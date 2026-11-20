19h tối 19/11, SS Label chính thức phát hành album ANTI GENRE trên các nền tảng nhạc số. Đây là dự án trọng điểm trong chuỗi kỷ niệm 15 năm thành lập SpaceSpeakers, đồng thời là bước mở đường cho KOSMIK Live Concert In Hanoi. Theo SS Label, album đánh dấu màn hội ngộ quy mô nhất của nhà Loa sau 4 năm, kể từ KOSMIK 2022.

Ở Nhà Một Mình là một trong 8 visualizer ra mắt cùng album. Ảnh: SS Label

Cùng thời điểm phát hành album, MV Black Star và chuỗi 8 visualizer cũng chính thức ra mắt, nối tiếp MV mở đường Không Xi Nhê tung ra trước đó. Như vậy, gần như mỗi ca khúc trong album đều có phần hình ảnh đi kèm, để khán giả nghe và xem cùng lúc.

Poster chính thức của album ANTI GENRE, phát hành lúc 19h ngày 19/11. Ảnh: SS Label

Cái tên bắt nguồn từ chính "Loa Không Gian"

Theo ê-kíp, khái niệm của ANTI GENRE được khởi nguồn từ chính tên gọi SpaceSpeakers, tức Loa Không Gian. Mỗi nghệ sĩ trong nhà được ví như một tần số sóng âm riêng, có màu sắc, ngôn ngữ và bản sắc không lẫn vào ai. Thay vì ép tất cả vào một khuôn chung cho đồng nhất, SpaceSpeakers chọn đặt những cá tính đối lập cạnh nhau, để khi va chạm, các tần số ấy không triệt tiêu mà tạo ra những cấu trúc âm thanh mới.

Đó cũng là tuyên ngôn của cả album: âm nhạc không cần bị đóng khung trong bất kỳ định nghĩa hay ranh giới thể loại nào.

Era XV, ca khúc đứng đầu danh sách 10 bài của album. Ảnh: SS Label

10 ca khúc, trải từ Dubstep đến Rock

ANTI GENRE gồm 10 ca khúc: Era XV, Black Star, Here We Go, Love Ya, Ở Nhà Một Mình, Dream Of A Lonely Man, Không Xi Nhê, Bae G9, Đông Sang và Black Turquoise. Album đi qua nhiều địa hạt, từ Dubstep, Trap, Hip-hop, Funk, Disco đến Pop, Rock, R&B và cả Instrumental.

Hình ảnh trong visualizer Here We Go. Ảnh: SS Label

Nếu 15 năm trước, mỗi thành viên đến với SpaceSpeakers bằng bản năng và cái tôi âm nhạc còn sơ khai, thì ở cột mốc này, những màu sắc ấy đã chín hơn, tự do và phóng khoáng hơn. Tinh thần chung của album là năng động, cởi mở và ngẫu hứng, nơi rào cản thế hệ hay phong cách được gỡ bỏ để các nghệ sĩ tung hứng tự nhiên trong phòng thu. Mỗi track là một cuộc đối thoại âm thanh, ai cũng có khoảng riêng để tỏa sáng nhưng vẫn hòa vào tổng thể chung.

Love Ya mang màu sắc tươi sáng hơn giữa tổng thể album. Ảnh: SS Label

Visualizer Bae G9. Ảnh: SS Label

OG đời đầu gặp lứa YG

Khác biệt lớn nhất của ANTI GENRE so với KOSMIK 2022 nằm ở đội hình. Album có sự góp mặt của gần như toàn bộ dàn nghệ sĩ OG đời đầu, cùng thế hệ YG (Young Generation) của SS Label. Sự gặp gỡ giữa kinh nghiệm dày dạn của lớp tiên phong và năng lượng mới của lứa kế cận tạo nên một đội hình hợp tác hiếm thấy trên thị trường hiện nay.

Một cảnh trong MV Black Star, ra mắt cùng ngày phát hành album. Ảnh: SS Label

Về âm thanh, Touliver giữ vai trò giám đốc sản xuất. Toàn bộ khâu mix và master được làm khép kín tại SS Label, cùng đội ngũ producer "nhà trồng" đã có nhiều kinh nghiệm thực chiến qua các sân khấu và concert quy mô lớn.

Hậu trường quá trình thực hiện hình ảnh cho album. Ảnh: SS Label

Quay set riêng cho từng bài, bỏ đồ họa 3D

Phần hình ảnh do bộ đôi giám đốc sáng tạo Touliver và Kiên Ứng dẫn dắt. Thay vì dùng đồ họa 3D quen thuộc, cả hai trực tiếp lên ý tưởng và dựng những set quay riêng, bám theo tinh thần từng ca khúc. Mỗi nghệ sĩ mang đến một mảng màu riêng, cùng ghép lại thành hình ảnh chung của vũ trụ KOSMIK.

Mỗi ca khúc được dựng một set quay riêng thay vì dùng đồ họa 3D. Ảnh: SS Label

Visualizer Đông Sang. Ảnh: SS Label

Black Turquoise khép lại danh sách 10 ca khúc. Ảnh: SS Label

Bước đệm cho đêm "về nhà" ở Hà Nội

SpaceSpeakers ra đời năm 2011 với 11 thành viên nòng cốt. Năm 2021, SpaceSpeakers Label (SS Label) chính thức được thành lập, hiện quản lý 15 nghệ sĩ và producer trực thuộc, phần lớn là những gương mặt rapper, ca sĩ và producer hàng đầu của giới Hip-hop/Rap Việt.

MV Black Star tiếp nối MV mở đường Không Xi Nhê. Ảnh: SS Label

Năm 2022, nhóm tổ chức KOSMIK Live Concert kỷ niệm 11 năm thành lập, với mô hình sân khấu không gian (Immersive - No Stage) cho 5.000 khán giả hòa vào không gian biểu diễn. Trong chuỗi kỷ niệm 15 năm, SS Label còn có KOSMIK Live Concert 2026 In Las Vegas, hai đêm diễn mở màn cho hành trình "From Local To Global", quy tụ dàn nghệ sĩ trong hãng, sự trở lại của Kimmese cùng các khách mời Andree Right Hand, Bùi Lan Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, Xuân Nghi, Lil Wuyn, 16 Typh.

Visualizer Dream Of A Lonely Man. Ảnh: SS Label

Điểm đến lớn nhất của chuỗi dự án là KOSMIK Live Concert 2026 In Hanoi với concept "We're Coming Home, Better Than Ever", một chuyến "về nhà" giữa mùa đông Thủ đô. Bên cạnh dàn nghệ sĩ đa thế hệ của SS Label và những người đồng đội cũ, đêm diễn hứa hẹn có thêm các khách mời bí ẩn. Các thông tin tiếp theo về concert sẽ được cập nhật trên kênh chính thức của SpaceSpeakers và SS Label.