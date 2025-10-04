Ít ai ngờ rằng những chiếc móng tay nhỏ bé lại có thể tiết lộ nhiều bí mật về sức khỏe, thậm chí là báo động cho sự xuất hiện của ung thư. Thay vì chỉ quan tâm đến việc cắt tỉa hay sơn màu, bạn nên để ý kỹ hình dáng, màu sắc và cấu trúc của móng.

Trong nhiều trường hợp, móng tay đã thay đổi âm thầm từ lâu trước khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng rõ rệt. Đáng tiếc, không ít người vẫn bỏ qua, coi đó là chuyện bình thường cho đến khi bệnh tiến triển nặng. Thường gặp nhất là 5 kiểu móng tay dưới đây:

1. Móng tay đổi màu sẫm hoặc xuất hiện vệt đen bất thường

Một vệt sẫm, nâu hoặc đen kéo dài trên móng có thể liên quan đến ung thư hắc tố da. Đây là dạng ung thư da ác tính phát triển từ tế bào hắc tố. Khi tế bào này tăng sinh bất thường ngay dưới móng, chúng sẽ tạo ra dải màu tối chạy dọc theo chiều dài móng. Cơ chế chính là sự tích tụ quá mức sắc tố melanin tại vùng móng.

Ảnh minh họa

Ngoài ung thư, vệt đen cũng có thể xuất hiện do chấn thương móng, nhiễm nấm, sử dụng thuốc gây tăng sắc tố hoặc thiếu vitamin. Tuy nhiên, nếu vệt đen to dần, không biến mất khi móng dài ra thì cần cảnh giác cao.

2. Móng tay dày và cong lên bất thường

Hiện tượng móng tay dày lên, đầu móng cong xuống giống hình cái thìa úp ngược thường liên quan đến ung thư phổi. Khi khối u phổi phát triển, lượng oxy trong máu giảm, dẫn tới sự thay đổi ở mô dưới móng. Các mao mạch giãn nở làm móng biến dạng, tạo nên tình trạng gọi là ngón tay dùi trống.

Ngoài ung thư, tình trạng này còn có thể xuất hiện ở bệnh nhân mắc bệnh tim mạn tính, xơ gan, viêm ruột hoặc bệnh lý về tuyến giáp. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã thiếu oxy lâu ngày.

3. Móng tay xuất hiện nhiều đường rãnh dọc sâu và thô ráp

Đường rãnh dọc rõ rệt, móng giòn và dễ gãy có thể liên quan đến ung thư dạ dày hoặc ung thư thực quản. Khi khối u đường tiêu hóa phát triển, cơ thể hấp thu kém dưỡng chất, đặc biệt là protein và vitamin nhóm B. Sự thiếu hụt này ảnh hưởng trực tiếp tới cấu trúc keratin của móng, tạo ra các rãnh dọc sâu.

Ngoài ung thư, rãnh móng còn có thể là dấu hiệu của thiếu máu, suy dinh dưỡng, viêm khớp dạng thấp hoặc lão hóa tự nhiên. Người lớn tuổi thường có rãnh dọc trên móng mà không kèm bệnh lý nghiêm trọng.

4. Móng tay có đốm trắng hoặc mảng trắng lớn không rõ nguyên nhân

Ảnh minh họa

Mảng trắng trên móng đôi khi liên quan đến ung thư gan hoặc ung thư thận. Cơ chế là khi cơ quan bị tổn thương, quá trình trao đổi chất và lọc thải rối loạn, làm thay đổi cân bằng khoáng chất trong máu. Sự thiếu hụt kẽm và canxi khiến móng xuất hiện mảng trắng loang lổ, khó biến mất.

Ngoài ung thư, đốm trắng trên móng thường gặp hơn do chấn thương nhẹ ở vùng nền móng, thiếu khoáng chất, nhiễm nấm hoặc phản ứng phụ với hóa chất tẩy rửa. Nhiều trường hợp là vô hại và tự biến mất khi móng mọc dài.

5. Móng tay giòn, dễ gãy và tách khỏi nền móng

Móng bị khô, dễ nứt, thậm chí tách hẳn khỏi nền móng có thể cảnh báo ung thư tuyến giáp. Khi tuyến giáp bị tổn thương, hormone điều hòa chuyển hóa suy giảm, dẫn tới móng không còn đủ dưỡng chất và độ ẩm. Sự mất cân bằng này gây nên tình trạng móng giòn, bong tróc bất thường.

Ảnh minh họa

Ngoài ung thư, móng giòn cũng thường gặp ở người mắc bệnh tuyến giáp lành tính, bệnh vẩy nến, nhiễm nấm móng hoặc đơn giản do tiếp xúc quá nhiều với hóa chất và chất tẩy rửa. Đây cũng là một dấu hiệu phổ biến khi cơ thể thiếu biotin và sắt.