Sự cố sân khấu sốc nhất showbiz: 1 nữ ca sĩ bị đứt dây áo "hớ hênh" trước mặt 20.000 người, nhà đài dừng quay khẩn

Trong quá trình biểu diễn, nghệ sĩ luôn phải đối mặt những rủi ro nhất định khi đứng trên sân khấu. Một trong số đó là sự cố trang phục, đặc biệt là với những ngôi sao thường xuyên nhảy múa, mặc những bộ đồ biểu diễn quá cầu kỳ hoặc mỏng manh. Mới đây, Hyeri (Reply 1988) đã gặp sự cố thót tim bị rơi 1 bên dây áo trong lúc nhảy, nhưng rất may cô không bị "lộ hàng". Với kinh nghiệm dày dặn của mình, Hyeri đã bình tĩnh xử lý tình huống bằng cách dùng một tay kiểm tra phần áo, đồng thời tiếp tục duy trì màn trình diễn như không có chuyện gì xảy ra.

Sự việc của Hyeri làm khán giả nhớ đến minh tinh Lee Yoon Mi - người cũng từng bị tuột áo trên sân khấu trong lúc biểu diễn. Tuy nhiên, Lee Yoon Mi lại không may mắn như Hyeri. Theo đó, vào năm 2003, Lee Yoon Mi và Kim Geun Young cùng ra mắt trong nhóm nhạc nữ The S do công ty We Entertainment quản lý. Ngoại hình xinh đẹp, gu ăn mặc thời thượng và các sản phẩm âm nhạc của 2 cô gái trẻ rất được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng ra mắt, sự cố trang phục nghiêm trọng của Lee Yoon Mi đã khiến nhóm nhạc này tan rã trong cay đắng.

Sự cố tuột dây áo của Hyeri mới đây...

... làm khán giả nhớ đến sự cố trang phục cực kỳ nghiêm trọng mà nữ ca sĩ kiêm diễn viên Lee Yoon Mi từng gặp phải. Ảnh: Nate.

Trong lúc biểu diễn ca khúc More trên chương trình Show! Music Tank của KMTV trước khoảng 20.000 khán giả, 1 bên áo của Lee Yoon Mi bất ngờ bị tuột, khiến ngực trái của cô bị lộ trước đám đông. May mắn là thời điểm đó khán giả không cầm điện thoại trên tay và Show! Music Tank cũng không phải chương trình trực tiếp. Ngay khi phát hiện ra tình huống nhạy cảm, ekip Show! Music Tank lập tức dừng ghi hình, cho nhân viên lao ra che chắn và đưa Lee Yoon Mi rời sân khấu. Nhà sản xuất cũng loại bỏ phân cảnh Lee Yoon Mi hớ hênh, chỉ phát sóng bản ghi hình lần đầu tiên không xảy ra vấn đề của nhóm The S. Giờ đây, trên Internet cũng chỉ còn video trình diễn không gặp sự cố của Lee Yoon Mi.

Dù hình ảnh nhạy cảm không bị lan truyền nhưng những lời bàn tán của dư luận vẫn khiến Lee Yoon Mi cảm thấy không thoải mái, sợ hãi mỗi khi bước lên sân khấu. Các hoạt động của nhóm The S cũng vì vụ việc mà bị đình chỉ vô thời hạn. Cuối cùng nhóm nhạc này tan rã vào tháng 10/2003, chỉ kịp phát hành duy nhất 1 album. Vụ việc của Lee Yoon Mi cũng trở thành sự cố trang phục gây sốc nhất lịch sử Kpop.

Lee Yoon Mi đã bị tuột 1 bên áo, dẫn đến sự cố lộ hàng trước 20.000 khán giả. Ảnh: KoreaBoo.

Sự cố trên dẫn đến việc The S tan rã chỉ sau 1 tháng ra mắt. Ảnh: KoreaBoo.

Thay vì để sự cố này chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp giải trí, Lee Yoon Mi đã chuyển hướng sang diễn xuất. Năm 2004, sao nữ sinh năm 1981 có màn ra mắt trong phim Little Woman. Tên tuổi của cô vụt sáng với vai diễn trong Tên Tôi Là Kim Sam Soon, Dream High... Lee Yoon Mi kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Joo Young Hoon vào năm 2006 và có 2 con gái.

NISI20180816_0000188098_web

Trong khi đó, Kim Geun Young - thành viên còn lại của The S - rẽ hướng sang làm MC sau khi nhóm nhạc tan rã. Một thời gian sau, cô giải nghệ, ở ẩn và sống cuộc đời của 1 người bình thường. Nhiều năm qua, không ai biết tung tích lẫn tình hình của Kim Geun Young.

Nguồn: KoreaBoo