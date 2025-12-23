'Sốt rần rần' trào lưu uống dầu ô-liu khi bụng đói để đẹp, bác sĩ nói gì?

Chỉ cần uống một thìa dầu ô-liu vào buổi sáng khi bụng còn rỗng, cơ thể sẽ được “thải độc”, tiêu hóa trơn tru, da dẻ sáng mịn, thậm chí hỗ trợ giảm cân. Trào lưu này đang lan nhanh trên TikTok, Facebook và nhiều hội nhóm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, được không ít người trẻ tin tưởng và làm theo mỗi ngày.

Trên mạng xã hội, hàng loạt video ghi lại cảnh người dùng uống trực tiếp dầu ô-liu, đôi khi pha thêm nước cốt chanh. Kèm theo những lời khẳng định “nghe rất đã tai” như: thanh lọc cơ thể, giảm mỡ nội tạng, cải thiện làn da, tóc chắc khỏe. Nhiều người cho biết đã duy trì thói quen này suốt vài tháng, thậm chí cả năm.

'Sốt rần rần' trào lưu uống dầu ô-liu khi bụng đói để đẹp.

Chị Minh Huệ (27 tuổi, Ninh Bình) cho biết, hai tháng trước chị bắt đầu uống dầu ô-liu ngay khi ngủ dậy sau khi xem nhiều video trên TikTok. “Lúc đầu rất khó uống, cảm giác nghẹn cổ. Sau đó tôi pha thêm chanh cho dễ nuốt. Uống được khoảng hai tháng thì không thấy da thay đổi gì”, chị Minh chia sẻ.

Chị Thanh Hà (32 tuổi, Phú Thọ) cho biết chỉ uống được hai ngày thì phải dừng. “Mỗi sáng uống xong là thấy buồn nôn, cồn cào dạ dày, thậm chí đau bụng và tiêu chảy. Tôi có tiền sử viêm dạ dày nên chắc không hợp”, chị Hà nói.

Không ít người dù tò mò nhưng vẫn bán tín bán nghi. Chị Phương Hạnh (Hà Nội) cho biết đọc rất nhiều bài chia sẻ nhưng chưa dám thử. “Ai cũng nói uống dầu ô-liu giúp thải độc, đẹp da nhưng tôi chưa thấy tài liệu khoa học nào khẳng định rõ ràng”.

Cẩn trọng vì trào lưu bị thổi phồng

Thạc sĩ Lê Thị Thu Hà, Tổ trưởng Tổ chuyên môn Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm, Trường Đại học Y tế Công cộng cho biết dầu ô-liu, đặc biệt là dầu ô-liu nguyên chất ép lạnh là chất béo tốt, giàu axit oleic và polyphenol, có lợi cho tim mạch, chuyển hóa mỡ và hệ tiêu hóa nếu sử dụng đúng cách.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc uống dầu ô-liu trực tiếp khi bụng đói mang lại tác dụng “thải độc” hay hiệu quả vượt trội so với việc dùng trong bữa ăn. Chức năng thải độc của cơ thể vốn do gan và thận đảm nhiệm, không phụ thuộc vào việc uống một loại dầu vào buổi sáng.

“Dầu ô-liu có lợi, nhưng lợi ích đến từ việc sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn lành mạnh, chứ không phải từ một thìa dầu uống lúc bụng rỗng. Nhiều thông tin trên mạng xã hội thổi phồng công dụng, khiến người dân hiểu sai”, thạc sĩ Thu Hà nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng cảnh báo việc uống dầu ô-liu lúc bụng đói có thể gây tác dụng ngược ở một số người. Với người có dạ dày nhạy cảm, viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, rối loạn tiêu hóa hoặc hội chứng ruột kích thích, dầu có thể kích thích nhu động ruột, gây buồn nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) cho biết thêm, các vitamin tan trong dầu như A, D, E, K và các hợp chất chống oxy hóa trong dầu ô-liu được hấp thu tốt hơn khi dùng cùng thức ăn, không phải khi uống riêng lúc đói. Do đó, việc uống dầu ô-liu buổi sáng chưa ăn gì không mang lại lợi ích hấp thu tối ưu như nhiều người lầm tưởng.

Đặc biệt, dầu ô-liu là thực phẩm giàu năng lượng, với khoảng 900 kcal trong 100ml. Việc uống dầu mỗi ngày mà không kiểm soát liều lượng có thể khiến tổng năng lượng nạp vào vượt mức, gây tăng cân, nhất là với người đang giảm cân hoặc ít vận động. Một số nhóm đối tượng như người từng viêm tụy, rối loạn hấp thu mỡ, đã cắt túi mật hoặc đang dùng thuốc chống đông máu cũng cần thận trọng khi sử dụng dầu ô-liu liều cao.

Theo các chuyên gia, cách sử dụng dầu ô-liu hợp lý nhất vẫn là dùng như một phần của bữa ăn hằng ngày, với lượng khoảng 1 - 2 thìa canh mỗi ngày, để trộn salad, chấm bánh mì hoặc chế biến ở nhiệt độ vừa phải. Việc kết hợp dầu ô-liu với rau xanh và thực phẩm giàu vi chất sẽ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn.

“Không có thực phẩm nào có thể giúp cơ thể ‘thải độc’ một cách thần kỳ. Muốn khỏe mạnh và đẹp từ bên trong, cần duy trì chế độ ăn cân đối, vận động hợp lý và lối sống lành mạnh, thay vì chạy theo các trào lưu chưa được kiểm chứng”, Tiến sĩ Giang khuyến cáo.