Lấy cảm hứng từ nhịp thở của đại dương, Sea Sound Session không chỉ là một chương trình biểu diễn âm nhạc, mà còn là hành trình cảm xúc được dẫn dắt bởi thanh âm. Trong không gian biển đêm khoáng đạt tại Harmony Lawn, khán giả sẽ được đắm mình trong những giai điệu sâu lắng, nơi mỗi âm thanh đều có thể chạm đến những tầng sâu tinh tế nhất của cảm xúc.

Sea Sound Session không chỉ là một chương trình biểu diễn âm nhạc, mà còn là hành trình cảm xúc được dẫn dắt bởi thanh âm. Đêm nhạc quy tụ ba nghệ sĩ với ba màu sắc âm nhạc riêng biệt, tạo nên một bức tranh âm thanh đa chiều và giàu cảm xúc:

Hà Nhi - giọng ca nội lực, nổi bật với chiều sâu cảm xúc và phong cách trình diễn tinh tế, được khán giả yêu mến qua những bản ballad giàu cảm xúc.

Vicky Nhung - sở hữu giọng hát tự sự, nhẹ nhàng và giàu trải nghiệm, mang đến những giai điệu gần gũi, sâu lắng.

Dũng Hà Hakoota - đại diện cho tinh thần jazz phóng khoáng và hiện đại, hứa hẹn mang đến màu sắc âm nhạc mới mẻ, đầy mê hoặc.

Sự kết hợp của ba nghệ sĩ không chỉ tạo nên sự đa dạng về phong cách, mà còn mở ra một không gian nghệ thuật nơi âm nhạc vượt qua ranh giới thể loại, kết nối cảm xúc của người nghe với thiên nhiên và chính bản thân mình.

Những thanh âm trong trẻo, ngân dài của nhạc cụ Handpan cũng là một điểm nhấn đặc biệt trong chương trình cũng sẽ tạo nên một lớp âm thanh đầy mê hoặc, góp phần dẫn dắt cảm xúc khán giả bước vào trạng thái thư giãn sâu và kết nối nội tâm. Đây cũng là yếu tố độc đáo giúp Sea Sound Session trở thành một trải nghiệm âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn để cảm nhận và “chạm” vào chính mình.

Sơ đồ chỗ ngồi - Sea Sound Session

Với thông điệp “âm nhạc của biển”, Sea Sound Session được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động mùa hè tại The Pearl Hoi An, góp phần mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp nghệ thuật độc đáo cho du khách trong và ngoài nước.

Giá vé Sea Sound Session

Thông tin sự kiện:

Thời gian: 19h30, ngày 29/05/2026

Địa điểm: Harmony Lawn - The Pearl Hoi An

KÊNH ĐẶT VÉ CHÍNH THỨC:

→ Hotline: 086 244 9886 - 0235 220 8888

→ Email: services@thepearlhoian.vn