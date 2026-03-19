Sáng 19-3, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết tại đơn vị không ghi nhận trường hợp bệnh nhi Đ.M.K., có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng chi trả viện phí và cần hỗ trợ khẩn cấp như thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Thông tin đăng tải sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Do đó, phía bệnh viện đề nghị người dân tỉnh táo, xác minh kỹ thông tin trước khi hỗ trợ để tránh bị lừa đảo.

Trước đó, trên Facebook xuất hiện bài viết kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ bé Đ.M.K., được cho là đang điều trị nội trú tại Khoa Nhi của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Nội dung bài viết nêu hoàn cảnh éo le của bệnh nhi như cha mất sớm, mẹ đi lấy chồng mới. Trong khi đó, cháu bé phải điều trị kéo dài suốt 6 tháng, mọi gánh nặng đè lên vai anh trai là Đ.M.P. (25 tuổi).

Thông tin đăng tải cũng cho rằng anh P. vừa túc trực chăm sóc em tại bệnh viện, vừa tranh thủ chạy Grab để kiếm tiền, hiện hoàn cảnh kiệt quệ, không có khả năng đóng viện phí.

Để tạo lòng tin và sự thương cảm của mọi người, bài viết còn đăng kèm hình ảnh một cháu bé gầy gò, suy kiệt.

Từ đó, tài khoản Facebook đăng kèm thông tin tài khoản ngân hàng kêu gọi mọi người hỗ trợ gia đình anh P.

Sau khi xuất hiện, thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.