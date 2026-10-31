Steven Nguyễn quát Ninh Dương Lan Ngọc

Phim điện ảnh Chị chị em em 3 ra mắt vào ngày 30/10, trước đó trong loạt suất chiếu sớm, phim lập kỷ lục có lượng người muốn xem cao nhất lịch sử với hơn 15.000 lượt bình chọn, và là phim Việt có lượt bán vé trước cao nhất năm 2026 với hơn 130.000 vé được đặt trước. Bộ phim cũng thu về hơn 18 tỷ đồng doanh thu dù chưa chính thức ra mắt. Sau một ngày công chiếu, phim phá mốc 30 tỷ đồng. Đoàn phim gồm nhiều mỹ nam mỹ nữ như Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh liên tục tham gia các sự kiện cinetour để chia sẻ về quá trình quay phim.