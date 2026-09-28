Sự kiện Feelcycle mang trải nghiệm đạp xe khác biệt đến Hà Nội

Với chủ đề "NE.ON – New Energy. On The Beat", sự kiện này là nơi mỗi vòng đạp hòa cùng nhịp điệu và sắc màu, tạo nên một hành trình vận động đầy hứng khởi.

Tại LAVA Fitness Studio, cơ sở Giảng Võ, Hà Nội, sự kiện được thiết kế để người mới dễ dàng làm quen với Feelcycle và trực tiếp cảm nhận cách bộ môn biến những vòng đạp thành một hành trình giàu nhịp điệu. Đồng hành cùng lớp học là DJ và Instructor đến từ Nhật Bản, cùng tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt buổi tập.

Với sự hướng dẫn của Instructor, người tham gia dễ dàng làm quen với xe đạp, điều chỉnh sức cản, nhịp độ và các chuyển động đặc trưng của Feelcycle. Từng chặng đạp được xây dựng theo giai điệu, tạo điều kiện để mỗi người chủ động kiểm soát cường độ, bắt nhịp và thử thách sức bền của chính mình.

Chia sẻ về tinh thần Feelcycle, Cô Aini - Instructor của LAVA cho biết:

"Mục đích của Feelcycle không chỉ là rèn luyện cơ thể. Hãy tạm quên đi cuộc sống thường ngày, hòa mình vào âm nhạc và giải phóng chính mình."

Vì vậy, người tham gia không cần đặt áp lực phải thực hiện mọi động tác thật hoàn hảo. Thay vào đó, hãy lắng nghe cơ thể, thả mình theo giai điệu và tận hưởng từng khoảnh khắc theo cách riêng.

Đặc biệt, sự kiện NE.ON đánh dấu lần đầu tiên âm nhạc Việt Nam được đưa vào trải nghiệm Feelcycle, mang đến màu sắc gần gũi và mới mẻ. Những giai điệu quen thuộc trở thành chất liệu dẫn nhịp cho từng vòng đạp, kết hợp cùng ánh sáng và tiết tấu để tạo nên một buổi cardio cường độ cao nhưng giàu cảm xúc.

Sức hút của Feelcycle còn nằm ở cách từng yếu tố được phối hợp nhịp nhàng trong suốt sự kiện. DJ trực tiếp xây dựng mạch nhạc, Instructor điều phối từng chặng vận động, trong khi ánh sáng liên tục thay đổi theo tiết tấu. Tất cả tạo nên một không gian, nơi mỗi cá nhân trở thành một phần của màn biểu diễn hoàn hảo.

Bên cạnh yếu tố trải nghiệm, Feelcycle hỗ trợ tiêu hao năng lượng, tăng sức bền tim mạch và sức mạnh cơ chân, đồng thời góp phần giải tỏa căng thẳng và tạo cảm giác hứng khởi sau mỗi buổi tập. Đây là một lựa chọn đáng thử cho những ai muốn tìm kiếm hình thức vận động mới, kết hợp hiệu quả tập luyện với âm nhạc và trải nghiệm giàu năng lượng. Qua đó, LAVA tiếp tục phát triển hệ sinh thái fitness đa dạng, đáp ứng nhiều mục tiêu thể chất và phong cách sống khác nhau.

LAVA Fitness Studio Vietnam là thương hiệu fitness hàng đầu và được bình chọn hàng đầu về mức độ hài lòng khách hàng trong lĩnh vực studio yoga & fitness tại Nhật Bản. LAVA Fitness Studio Vietnam sở hữu hệ thống studio với đa dạng bộ môn như Hot Yoga, Hot Pilates, EMS Pilates, EMS Bike, EMS Group, Feelcycle, Trampoline và Kickboxing chuẩn chất lượng Nhật Bản.