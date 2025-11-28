Sữa tươi A2 chuẩn quốc tế cho trẻ em Việt – thành quả từ hành trình Vinamilk tinh tuyển "gen quý 10.000 năm"

Cha mẹ Việt trăn trở khi chọn sữa cho con

Chị Minh Anh (32 tuổi, Hà Nội), mẹ của một bé trai 3 tuổi, chia sẻ: "Vì muốn tìm cho con một sản phẩm tốt mà mình đã không biết bao nhiêu lần lạc vào 'mê cung' sữa ngoại. Nhìn các hộp sữa được rao bán khắp nơi, không thể biết được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả, nguồn gốc có thực sự đáng tin cậy hay không."

Nỗi lo của chị Minh Anh cũng là bức tranh chung của nhiều gia đình Việt, khi thị trường sữa đang đối mặt với thực trạng đáng lo ngại của hàng giả, hàng nhái và sản phẩm kém chất lượng. Đặc biệt, các dòng sữa xách tay – vốn được nhiều phụ huynh tin tưởng vì gắn mác "ngoại nhập" – lại tiềm ẩn vô vàn rủi ro. Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo, những sản phẩm này chưa qua kiểm định chính thống, khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang và thiếu an tâm khi lựa chọn.

Giữa thị trường tràn ngập những sản phẩm kém chất lượng, mong muốn tìm được một loại sữa tươi an toàn, có nguồn gốc rõ ràng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của không ít cha mẹ.

Giải pháp từ Vinamilk: Hành trình và sự nỗ lực đưa giống bò có "gen quý 10.000 năm" về Việt Nam

Thấu hiểu nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh, Vinamilk đã tiên phong trong việc minh bạch hóa toàn bộ quy trình sản xuất, đồng thời áp dụng những tiêu chuẩn thẩm định nghiêm ngặt để mang đến dòng sữa tươi A2 tại Việt Nam – loại sữa chỉ chứa đạm A2 vốn được xem là "gen quý" tồn tại hàng chục nghìn năm.

Đằng sau mỗi hộp sữa tươi Green Farm A2 là một quy trình kiểm định khắt khe với 4 "chốt chặn" chất lượng, đảm bảo sự tinh khiết và an toàn trước khi đến tay người tiêu dùng.

Hành trình bắt đầu bằng việc nhập khẩu những đàn bò thuần chủng, sở hữu nguồn gen A2/A2 quý hiếm có từ cách đây khoảng 10.000 năm, trực tiếp từ các "thủ phủ" bò sữa hàng đầu thế giới như Mỹ và Châu Úc. Đây là một quá trình sản xuất đòi hỏi sự đầu tư lớn và lâu dài từ việc lựa chọn giống, kiểm định chất lượng gen, đến xây dựng hệ thống chăm sóc, dinh dưỡng và môi trường sống đạt chuẩn, bởi trong tự nhiên, tỉ lệ bò mang gen A2/A2 thuần chủng khá hiếm, ước tính chỉ chiếm khoảng 1 con trong 10 con bò.

Chọn lọc từng chú bò mang gen A2 quý hiếm

Toàn bộ đàn bò được nhập khẩu đều trải qua quá trình sàng lọc di truyền nhằm đảm bảo sự thuần khiết tuyệt đối của nguồn gen quý A2/A2. Các mẫu gen của đàn bò được thẩm định qua viện kiểm nghiệm quốc tế. Chỉ những cá thể đạt chuẩn gen A2/A2 mới được giữ lại trong một khu vực chăn nuôi riêng biệt, tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe.

Chốt chặn cuối cùng và quan trọng nhất, từng lô sữa tươi từ đàn bò A2 đều được kiểm định chất lượng gắt gao để đảm bảo thành phẩm cuối cùng chỉ chứa duy nhất đạm A2. Kết quả các đợt kiểm định đều được công bố minh bạch cho người tiêu dùng.

Kỹ lưỡng trong từng công đoạn để mang đến nguồn sữa chất lượng cho người dùng

Vinamilk Green Farm A2 mở ra cơ hội tiếp cận dòng sữa chứa đạm A2 chất lượng quốc tế cho trẻ em Việt Nam. Dù định vị ở phân khúc cao cấp, sản phẩm sữa tươi tiệt trùng nguyên chất Green Farm A2 vẫn giữ mức giá cạnh tranh hơn so với các dòng A2 nhập khẩu, nhờ lợi thế chủ động về nguồn nguyên liệu và quy trình sản xuất nội địa. Trong bối cảnh thị trường ngập tràn hàng xách tay thiếu kiểm định, tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng nhái, sự minh bạch về nguồn gốc của Vinamilk Green Farm A2 trở thành một trong những điểm tựa quan trọng, giúp phụ huynh thêm vững tin khi lựa chọn cho con mình.

An toàn cho bé, cha mẹ thêm an tâm

Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất Green Farm A2 với thành phần đạm A2 có cấu trúc gần với đạm beta casein trong sữa mẹ, giúp dễ hấp thu, đặc biệt phù hợp cho những bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Nhờ quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ và hệ thống phân phối rộng khắp, sản phẩm nhanh chóng chiếm được niềm tin và sự lựa chọn của đông đảo phụ huynh Việt.

Chị Tuyết Vân (29 tuổi, TP.HCM) cho biết, trước đây từng gặp nhiều áp lực khi chọn sữa cho con vì lo ngại mua phải sản phẩm kém chất lượng. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển sang sử dụng Vinamilk Green Farm A2, chị cảm thấy an tâm hơn. "Tôi được xem các kết quả xét nghiệm gen của từng cá thể bò và thẩm định sữa được đăng trên trang web. Với một thương hiệu lớn như Vinamilk, tôi hoàn toàn tin tưởng để lựa chọn cho con mình," chị chia sẻ.

Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, không chỉ trong sản xuất sữa mà còn ở việc mang đến những giải pháp dinh dưỡng đột phá. Với Green Farm A2, thương hiệu đã đưa giống bò có "gen quý 10.000 năm" đến gần hơn với trẻ em Việt, giúp các bé dễ dàng tiếp cận nguồn dinh dưỡng "vàng". Đó không chỉ là hộp sữa dịu dàng cho hệ tiêu hóa non nớt, dễ kích ứng, mà còn là sự an tâm gửi tới cha mẹ, đồng thời là minh chứng mạnh mẽ cho vị thế ngày càng vững chắc của ngành sữa Việt trên bản đồ dinh dưỡng toàn cầu.

Sản phẩm Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng Vinamilk Green Farm A2 được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam