúp tăng cường đề kháng

Hệ miễn dịch – Lá chắn tự nhiên bảo vệ sức khỏe trẻ

Hệ miễn dịch là "lá chắn" sinh học tinh vi và mạnh mẽ, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus hay các tác nhân gây bệnh khác. Hệ thống này gồm nhiều thành phần như tế bào miễn dịch, mô lympho và cơ quan chuyên biệt, phối hợp hoạt động liên tục để phát hiện, tiêu diệt mầm bệnh và ghi nhớ để phản ứng hiệu quả hơn khi tái nhiễm.

Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển, hệ miễn dịch của trẻ vẫn chưa hoàn thiện, lượng kháng thể chưa đủ mạnh, số lượng và chức năng của các tế bào miễn dịch còn hạn chế, dẫn đến việc dễ bị tổn thương bởi virus, thay đổi thời tiết hay môi trường. Vì vậy, chủ động tăng cường sức đề kháng cho trẻ thông qua chế độ dinh dưỡng, kết hợp bổ sung các sản phẩm chứa Lợi khuẩn đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình.

Lợi khuẩn Postbiotic – Giải pháp hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ bên trong

Trong dinh dưỡng y học hiện đại, Postbiotics đang được xem là thế hệ Lợi khuẩn tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội về độ ổn định, độ an toàn và khả năng điều hòa miễn dịch, hỗ trợ tăng đề kháng mạnh mẽ cho trẻ. Khác với Probiotic (lợi khuẩn sống) vốn dễ bị suy yếu khi đi qua đường tiêu hóa, Postbiotic là các hoạt chất sinh học từ Lợi khuẩn đã được bất hoạt, nhưng vẫn giữ nguyên khả năng kích hoạt hệ miễn dịch tự nhiên, giúp cơ thể nhận diện và phản ứng nhanh với các tác nhân gây bệnh.

Lợi khuẩn Postbiotic mang đến nhiều lợi ích cho hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Trong đó, Lactococcus lactis Plasma (LC-Plasma) – chủng Lợi khuẩn được ứng dụng trong công nghệ Postbiotic là yếu tố then chốt nhờ khả năng kích hoạt hệ miễn dịch và tăng cường đề kháng tự nhiên cho cơ thể.

Với cơ chế hoạt động độc đáo, LC-Plasma kích hoạt "thủ lĩnh" của hệ miễn dịch tự nhiên - plasmacytoid dendritic cells (pDCs), thúc đẩy sản sinh interferon type I, tín hiệu quan trọng giúp hệ miễn dịch phản ứng nhanh và hiệu quả trước các tác nhân gây bệnh, đặc biệt là virus.

Nhờ cơ chế đó, LC-Plasma mang lại 3 lợi ích then chốt cho sức khỏe miễn dịch:

Tăng cường sức đề kháng tự nhiên: Giúp kích hoạt nhanh các tế bào tiền tuyến, hỗ trợ phát hiện và tiêu diệt tác nhân gây hại.

Giảm nguy cơ nhiễm virus: Hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh hô hấp do virus thường gặp ở trẻ nhỏ, mà không gây phản ứng viêm quá mức.

Điều hòa phản ứng miễn dịch: Đảm bảo cơ thể phản ứng đúng mức, không gây quá tải hay tổn thương mô. Đây được coi là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa viêm mạn tính.

Đột phá công nghệ lợi khuẩn Postbiotic cùng sữa non từ Mỹ hỗ trợ tăng cường miễn dịch.

Sữa tươi Meta Fresh lợi khuẩn – Đột phá công nghệ Lợi khuẩn Postbiotic hỗ trợ tăng cường đề kháng tự nhiên

Hiểu được tầm quan trọng của việc bổ sung Lợi khuẩn Postbiotic giúp tăng cường đề kháng, đặc biệt với trẻ nhỏ trong giai đoạn phát triển, Nutricare cùng Viện Dinh Dưỡng Y Học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) nghiên cứu và phát triển thành công sản phẩm Sữa tươi Meta Fresh Lợi khuẩn mới hỗ trợ tăng cường đề kháng.

Đột phá công nghệ lợi khuẩn Postbiotic, bổ sung 20 tỷ Lợi khuẩn hỗ trợ kích hoạt hệ miễn dịch nội sinh, tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch, từ đó nâng cao khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể trước virus, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh. Đồng thời, thành phần sữa non nhập khẩu từ Mỹ cung cấp kháng thể tự nhiên, giúp cơ thể nhận diện và trung hòa mầm bệnh (virus, vi khuẩn) ngay từ giai đoạn xâm nhập ban đầu, từ đó giúp hệ miễn dịch còn non nớt của trẻ phản ứng nhanh và hiệu quả hơn trước các tác nhân gây bệnh.

Không chỉ tăng cường sức đề kháng, sữa tươi Meta Fresh Lợi khuẩn chứa bộ đôi Canxi và Vitamin D3 hỗ trợ hệ xương chắc khỏe, phát triển chiều cao tối ưu.

Bên cạnh hương vị thơm ngon, thanh mát, sữa tươi Meta Fresh còn có nhiều lựa chọn được ba mẹ tin dùng như sữa tươi bổ sung sữa non Meta Fresh có đường và ít đường, mang đến sự lựa chọn đa dạng giúp hỗ trợ tăng đề kháng tự nhiên và phát triển khoẻ mạnh cho trẻ nhỏ.

Sữa tươi Meta Fresh Lợi khuẩn tăng cường đề kháng.

Khát vọng nâng tầm sức khỏe người Việt của Nutricare

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Dinh dưỡng Y học tại Việt Nam, những năm qua, Nutricare đã nỗ lực nghiên cứu, phát triển công thức dinh dưỡng phù hợp với thể trạng người Việt. "Bằng việc hợp tác với Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA), Thương hiệu Quốc gia Dinh dưỡng Y học Nutricare một lần nữa khẳng định khát vọng và cam kết mang đến những giải pháp dinh dưỡng chất lượng vượt trội, đặc biệt chuẩn Hoa Kỳ, nhằm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt." - ông Nguyễn Đức Minh, Tổng Giám đốc Nutricare chia sẻ.

