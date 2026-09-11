SOOBIN bị fan "đánh úp" sinh nhật ngay tại rạp phim, cả khán phòng đứng dậy quẩy suốt 109 phút

Buổi công chiếu ra mắt phim điện ảnh âm nhạc SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER vừa diễn ra tại TP.HCM với khung cảnh hiếm thấy trong một phòng chiếu. Hàng trăm người hâm mộ đồng loạt đứng dậy khỏi ghế, giơ cao lightstick và vòng tay ALL-ROUNDER, vừa hát vừa nhún nhảy từ những phút đầu đến tận khi phim kết thúc, như thể họ đang đứng giữa một đêm concert thật. Bộ phim dài 109 phút, được dựng từ ba đêm diễn trong chuỗi concert ALL-ROUNDER năm 2025 của SOOBIN, chính thức khởi chiếu từ ngày 10/9 trên toàn hệ thống LOTTE Cinema và chỉ chiếu giới hạn trong hai tuần.

Thế nhưng khoảnh khắc khiến buổi ra mắt được nhắc đến nhiều nhất lại nằm ngoài kịch bản. Khi những dòng credit cuối cùng vừa chạy hết, thay vì ra về, cả khán phòng bất ngờ đồng thanh hát vang bài chúc mừng sinh nhật.

Đây là màn "đánh úp" do KINGDOM, tên gọi cộng đồng người hâm mộ của SOOBIN, cùng ê-kíp bí mật chuẩn bị, bởi ngày phim ra rạp cũng chính là sinh nhật của nam ca sĩ. Đứng giữa hoa, bánh kem và những tràng pháo tay không dứt, SOOBIN không giấu được sự xúc động. Buổi ra mắt vì thế trở thành một cột mốc kép với anh: tác phẩm điện ảnh âm nhạc được đầu tư lớn nhất sự nghiệp chính thức đến với khán giả, đúng vào ngày anh bước thêm một tuổi trong vòng tay người hâm mộ.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi sự kiện chính khép lại, SOOBIN còn nán lại để tự mình đi qua từng phòng chiếu khác, gửi lời chào và cảm ơn khán giả. Theo ê-kíp, nam ca sĩ đang chuẩn bị cho chuỗi Cinetour giao lưu trực tiếp với người hâm mộ tại các cụm rạp trong những ngày tới.

Pháo giấy, gấu bông và "đại hội karaoke" giữa rạp chiếu phim

Không khí náo nhiệt bắt đầu từ trước giờ chiếu. Tại khu vực thảm đỏ, người hâm mộ mang theo lightstick, banner có mặt từ rất sớm, cùng nhiều nghệ sĩ và khách mời, lấp kín sảnh rạp chẳng khác gì thềm một đêm concert lớn.

Đồng nghiệp đến ủng hộ Soobin

Khi bước vào phòng chiếu, điều khiến khán giả liên tục trầm trồ đầu tiên là âm thanh. Bộ phim sử dụng hệ thống âm thanh vòm 7.1, đủ sống động để nhiều người có cảm giác như đang đứng trước sân khấu thật. Theo ê-kíp, trước ngày ra mắt, chính SOOBIN cùng đội ngũ đã dành nhiều buổi trực tiếp kiểm tra và tinh chỉnh hệ thống loa tại rạp để đạt được chất lượng này.

Điểm khác biệt lớn nhất so với một suất chiếu phim concert thông thường là các hiệu ứng tương tác được lồng ghép ngay trong rạp. Pháo giấy tung phủ kín khán phòng đúng vào hai tiết mục được xem là thăng hoa nhất của đêm diễn, Tháng Năm và Beautiful Monster. Đến đoạn Day Dream, GOKU, người bạn đồng hành quen thuộc trong chuỗi concert ALL-ROUNDER, bất ngờ xuất hiện giữa rạp và mang theo "cơn mưa" gấu bông tặng khán giả, tái hiện đúng bầu không khí tinh nghịch từng khiến fan thích thú ở các đêm diễn năm ngoái. Suốt 109 phút, phòng chiếu gần như biến thành một buổi hát karaoke tập thể, khi khán giả thuộc lòng và hát theo gần như mọi ca khúc.

Anh tài Tăng Phúc và Anh tài Tiến Đạt có mặt tại sự kiện

Trước khi ra rạp, dự án đã tạo được sức nóng đáng kể trên mạng xã hội từ thời điểm tung trailer hồi giữa tháng 8. Biểu tượng dấu vân tay, hình ảnh gắn liền với kỷ nguyên ALL-ROUNDER của SOOBIN, cũng xuất hiện đồng loạt trên các billboard LED tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, khiến người hâm mộ đếm ngược từng ngày đến buổi công chiếu.

Phía sau ánh đèn sân khấu là mồ hôi, áp lực và nước mắt

Nếu phần trình diễn mang lại trải nghiệm "đã mắt, đã tai", thì phần hậu trường mới là thứ khiến bộ phim có chiều sâu hơn một bản ghi hình concert. Xen giữa các tiết mục là những thước phim chưa từng được công bố, cho thấy một SOOBIN rất khác so với hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu: những buổi tập đổ mồ hôi, những áp lực khi chuẩn bị cho các đêm diễn quy mô lớn nhất sự nghiệp, và cả những lần anh vỡ òa nước mắt.

Các khoảnh khắc ấy được xâu chuỗi quanh thông điệp "Mỗi ước mơ đều xứng đáng có một sân khấu". Tại buổi ra mắt, câu khẩu hiệu "ALL-ROUNDER IS ALL AROUND YOU" một lần nữa được nhắc lại, như lời cảm ơn SOOBIN dành cho người hâm mộ, những người mà theo anh đã luôn ở xung quanh và nâng đỡ tinh thần "all-rounder" qua mọi thăng trầm.

Chuỗi concert làm nên bộ phim là dấu mốc lớn trong sự nghiệp biểu diễn của SOOBIN. Tháng 5/2025, anh tổ chức hai đêm SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER tại Hà Nội, trong đó đêm đầu cháy vé khiến ê-kíp phải mở thêm đêm thứ hai. Đến ngày 29/11/2025, đêm thứ ba mang tên ALL-ROUNDER THE FINAL diễn ra ngoài trời tại The Global City, TP.HCM, khép lại hành trình. Cả ba đêm đều thu hút hàng chục nghìn khán giả.

SOOBIN bước ra từ cuộc thi Ngôi Sao Việt 2014 với danh hiệu Á quân, sau đó giành Giải Bạc The Remix 2016. Anh ghi dấu với loạt bản ballad như Phía Sau Một Cô Gái, Đi Để Trở Về, Vài Lần Đón Đưa, Anh Đã Quen Với Cô Đơn, rồi mở rộng sang R&B với Dancing In The Dark, The Playah, Trò Chơi và Giá Như. Ngoài ca hát, SOOBIN còn sáng tác, từng ngồi ghế huấn luyện viên Giọng Hát Việt Nhí 2017 và 2018.

Năm 2024, anh tạo bước ngoặt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với danh hiệu "Anh Tài Toàn Năng", trong đó màn chơi đàn bầu ở tiết mục Trống Cơm gây sốt mạng xã hội. Cũng trong năm này, theo công ty quản lý, SOOBIN nhận tổng cộng 20 cúp, gồm 2 Mai Vàng, 5 WeChoice, 2 Làn Sóng Xanh và 3 Cống Hiến.

Ảnh: NVCC

Thanh Yên