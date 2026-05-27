Những ngày gần đây, trên Threads, TikTok hay Facebook xuất hiện dày đặc các đoạn video ghi lại hình ảnh hàng cây kèn hồng nở rực giữa nắng đầu hè. Nhiều người bất ngờ bởi trước đó, mùa hoa năm nay được cho là đã kết thúc từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.

Ảnh: Đại Minh

Thế nhưng giữa tháng 5, nhiều tuyến đường như Phổ Quang, Điện Biên Phủ, khu vực ngã tư Hàng Xanh hay góc đường Hàm Nghi lại tiếp tục phủ sắc hồng phấn. Không ít video ghi lại khoảnh khắc cánh hoa rơi kín vỉa hè, xe buýt chạy ngang hàng cây hay những góc phố ngập màu hoa đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Tháng 5, giữa cái nắng đầu hè rát mặt, nhiều tuyến đường lớn lại "bật mood" lãng mạn với sắc hồng phấn. Thông thường, loài hoa này chỉ đẹp nhất vào cuối tháng 3. Nhưng năm nay, thời tiết Sài Gòn thất thường, mưa nắng đan xen vô tình tạo ra một "cú lừa" thú vị, kích thích cây bung hoa lần hai. Đặc biệt, nhờ ảnh hưởng của nắng gắt, sắc hồng đợt này còn đậm đà và bắt mắt hơn hẳn lứa hoa trước.

Tọa độ "săn" kèn hồng đang được réo tên liên tục

Sự trở lại bất ngờ này khiến hệ "mê xê dịch" không thể ngồi yên, rần rần rủ nhau xuống phố "tác nghiệp".

Góc phố Hàm Nghi : Điểm ăn tiền ở đây là sự pha trộn cực "nghệ" giữa những tán kèn hồng rực rỡ và background tòa tháp Bitexco hiện đại. Chẳng cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ cần đứng ở dải phân cách hay góc công viên nhỏ gần tuyến metro là bạn đã có ngay một khung hình mang đậm vibe "thành thị" cực hút mắt.

Saigon Wonderland (Phú Mỹ Hưng): Không gian thoáng đãng, ít xe cộ và hàng cây được trồng san sát nhau tạo thành một vòm trời màu hồng siêu xịn. Tầm xế chiều, góc này thu hút cực nhiều bạn trẻ mang máy ảnh đến check-in. Chụp góc rộng hay lấy cận cảnh thì background ở đây cũng "gánh còng lưng".

Ven đại lộ Võ Văn Kiệt: Hàng kèn hồng trải dài ven bờ kênh nổi bần bật trên nền trời xanh trong vắt. Khung cảnh những cụm hoa đung đưa bên cạnh dòng xe cộ hối hả mang lại một góc nhìn Sài Gòn rất đỗi đời thường. Lời khuyên là hãy ghé đây vào sáng sớm để đón được những vệt nắng xiên cực đẹp.

Điện Biên Phủ – Hàng Xanh: Góc check-in "signature" của hội thích chụp phố. Khoảnh khắc chiếc xe buýt vội lướt qua hay dòng người nhộn nhịp dừng đèn đỏ dưới tán kèn hồng đang bung nở chính là những visual rần rần trên Threads mấy ngày qua.

Tips nhỏ để có hình "nghìn like" mà không lo cháy nắng

Kèn hồng nở nhanh nhưng rụng cũng vội. Vì vậy, nếu muốn có ảnh đẹp, bạn cần lưu ý ngay vài "tuyệt chiêu" này:

Canh giờ vàng : Đi chụp lúc giữa trưa tháng 5 là "xu cà na" ngay vì nắng cực gắt. Khung giờ lý tưởng nhất là 6h30 – 8h30 sáng hoặc sau 16h chiều. Nắng lúc này dịu, màu hoa lên mướt mát mà người chụp cũng không bị mệt.

Hạ thấp góc máy: Vì hoa mọc ở tầng cao, việc hạ thấp góc máy hắt lên sẽ giúp bạn lấy trọn được tán kèn hồng nổi bật trên nền trời xanh mây trắng. Cứ áp dụng quy tắc này là hình "auto" đẹp.

Ảnh: Meow đi lạc

Lên đồ tối giản: Tránh xa những bộ cánh rườm rà hay màu sắc chói lọi. Hãy ưu tiên các tone màu basic như trắng, kem, xanh pastel hoặc đồ vintage. Chúng sẽ giúp bạn nổi bật nhưng vẫn cực kỳ "tone-sur-tone" với độ dịu dàng của bối cảnh.

Sự trở lại có phần "ngang ngược" của mùa hoa kèn hồng giữa tháng 5 như một trạm dừng chân thú vị, khiến người trẻ Sài Gòn tự động chậm lại một nhịp. Tranh thủ xách máy dạo phố ngay cuối tuần này để lưu lại chút visual lãng mạn này trước khi Sài Gòn chính thức bước vào những cơn mưa rào đặc trưng.