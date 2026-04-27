Ở quê, đi làm lương tháng khoảng 8 triệu, có sẵn nhà riêng, rồi dành dụm (hoặc được gia đình hỗ trợ thêm) để sắm một chiếc ô tô, đó gần như đang trở thành “công thức chung” của một bộ phận người trẻ chọn về quê những năm gần đây.

Không phải vì họ cần ô tô để đi làm mỗi ngày, thực tế, xe máy vẫn tiện hơn nhiều cho những quãng đường ngắn. Nhưng chiếc ô tô lại mang một vai trò khác: Nó mở ra một cách “hưởng thụ” cuộc sống rất riêng. Điểm đến không cần quá xa. Có thể là một resort ven biển, cách nhà chừng một tiếng lái xe. Cũng có thể là lên Đà Lạt, mất khoảng 2 - 3 tiếng, đủ để đổi không khí. Hứng lên thì nhập cao tốc, chạy xuyên đêm vào TP.HCM, một kiểu “phượt” rất đặc biệt: Không bụi bặm, nhưng vẫn có cảm giác dịch chuyển.

Tối vẫn ở nhà, sáng hôm sau đã có mặt ở một thành phố khác. Hẹn bạn bè cũ, ăn một bữa ăn sang, ghé trung tâm thương mại mua sắm những thứ ở tỉnh chưa có. Xong xuôi, lại lên xe chạy về. Thứ hai vẫn đi làm như bình thường.

Một nhịp sống di chuyển giữa hai không gian, diễn ra nhẹ nhàng, gần như không có trở ngại. Nếu như trước đây, việc đi lại kiểu này đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng: Giờ giấc xe cộ, chi phí, công sức… thì giờ đây, mọi thứ gói gọn trong một quyết định rất đơn giản: có ô tô, muốn đi là đi.

Và chính sự chủ động ấy khiến cuộc sống ở tỉnh, theo một cách nào đó, trở nên “rộng” hơn rất nhiều so với những gì người ta từng hình dung.

Làm việc cả tuần, cuối tuần là để sống cho mình

Lấy chồng cách nhà mẹ đẻ hơn 200km, trước đây Thư Nguyễn và chồng từng sống, làm việc tại TP.HCM, sau đó quyết định về Nha Trang (quê chồng) để ổn định cuộc sống.

Khoảng cách tưởng như là một rào cản, nhưng với Thư, điều đó chưa bao giờ thực sự trở thành vấn đề, dù đang sống ở đâu. Đơn giản vì gia đình cô có ô tô riêng.

“Từ khi có ô tô ở quê, cuộc sống của mình thay đổi rõ nhất ở điểm chủ động trong di chuyển. Trước đây đi xe máy lên Đắk Lắk thăm bà ngoại phải tính toán kỹ, giờ thì muốn về là về. Cứ cuối tuần, nếu nhớ bà là thứ 7 chạy lên sớm, chiều Chủ Nhật chạy về. Đôi khi làm việc xong tối thứ 6, mình lái xe lên luôn. Được ăn cơm bà ngoại nấu, ngủ lại căn phòng tuổi thơ, hưởng cái không khí lạnh se se của cao nguyên, ngửi vị nhà quen thuộc, cảm giác ấy thật sự đã" - Thư chia sẻ.

Chị cũng chia sẻ một chuyến đi gần đây nhất là đi Ninh Thuận - Vĩnh Hy. Trước đây năm 2017 Thư từng phượt xe máy cung đường biển này, khung cảnh đẹp tới nao lòng. Nay có ô tô, cả nhà quay lại dễ dàng hơn.

Ấn tượng nhất là bãi biển thủy triều, nước rút, các bé ngắm mê mẩn, tha hồ bắt ốc, lội nước cạn đầy rong và nước đọng trong veo. Đặc biệt là ngắm hoàng hôn siêu đẹp. Lúc về, ghé vườn nho, các bé được tự tay hái, tự chọn tự cắt “các con cảm thấy rất lý thú và hào hứng” , Thư kể.

Không chỉ vậy, chiếc ô tô còn giúp Thư chủ động hơn trong việc chăm sóc con cái, dẫn cha mẹ chồng “đi du lịch” ngay chính nơi mình sống.

“Mang bé đi chích ngừa hay thăm khám bệnh giờ dễ dàng lắm. Không phải lo nắng mưa, không phải lo con khóc vì ngồi xe máy lâu. Mở rộng hơn, mỗi cuối tuần cả nhà chủ động đi dạo khám phá những khu vùng núi xung quanh nơi ở. Như núi ở Khánh Bình, Khánh Lê - nơi ông nội ngày xưa hay đi bắt chim. Có ô tô, cả nhà dạo một vòng xe cùng ông bà, không còn ngại đường xá xấu hay bụi. Du lịch với gia đình đâu cần phải là những chuyến đi dài ngày, tàu xe vất vả, cứ lên xe rồi đi gần gần vậy mà vui lắm….”, Thư vui vẻ nhắc lại những chuyến đi gia đình: “Cảm giác được ở bên nhau nhiều hơn, được tạo kỷ niệm cho con, đó là điều quý giá nhất sau khi gia đình sắm ô tô”.

Còn Trâm Trần, làm việc tại cơ quan nhà nước, cười tươi khi hỏi về vai trò của ô tô trong cuộc sống gia đình, khi đang sống ở tỉnh. Chồng chị kinh doanh nhỏ, thu nhập ổn định, và họ quyết định sắm xe hơi cách đây vài năm để tiện cho cả nhà.

“Có ô tô rồi, cuối tuần chúng mình hay đi đây đó lắm. Không cần phải lên kế hoạch dài dòng, chỉ cần ‘muốn đi là đi’. Thường thì cả nhà chạy ra Cam Ranh nghỉ dưỡng. Mình chỉ muốn tĩnh lặng, ngắm chồng và con chơi đùa trên bãi biển, nhẹ nhàng nhìn cả nhà yêu thương nhau trước biển cả mênh mông. Không ồn ào, không xô bồ, vậy thôi là đủ để mình cảm thấy bình an và tĩnh lặng với chính tâm mình,” Trâm kể.

Ngoài những chuyến đi biển, Trâm còn đặc biệt mê Đà Lạt. Cứ khoảng dăm bữa nửa tháng, lại thấy cô cùng cả nhà check-in bên ly sữa đậu nành nóng bốc khói, áo len, khăn choàng đủ kiểu, trong khi ở nơi sống quen thuộc vẫn đang giữa mùa hè.

Trâm bảo, cô mê cái lạnh của Đà Lạt, cái cảm giác chỉ cần lên xe, tranh thủ chợp mắt một lúc là tới nơi. Với cô, chuyện đổ xăng cho một chuyến đi như vậy là hoàn toàn xứng đáng, khi đổi lại là cả gia đình có thêm một khoảng thời gian được sống chậm, tận hưởng và ở gần nhau hơn.

“Đi được thì đi thôi, tội gì mà bỏ qua”, Trâm vui vẻ.

Trâm cho biết, dù làm cơ quan nhà nước với thu nhập chỉ ở mức ổn định, nhưng có xe riêng giúp gia đình cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi hâm nóng tình cảm vợ chồng .

“Cuối tuần ngắn ngủi, có xe là cả nhà được thư giãn, gắn kết hơn. Đó là cách chúng mình tận hưởng cuộc sống”.

Thanh Nam, một người trẻ độc thân mở quầy thuốc ở quê, cười ngại ngùng khi kể về chiếc ô tô được gia đình mua cho.

“Mình còn trẻ, chưa lập gia đình, nhưng có xe riêng tiện lắm. Người yêu mình ở TP.HCM, cuối tuần là mình đánh xe vô thăm. Đường xa nhưng ngồi xe hơi thoải mái, không mệt như xe máy ngày xưa. Vừa lái vừa nghe nhạc, vừa nghĩ về những kế hoạch tương lai, cảm giác tự do và chủ động hẳn”, cậu nói.

Với cậu, ô tô không chỉ là phương tiện thăm người yêu mà còn mở ra những chuyến đi ngẫu hứng. “Cuối tuần đôi khi chạy lên Đà Lạt hay ghé TP.HCM, hoặc resort gần đây. Cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng nhìn chim bay, ngắm cảnh, rất lí thú và kích thích. Nó làm cuộc sống của một chàng trai trẻ như mình thêm phần phong phú”.

Định nghĩa lại cách sống chill ở quê

Tại sao quê thu nhập thấp hơn, nhưng nhà nào cũng có tô tô, sống “chill” và “sang”? - Đây là câu hỏi thú vị mà nhiều người đặt ra. Thư Nguyễn đưa ra góc nhìn sâu sắc: “Đó là do cách mình nhìn nhận cuộc sống thôi. Tư duy suy nghĩ thoáng, không mong cầu mọi thứ quá xa tầm tay. Biết đủ, biết trân trọng những gì mình có. Cứ nhẹ nhàng sống và tận hưởng vị sống mỗi ngày.”

Còn Trâm đồng tình: “Ở quê sống chậm hơn, ít bon chen hơn. Tâm lý thoải mái làm cho cuộc sống có vẻ giàu có hơn. Làm gì được thì cứ làm, muốn ăn gì thì ăn, tận hưởng mọi khoảnh khắc. Gặp chuyện gì cũng cố gắng chấp nhận và nghĩ theo hướng tích cực nhất. Có ô tô không phải để khoe, mà để phục vụ cuộc sống thực tế: Thăm ông bà, đưa con đi học, đi chơi gia đình”.

Nam - với góc nhìn của người trẻ, chia sẻ thêm: “Nhiều nhà ở quê dù thu nhập thấp hơn thành phố nhưng chi phí sinh hoạt rẻ hơn. Ăn rau vườn, trái cây nhà trồng, ít tốn kém cho nhà cửa đắt đỏ. Tiền dành dụm được một phần là mua xe để tiện lợi. Xe hơi giờ không còn là xa xỉ như trước, mà là nhu cầu thiết thực. Nhìn chung, người quê sống ‘chill’ hơn vì ít áp lực nếu biết tận hưởng hiện tại”.

Theo Tổng cục Thống kê, đến năm 2024, khoảng 9% hộ gia đình Việt Nam sở hữu ô tô, tương đương hơn 2,5 triệu hộ, tăng gần 1,6 lần chỉ trong 5 năm.

Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ diễn ra ở đô thị lớn mà lan mạnh về các địa phương. Đơn cử như ở Nghệ An, năm 2022 có tới 27.404 ô tô đăng ký mới, trung bình cứ khoảng 20 người dân thì có 1 người sở hữu ô tô.

Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam và Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2018 - 2023, lượng ô tô đăng ký mới tại Khánh Hòa tăng trung bình 10 - 15% mỗi năm. Riêng TP. Nha Trang, trung tâm kinh tế của tỉnh, ghi nhận mật độ ô tô cá nhân ngày càng dày, không chỉ ở khu vực trung tâm mà lan ra cả vùng ven.

Từ câu chuyện của Thư Nguyễn, Trâm Trần và Thanh Nam, có thể thấy rõ: “Sống chill ở quê” không còn là hình ảnh lãng mạn kiểu cuốc đất trồng rau, mà là một phiên bản kéo dài của đời sống đô thị, linh hoạt hơn, nhẹ áp lực hơn.

Trong đó, ô tô riêng đang âm thầm định nghĩa lại cách tận hưởng. Nó không còn là thứ để chứng minh sự dư dả, mà là công cụ để sống thuận tiện hơn: Gần gia đình hơn, rút ngắn khoảng cách, và mở rộng lựa chọn sống ở các vùng ven.

“Chill” vì thế không nằm ở việc ở đâu, mà ở việc có thể chủ động di chuyển giữa các không gian và sống theo nhịp mình muốn.

(Ảnh: NVCC & Minh họa)