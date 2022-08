Song Luân bị loại khỏi Ca sĩ mặt nạ khiến ai nấy ngỡ ngàng vì đoán sai bét

Nhím Uiza là nhân vật tiếp theo phải lộ diện tại tập 6 Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam. Khi Song Luân cởi bỏ lớp mặt nạ, cả trường quay phải há hốc. Toàn bộ dàn cố vấn đều đoán sai bét khi cho rằng đây là Rocker Nguyễn.

Song Luân khá thất vọng khi Tóc Tiên có thể giải mã chính xác những hint của mình cực đúng, nhưng đến khi chốt cái tên cuối cùng thì lại sai quá sai. Chia sẻ về lựa chọn hóa thân thành nhân vật Nhím Uiza, nam diễn viên cho biết con nhím khá giống tính cách của mình và anh chàng cũng có những góc khuất bản thân khá hợp với nhân vật mascot này. Đối với Song Luân, việc có cơ hội tham gia chương trình và đứng trên sân khấu trình diễn cùng các nghệ sĩ khác là 1 vinh dự lớn.

Gây bất ngờ đến tận phút cuối, Song Luân đã mang lên sân khấu ca khúc Đổi Hạnh Phúc Lấy Cô Đơn do chính mình cùng viết với một người anh cách đây 4 năm, cũng là thời điểm chia tay người yêu cũ, để trình diễn tại phần lộ diện. Đây không chỉ là lần đầu tiên ca khúc xuất hiện và được trình diễn trên sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ, mà đây còn là lần hiếm hoi anh chàng chia sẻ về chuyện tình giấu kín nhiều năm với đông đảo khán giả.

Chính sự hóm hỉnh và khéo léo khi trả lời những nghi vấn, cùng việc Song Luân hiếm khi cầm mic thể hiện khả năng ca hát của mình đã khiến việc đoán ra thân phận của Nhím Uiza không hề dễ dàng cho Hội đồng cố vấn. Thậm chí, tới tận màn trình diễn thứ 2 với ca khúc Bước Đến Bên Em thì Trấn Thành và Wowy mới ngờ ngợ nhận ra Nhím Uiza là Song Luân.

Cách nói chuyện của anh chàng cũng khiến Gil Lê cảm nhận được một sự thân quen. Còn giọng hát lại khiến Tóc Tiên cảm nhận được Nhím Uiza là mới vào nghề hoặc mới lấn sân đi hát chứ không phải xuất thân là ca sĩ. Nên cả hai nữ cố vấn đã đinh ninh với lựa chọn Rocker Nguyễn. Ngay khi mặt nạ được cởi bỏ, Trấn Thành phải thảng thốt kêu lên: "Oh my god!!!". Còn Ngô Kiến Huy thì ngã quỵ kêu than: "Em gặp mỗi ngày luôn mà đứng kế em không nhận ra".

Sau 2 lượt tranh tài thì tại bảng C, Bướm Mặt Trăng vươn lên dẫn đầu ngoạn mục với 29,29% tỉ lệ bình chọn. Theo sát sau đó, vị trí thứ 2 là Phượng Hoàng Lửa với 28,79%. Kỳ Đà Hoa nắm giữ vị trí thứ 3 với 23,23% và Tí Nâu đạt 10,10% an toàn ở vị trí thứ 4.

Đón xem tập 7 The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ với sự góp mặt của ca sĩ Trọng Hiếu sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy - 27/08 trên kênh Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ và VieON.

