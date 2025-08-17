Sự thật đằng sau bảng chi tiêu viết tay của cô vợ ở Hưng Yên khiến nhiều người xót xa

Tiền kiếm nhiều mà vung tay quá trán thì cuối cùng cũng chẳng có dư. Nói thế là đủ hiểu tầm quan trọng của việc quản lý chi tiêu. Tuy nhiên không phải cứ chi tiêu hợp lý là sẽ giải quyết được mọi vấn đề liên quan tới chuyện tiền nong, tiết kiệm. Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp “éo le khó nghĩ” như vậy.

Mỗi tháng tiêu 8,5 triệu để có tiền mua vàng và gửi tiết kiệm

Trong bài đăng của mình, cô vợ cho biết hiện tại gia đình đang sinh sống ở 1 huyện nhỏ thuộc tỉnh Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên). Thu nhập trung bình mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng/2 người. Với mức thu nhập này, cô cố gắng co kéo để các khoản chi tiêu cố định chỉ dừng lại ở mức 8,5 triệu đồng/tháng. Phần còn lại cô sẽ chia đôi, 1 nửa gửi tiết kiệm, 1 nửa để dành mua vàng.

Bảng chi tiêu viết tay do cô vợ đăng tải

“Chi tiêu sinh hoạt của nhà em như này các bác ạ. Hiện tại bọn em đang ở với bố mẹ chồng. Nhiều khi nghĩ lương 2 vợ chồng bây giờ không bằng 1 tháng lương hồi trước em đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Giờ con lớn rồi, em bảo chồng đi làm khu công nghiệp nhưng anh nhất quyết không chịu. Chi tiêu thế này mãi em cũng đang không biết liệu em có bủn xỉn quá không…” - Cô vợ trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đồng tình cách chi tiêu hiện tại của gia đình đang ở mức tối thiểu, rất khó để cắt giảm thêm. Nếu cố thì cũng chỉ giảm được vài trăm ngàn, mà như vậy lại làm giảm chất lượng cuộc sống. Cách tối ưu nhất chỉ có thể là tăng thu nhập, mà chồng không chịu đi làm công việc lương ổn hơn, kể cũng khó.

“Tiền ăn chắc ông bà cũng hỗ trợ thêm chứ 1,5 triệu/tháng thì sao mà đủ được nhỉ? Nhiều khoản mình thấy còn đang hơi thấp quá ấy, ví dụ như tiền dự phòng 500k thì 1 cái đám cưới là coi như hết rồi. Nói chung chẳng nên giảm gì nữa, giờ chỉ có tăng thu nhập thôi, cố động viên chồng đi làm khu công nghiệp, đàn ông có sức cố tăng ca thì lương cũng khá lắm. Trước mình cũng làm nên mình biết nhưng sức con gái không trụ lâu được” - Một người chia sẻ.

“Công nhận nhìn thấy chẳng có chỗ nào mà cắt nữa. Mỗi tháng dư 6,5 triệu mà vừa gửi tiết kiệm vừa mua vàng đã là giỏi rồi” - Một người chung quan điểm.

“Ôi nhà em cũng ở tỉnh lẻ thôi mà không tháng nào tiêu dưới 12 triệu cả, mà còn chưa có con cũng không ở chung với bố mẹ, chỉ mỗi 2 vợ chồng… Nể mom này thật” - Một người cảm thán.

Nên làm gì để tăng thu nhập giữa làn sóng sa thải?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, việc tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu, không phải điều đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Ảnh minh họa

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Biến tài lẻ thành nguồn thu phụ

Chúng ta thường có nhiều hơn một khả năng kiếm tiền, chỉ là phần lớn các kỹ năng còn nằm yên trong vùng “chưa được khai phá”. Trong thời đại mà mọi thứ đều tiềm năng bán được, từ kiến thức, kinh nghiệm, đến năng khiếu cá nhân thì việc để kỹ năng ngủ quên là một sự lãng phí lớn.

Nếu bạn viết lách ổn, có thể bắt đầu từ cộng tác viết bài. Nếu bạn biết chụp ảnh, hãy thử bán ảnh stock. Nếu bạn giỏi nghiệp vụ kế toán, hãy nghĩ đến việc làm kế toán outsource cho doanh nghiệp nhỏ,... Điều quan trọng không phải là tạo ra một nguồn thu khổng lồ ngay lập tức, mà là tập luyện thói quen biến thứ mình biết làm thành giá trị có thể quy đổi ra tiền. Một khi kỹ năng phụ đã sinh lời đều đặn, bạn có thể từ từ nâng cấp nó thành một nhánh thu nhập phụ bền vững.

3 - Đầu tư thông minh dựa trên sự hiểu biết cá nhân

Sau khi tối ưu thu nhập chính và bắt đầu có dòng tiền từ kỹ năng phụ, bước tiếp theo để đa dạng hóa thu nhập chính là đầu tư, nhưng không phải đầu tư theo phong trào. Một người có thể kiếm tiền tốt từ đầu tư bất động sản, trong khi người khác lại thành công nhờ cổ phiếu hoặc kinh doanh nhỏ. Không có kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người.

Thứ bạn cần là chọn một lĩnh vực mình đủ hiểu hoặc có thể chủ động tìm hiểu sâu, sau đó bắt đầu với số tiền nhỏ để vừa học vừa trải nghiệm. Đầu tư không chỉ là đặt tiền để chờ sinh lời, mà còn là cách để bạn hiểu hơn về dòng tiền, tâm lý thị trường và rèn luyện tư duy tài chính. Quan trọng nhất, đầu tư giúp bạn chuyển từ người chỉ biết làm để kiếm tiền sang người có thể khiến tiền làm việc cho mình.

Và khi thu nhập của bạn đến từ 3 nguồn: Công việc chính, công việc phụ và lãi đầu tư, thì rủi ro tài chính cá nhân sẽ giảm đáng kể, đồng thời cơ hội tăng trưởng sẽ mở rộng theo thời gian.