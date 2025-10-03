Ngọc Huỳnh Hoyer là một YouTuber làm nội dung lấy chồng xa xứ khá nổi tiếng. Hiện tại cô đang sống ở Mỹ và có kênh YouTube 1,36 triệu lượt đăng ký, tài khoản Facebook 2,6 triệu lượt yêu thích. Ngoài làm sáng tạo nội dung, Ngọc còn kinh doanh và quảng cáo một số sản phẩm làm đẹp, sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe.

Mới đây, Ngọc Huỳnh bỗng vướng vào tranh cãi liên quan đến một sản phẩm sữa rửa mặt được cho là có xuất xứ Hàn Quốc. Trên MXH xuất hiện nhiều đoạn clip, bài đăng với tiêu đề “Ngọc Hoyer Family bán sữa rửa mặt thải độc gan”, khiến cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều, các từ khoá liên quan lọt top tìm kiếm phổ biến.

Các từ khoá tìm kiếm liên quan đến Ngọc Hoyer và sữa rửa mặt thải độc gan

Theo tìm hiểu, trong năm 2020 - 2023, Ngọc Huỳnh quảng cáo, giới thiệu sản phẩm này trong nhiều video đăng lên MXH. Ở một video vào năm 2020, cô nói: “Hồi đó Ngọc nói với mọi người là buổi sáng dậy Ngọc chỉ rửa mặt bằng nước thôi, ít khi rửa sữa rửa mặt. Nhưng dạo này Ngọc rất thích loại sữa rửa mặt 5 trong 1 này, vừa rửa mặt được, vừa tẩy trang được mà vừa làm đắp mặt nạ luôn”.

Ngọc Huỳnh nhiều lần giới thiệu loại sữa rửa mặt nói trên

Ngoài ra, Ngọc cũng xuất hiện trong các hình ảnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm sữa rửa mặt 5 trong 1 này.

Tìm hiểu thêm, sản phẩm này được vợ chồng anh trai của Ngọc Huỳnh bán ở thời điểm đó với các công dụng: (1) Loại bỏ lớp trang điểm, bụi bẩn và bã nhờn; (2) Không làm khô da, làm dịu ẩm mịn; (3) Rửa mặt tẩy trang; (4) Giúp thải độc tố cho da.

Ngọc Hoyer trong hình ảnh quảng cáo sản phẩm sữa rửa mặt (khoanh đỏ)

Tuy nhiên trong một livestream bán hàng (chưa rõ thời gian), N. - chị dâu của Ngọc Huỳnh nói: “Sữa rửa mặt em bán là 889k/ 50ml nó giúp cho mình sạch sâu, thải độc gan”.

Ở thời điểm hiện tại, đoạn clip bán hàng của chị dâu Ngọc Huỳnh được chia sẻ rầm rộ trở lại. Phía dưới các clip này, cư dân mạng để lại bình luận bàn tán rôm rả về chuyện “sữa rửa mặt thải độc gan”.

Chị dâu Ngọc Hoyer nói rằng sữa rửa mặt này có thể thải độc gan (Ảnh chụp màn hình/ @sau.drama)

Một nửa cho rằng có thể chị dâu của Ngọc Huỳnh nói nhịu, từ “thải độc da” thành “thải độc gan”. Tuy nhiên nhiều ý kiến không đồng tình, khẳng định việc bán các sản phẩm liên quan đến sức khỏe thì cần cẩn trọng và chính xác trong từng lời nói, không thể cung cấp thông tin lẫn lộn như vậy được.

“Ý là mình rửa mặt thôi mà nó trị được tới gan trong người luôn á hả?”, “Cỡ này chắc bác sĩ thất nghiệp”, “Ê nhưng thích coi clip nhà này mà giờ thất vọng quá”, “Chắc rửa mặt xong là trị được bách bệnh hả”, “Vậy mà nhiều người tin rồi mua luôn đó”, “Trước hay coi clip mà giờ thấy quảng cáo nhiều quá nên không coi nữa rồi”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Dù người quảng cáo sản phẩm sữa rửa mặt thải độc gan là chị dâu của Ngọc nhưng cư dân mạng cũng chỉ ra nhiều lần quảng cáo lố của Ngọc Huỳnh Hoyer.

Trong một clip bán nhuỵ hoa nghệ tây, Ngọc giới thiệu sản phẩm này như một thần dược. Theo lời ngọc, dùng nhuỵ hoa nghệ tây có thể khắc phục nhiều vấn đề sức khoẻ khác nhau như hỗ trợ giấc ngủ giảm mất ngủ hay khó ngủ, rối loạn tiền đình, tiểu đường, cao huyết áp, viêm loét bao tử, trào ngược dạ dày, ăn khó tiêu,...

Ngọc Huỳnh trong clip quảng cáo nhuỵ hoa nghệ tây

Hay một clip khác, Ngọc Huỳnh dùng kem dưỡng da thoa lên vết bầm tím vì: “Người ta nói dùng kem gì đó thoa lên để massage mà Ngọc không có kem gì ngoài kem nhà H. của Ngọc. Đó mình cũng xức được lên đây luôn, nó tan máu bầm chứ không gì”.

Hiện tại, cư dân mạng đã tìm đến tài khoản TikTok của Ngọc Huỳnh và để lại bình luận thắc mắc về vụ sữa rửa mặt thải độc gan. Tuy nhiên phía Ngọc và vợ chồng anh trai cô chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến sự việc.

Bình luận của cư dân mạng trên kênh của Ngọc (Ảnh chụp màn hình)

Ngọc Hoyer, tên thật là Huỳnh Thị Bảo Ngọc, sinh năm 1991, hiện đang sinh sống ở Mỹ. Cô được biết đến rộng rãi qua kênh YouTube Hoyer Family Cuộc Sống Mỹ, nơi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng chồng người Mỹ và 2 con nhỏ, đồng thời giới thiệu sự giao thoa văn hóa Việt - Mỹ qua ẩm thực, sinh hoạt gia đình và các chuyến du lịch.

Bắt đầu sang Mỹ từ năm 19 tuổi để du học và làm thêm, Ngọc gặp không ít khó khăn về ngôn ngữ và thích nghi, nhưng sau đó bén duyên với chồng - anh Dwayne Hoyer - qua ứng dụng hẹn hò. Họ kết hôn vào năm 2014, từ đó cùng nhau xây dựng kênh YouTube và đã có 1,36 triệu lượt đăng ký.

Ngọc Huỳnh Hoyer

(Tổng hợp)