Tối 29/10, vào khoảng 22h45, một số người dân phát hiện bé trai khoảng 9 tuổi bị dòng nước cuốn trôi, dạt vào khu vực chân cầu Rồng, đoạn trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm (TP Đà Nẵng) nên vội xuống cứu.

Thời điểm xảy ra vụ việc tại khu vực có xảy ra mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Hàn dâng cao, dòng chảy mạnh, mặt bờ trơn trượt. Nhiều người dân đã chủ động dừng xe, cùng nhau chiếu đèn điện thoại, hỗ trợ ánh sáng để hỗ trợ nhóm cứu hộ.

Không lâu sau đó, mọi người đã đưa cháu lên bờ an toàn trong sự xúc động của rất nhiều người chứng kiến trực tiếp và xem qua livestream.

Khi được đưa lên, cháu bé uống khá nhiều nước, run rẩy, toàn thân ướt sũng trong mưa lạnh, cháu không chia sẻ được gì. Khoảng 30 phút sau, người thân đã đến hiện trường đón cháu, đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Anh Trần Trọng Tuấn (1979, trú phường Hòa Khánh) - người đầu tiên phát hiện cháu bé chia sẻ, khi đang đi dạo quan sát mực nước lũ sông Hàn trên đường Bạch Đằng (Đà Nẵng), anh bất ngờ phát hiện một cháu bé trong tình trạng hoảng loạn, cố bám vào một tấm gỗ mục đang trôi sát bờ.

Ngay lập tức, anh Tuấn hô hoán cầu cứu, cùng một số người đi đường vượt lan can, lao xuống sông tiếp cận cháu bé.

Cháu bé khi được đưa lên bờ - Ảnh cắt từ clip

“Lúc đó nước chảy xiết, đục ngầu, nhìn cháu giữa dòng chới với trôi tới, tôi chỉ kịp nghĩ phải kéo cháu lên thật nhanh. Khi chạm được tay cháu, tôi mới thở phào, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để không bị trượt chân”, báo Lao Động dẫn lời anh Tuấn chia sẻ.

Một số trang mạng xã hội đã đưa thông tin sai lệch rằng cháu bé trôi trong mưa lũ từ tỉnh Quảng Nam (cũ) đến Đà Nẵng.

Chị Th. mẹ cháu bé phủ nhận thông tin bé trai bị trôi từ Quảng Nam (cũ) ra và cho biết gia đình sinh sống tại phường An Hải, cách khu vực cháu bé gặp nạn khoảng hơn 3km. Con trai là người đặc biệt, ít giao tiếp, cháu rất thích nước và tối 29/10, cháu tự mở cửa ra ngoài chơi rồi bị lạc trong mưa lũ.

Gia đình đã tìm kiếm hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi thấy đoạn livestream cứu người và nhận ra con mình. Chị cũng bày tỏ sự xúc động, cảm ơn đội cứu hộ và người dân đã kịp thời cứu con trai.

Đoạn video livestream ghi lại toàn bộ khoảnh khắc cứu người được lan truyền mạnh mẽ, khiến nhiều người xúc động và gửi lời cảm phục đến những “người hùng thầm lặng” trong đêm mưa lũ.