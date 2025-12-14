Sống tối giản nhưng không khắc khổ: 4 nguyên tắc chi tiêu giúp tôi bớt áp lực và thật sự thoải mái

Tôi đến với tối giản vì mệt mỏi – không phải vì trào lưu

Tôi không bắt đầu tối giản vì muốn theo trend, mà vì một buổi tối trong căn nhà quá nhiều đồ, quá nhiều thứ phải dọn và quá nhiều khoản phải chi. Tủ đồ đầy nhưng vẫn không biết mặc gì. Nhà bếp toàn hộp lọ, dụng cụ đủ mọi kiểu. Trong ví tôi cũng không khá hơn: tháng nào cũng tìm cách “xoay” để không bị hụt, dù thu nhập không hề thấp.

Tôi nhận ra một sự thật: Mình quá mệt vì phải gánh quá nhiều thứ không cần thiết.

Từ đó, tôi tập sống tối giản - nhưng không cực đoan. Tôi không nhịn ăn sáng, không tắt điều hòa trong ngày nóng, không bỏ cà phê. Tôi chỉ thay đổi cách chi tiêu và ra quyết định sao cho cuộc sống nhẹ hơn mà không thiếu gì.

Dưới đây là 4 nguyên tắc chi tiêu giúp tôi thay đổi rõ rệt trong 6 tháng.

1. Nguyên tắc “1 – 2 – 3”: 1 nhu cầu – 2 lựa chọn – 3 phút quyết định

Trước đây, tôi rất dễ mua đồ theo cảm xúc:

- Thấy rẻ thì mua

- Thấy ai dùng thì mua

- Thấy đẹp thì mua

- Thấy tiện thì càng mua

Nhưng hầu hết những món ấy chỉ dùng 1–2 lần.

Tôi đặt ra quy tắc đơn giản: Muốn mua gì, đừng chọn ngay. Hãy nghĩ ra 2 lựa chọn thay thế, sau đó để bản thân 3 phút quyết định.

Ví dụ: Muốn mua thảm mới → lựa chọn 2: giặt lại cái thảm cũ / bỏ thảm đi và để sàn trống. Sau 3 phút, 8/10 lần tôi không mua nữa.

Nhờ vậy, tôi không cấm mình mua sắm. Tôi chỉ học cách mua thứ tốt nhất cho nhu cầu thật.

Kết quả: giảm 30–40% chi tiêu mua sắm mỗi tháng.

2. Nguyên tắc “dùng hết rồi hãy mua” – nghe đơn giản nhưng cứu cả đống tiền

Tôi từng có:

- 5 lọ dầu gội

- 3 chai nước rửa bát

- 4 loại kem dưỡng

- 2 nồi chiên không dầu (mua thừa)

- Tủ lạnh luôn đầy những món “để dành dùng dần”

Nhưng thực tế có món hết hạn, có món không dùng, có món mua rồi để im.

Tôi chuyển sang nguyên tắc: Không mua bất kỳ thứ gì mới khi thứ cũ chưa dùng gần hết 80%.

Khi áp dụng, tôi bất ngờ thấy:

- Tủ lạnh thoáng hơn

- Phòng tắm sạch hơn

- Nhà bếp gọn hơn

Và đặc biệt là không còn lãng phí thực phẩm và mỹ phẩm

Kết quả: tiết kiệm 500.000–1.000.000đ/tháng mà không hề phải “nhịn”.

3. Nguyên tắc đầu tư vào trải nghiệm thay vì đồ vật

Tối giản không có nghĩa là không tiêu. Tối giản nghĩa là tiêu vào thứ đem lại giá trị lâu dài.

Tôi quyết định chuyển một phần ngân sách từ việc mua đồ sang:

- Đi bộ mỗi buổi chiều

- Một buổi cà phê thư giãn 2 lần/tuần

- Một khóa học ngắn hạn

- Chăm sức khỏe định kỳ

- Mua sách thay vì đồ decor

Khi làm vậy, tôi thấy một thay đổi rõ rệt:

- Nhà không còn chật

- Đồ đạc không chất thêm

- Tinh thần tốt hơn

- Sự hài lòng trong ngày cao hơn

Không phải tôi tiêu ít đi - chỉ là tiêu đúng thứ làm mình vui thật sự.

Kết quả: chi tiêu không giảm nhưng chất lượng sống tăng lên đáng kể.

4. Nguyên tắc “quỹ nhẹ đầu”: Chia tiền theo cảm xúc thay vì mục đích

Nghe lạ nhưng lại rất hiệu quả.

Trước đây, tôi chia:

- Quỹ ăn

- Quỹ đi lại

- Quỹ mua sắm

- Quỹ cá nhân

Cách này… khiến tôi lúc nào cũng thấy thiếu vì mục nào cũng bị “chạm trần”.

Tôi chuyển sang cách mới, rất đơn giản:

- Quỹ cần: hóa đơn, ăn uống, sinh hoạt

- Quỹ an: tiết kiệm, dự phòng

- Quỹ vui: những thứ khiến tôi thoải mái

- Quỹ học: khoá học, sách, nâng cấp bản thân

Tôi không ép mình quá nhiều. Quỹ vui không lớn, nhưng có nó giúp tôi không cảm thấy bị bó buộc. Quỹ an được ưu tiên tự động. Quỹ học giúp tôi không bị trì trệ.

Kết quả: Tinh thần thoải mái hơn, không còn cảm giác “kiêng khem”, mà vẫn tiết kiệm đều.

Sau 6 tháng: Tôi bớt tiêu, bớt mua - nhưng sống thoải mái hơn hẳn

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là: Tối giản không làm tôi thiếu thốn. Tối giản làm tôi bớt mệt.

Nhờ 4 nguyên tắc trên:

- Tôi giảm được 2–3 triệu mỗi tháng chi tiêu thừa

- Nhà ít đồ nhưng sạch nhanh và thoáng

- Tinh thần nhẹ đầu vì không phải quản lý quá nhiều thứ

- Tài khoản tiết kiệm tăng đều

Tôi nhận ra một điều quan trọng: Không phải sống tối giản để tiết kiệm. Tôi sống tối giản để không bị cuộc sống làm cho kiệt sức.

Và điều kỳ diệu là khi đầu óc nhẹ đi, tiền bạc cũng trở nên dễ kiểm soát hơn.