Sữa non hỗ trợ ngủ ngon Lera – Nguồn dinh dưỡng quý từ sữa non cao cấp

Hội tụ tinh hoa dinh dưỡng từ dòng sữa non cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ



Tại Việt Nam, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Lera (sữa Lera) là thương hiệu sữa tiên phong có chiết xuất từ 100% từ sữa non chất lượng cao dành cho người cao tuổi. Trong sữa có chứa các thành phần như sữa non, melatonin thực vật, ginkgo biloba, tổ yến,…giúp bồi bổ sức khỏe. Không chỉ thế mà sữa Lera còn giúp tăng cường sức đề kháng và cải thiện giấc ngủ.

Tổ hợp Omega 3, 6 có lợi cho sức khỏe, có lợi cho thị giác, não bộ, giúp tăng cường sức đề kháng, duy trì và bồi bổ sức khỏe,

Sữa Lera có hàm lượng sữa non nhập khẩu 100% từ Mỹ với thành phần chính là canxi, lượng canxi trong sữa non dành cho người trưởng thành cao hơn gấp nhiều lần so với các loại sữa bột thông thường. Bên cạnh đó, canxi trong sữa non sẽ dễ dàng hấp thụ hơn so với các loại sữa khác.

Trong sữa non còn chứa lactoferrin, cytokine, lysozyme, insulin (IGF), IGF-1, IGF-2, vitamin A, B, B12, sắt, magie, kẽm,…giúp tăng cường hệ miễn dịch. Đồng thời, sữa non không chứa quá nhiều đường và chất béo nên rất phù hợp với những người có tiền sử bệnh tiểu đường.

Sữa Lera được coi là giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho nhiều nhu cầu khác nhau của người sử dụng: dù là người chọn lối sống lành mạnh, yêu thích thực phẩm từ tự nhiên, người khó tiêu hóa đường từ sữa hoặc dị ứng đạm từ sữa.

Sữa Lera – Nâng cao chất lượng cuộc sống, điều hoà giấc ngủ sinh học trọn vẹn

Bên cạnh đó, sữa Lera không chỉ tốt cho sức khỏe nền tảng hay những người có bệnh lý nền tảng như tim mạch, tiểu đường mà còn tốt cho sức khỏe não bộ nhờ chiết xuất Lactium. Đây là một loại decapeptid thủy phân từ casein sữa có tác dụng tốt cho hệ thần kinh.

Điểm nổi bật của sữa Lera – đây không chỉ là sữa non mà còn có thêm các thành phần như Melatonin, bình vôi, ginkgo biloba,…các nguyên liệu đảm bảo sạch 100% và được chiết xuất từ thảo được.

Ngoài ra, trong bộ thành phần ưu việt của sữa Lera còn chứa cao khô lạc tiên, cao khô bình vôi. Các hoạt chất Rotundin và L-tetrahydropalmatin được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ tốt cho giấc ngủ.Còn theo y học cổ truyền, cây bình vôi, lạc tiên có vị đắng ngọt, tính lương, có tác dụng hỗ trợ tốt cho hệ thần kinh.

Chính nhờ bộ thành phần ưu việt, sữa non Lera đã đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí về nguyên liệu, công thức theo tỷ lệ vàng, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, hương vị bùi thơm dễ uống, tạo nên bước đột phá về sản phẩm.

Công ty TNHH Lera Việt Nam

Địa chỉ: Royal City - 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 1900299263