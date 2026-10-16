Sự kiện Chính Nữ - The Celebration Night 2026 lan tỏa cảm hứng trong tháng của phụ nữ Việt

Tháng 10 là dịp để những lời yêu thương và sự trân trọng dành cho phụ nữ được thể hiện theo nhiều cách. Nhưng có lẽ, một trong những điều ý nghĩa nhất đối với phụ nữ chính là được tự mình định nghĩa những nỗ lực, lựa chọn và giá trị mà họ đang tạo nên mỗi ngày.

Hòa chung không khí tháng tôn vinh Phụ nữ Việt Nam, tối 6/10 tại TP.HCM, L’Oréal Paris phối hợp cùng Tatler Vietnam tổ chức sự kiện "Chính Nữ – The Celebration Night 2026", mở ra một không gian gặp gỡ đầy cảm hứng với những câu chuyện về phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Chính Nữ – The Celebration Night 2026: Cuộc hội ngộ đặc biệt của những phụ nữ tự tay viết nên định nghĩa của cuộc đời mình.

Từ các màn trình diễn nghệ thuật đến những cuộc trò chuyện giàu cảm xúc, sự kiện đưa người tham dự qua nhiều góc nhìn về hành trình trưởng thành, những thử thách và khát vọng của phụ nữ. Mỗi câu chuyện mang một góc nhìn riêng, nhưng cùng lan tỏa đi thông điệp rằng phụ nữ luôn có quyền lựa chọn cách sống, theo đuổi điều mình mong muốn và tự xác lập giá trị bản thân.

Sự kiện cũng là dấu mốc tiếp nối chiến dịch Chính Nữ 2026 sau tháng 9 lan tỏa mạnh mẽ với những cuộc đối thoại về những định kiến vô thức đối với phụ nữ như "Phụ nữ học nhiều để làm gì?", "Phụ nữ chỉ cần đẹp thôi là đủ", "Phụ nữ là phái yếu"…

Một đêm của những câu chuyện truyền cảm hứng

Trên sân khấu của Chính Nữ -The Celebration Night 2026, những cuộc trò chuyện chân thành đã mở ra nhiều góc nhìn về cách phụ nữ đối diện với kỳ vọng xã hội, vượt qua sự hoài nghi và kiên định với lựa chọn cá nhân. Có những chia sẻ về khát vọng chinh phục những giới hạn mới, những hành trình theo đuổi tri thức và đam mê, cũng như quá trình tìm kiếm sự cân bằng giữa những vai trò trong cuộc sống.

Đáng nhớ là câu chuyện của siêu mẫu Lan Khuê khi nhìn lại hành trình một thập kỷ trưởng thành cùng L’Oréal Paris. Từ một người mẫu đến khi đảm nhận thêm nhiều vai trò trong gia đình, kinh doanh và lĩnh vực thời trang, cô nhận ra giá trị của phụ nữ không nằm ở bất kỳ danh xưng hay chuẩn mực cố định nào, mà đến từ sự tự tin làm chủ cuộc đời và khả năng tạo ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Những trải nghiệm ấy mang đến một góc nhìn gần gũi về sự trưởng thành, khi mỗi thay đổi trong cuộc sống đều có thể mở ra cơ hội để phụ nữ khám phá những khả năng mới của bản thân.

Siêu mẫu Lan Khuê tại sự kiện Chính Nữ -The Celebration Night 2026.

Ở một góc nhìn khác, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp tiếp thêm động lực cho những phụ nữ đang theo đuổi đam mê qua câu chuyện kiên định với con đường nghiên cứu khoa học, ngay cả khi đối diện những kỳ vọng từ gia đình và áp lực cân bằng nhiều vai trò. Trong khi đó, luật sư Céline Nhã Nguyễn, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục "thất đỉnh" - 7 ngọn núi cao nhất của các châu lục, mang đến bài học sâu sắc về bản lĩnh vượt qua giới hạn, đôi khi bắt đầu từ việc biết dừng lại đúng lúc và đủ can đảm tiếp tục hành trình. Những chia sẻ ấy cho thấy mỗi người khẳng định bản lĩnh theo một cách khác nhau, tiếp thêm niềm tin rằng phụ nữ hoàn toàn có thể theo đuổi những điều mình mong muốn, bất kể những giới hạn từng được đặt ra. Không khí của Chính Nữ - The Celebration Night 2026 vì thế đọng lại bằng những khoảnh khắc giàu cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào và cảm hứng tích cực trong mỗi người tham dự.

Hoa hậu Phương Linh và diễn viên Phương Anh Đào xuất hiện tại Chính Nữ - The Celebration Night 2026 với câu chuyện bản lĩnh chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục.

Nối dài hành trình trao quyền cho phụ nữ Việt

Chính Nữ - The Celebration Night 2026 cũng là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình L’Oréal Paris đã bền bỉ theo đuổi tại Việt Nam, đưa tinh thần trao quyền cho phụ nữ trở thành những thông điệp gần gũi, gắn liền với các vấn đề thực tế trong đời sống.

Khởi nguồn từ tuyên ngôn toàn cầu "Because You’re Worth It", chiến dịch "Chính Nữ – Vì Bạn Xứng Đáng" được L’Oréal Paris triển khai tại Việt Nam từ năm 2021, khuyến khích phụ nữ chủ động nắm giữ vai trò chính trong câu chuyện cuộc đời mình.

Qua từng năm, Chính Nữ liên tục tìm kiếm những cách tiếp cận mới để truyền tải thông điệp ấy. Từ việc đề cao năng lực và nỗ lực thực sự của phụ nữ, khuyến khích họ tự quyết định những cột mốc quan trọng trong cuộc sống, đến việc nhìn nhận lại những quan niệm vốn giới hạn cơ hội phát triển của phái đẹp.

Năm 2026, chiến dịch lựa chọn đi sâu vào những định kiến vô thức vẫn tồn tại trong đời sống. Đó là những nhận xét về việc phụ nữ nên học đến đâu, lựa chọn nghề nghiệp thế nào, hay phải hoàn thành những cột mốc gì ở một độ tuổi nhất định. Dù xuất hiện dưới hình thức những lời nói quen thuộc, các quan niệm ấy đôi khi có thể ảnh hưởng đến cách phụ nữ nhìn nhận khả năng và đưa ra quyết định cho tương lai.

Bằng việc khuyến khích viết lại những định kiến cũ, Chính Nữ 2026 mở ra góc nhìn tích cực hơn: phụ nữ có thể mạnh mẽ, đầy khát vọng, dịu dàng hay lựa chọn một cuộc sống bình dị. Mỗi người đều có quyền tìm kiếm hạnh phúc và thành công theo những tiêu chuẩn phù hợp với bản thân. Và trong tháng 10, khi sự quan tâm dành cho phụ nữ được thể hiện mạnh mẽ hơn, thông điệp này càng trở nên ý nghĩa. Tôn vinh phụ nữ còn là sự thấu hiểu, ghi nhận những điều họ đã nỗ lực và tôn trọng những con đường mà họ lựa chọn.

Khép lại Chính Nữ - The Celebration Night 2026, tinh thần "Chính Nữ – Vì Bạn Xứng Đáng" sẽ tiếp tục lan tỏa, hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống phụ nữ Việt, khích lệ mỗi người tự tin khẳng định giá trị, làm chủ lựa chọn và viết nên câu chuyện cuộc đời theo cách riêng.