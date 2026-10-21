Sống khỏe hơn mỗi ngày: Cách thiết bị gia dụng ứng dụng AI hỗ trợ nâng cao chất lượng sống

Bằng cách tự động hóa các quyết định và giảm bớt thao tác thủ công trong công việc nhà hằng ngày, thiết bị gia dụng thông minh giúp các gia đình có thêm thời gian và năng lượng dành cho những người thân yêu và những khoảnh khắc thực sự quan trọng

Doanh số thiết bị gia dụng AI của Samsung tăng hơn 30% trong giai đoạn 2024-2025

Các thiết bị gia dụng Bespoke AI của Samsung phối hợp thông qua SmartThings, hỗ trợ duy trì sự thoải mái, quản lý thực phẩm và chăm sóc nhà cửa suốt cả ngày.

Sống khỏe thường gắn liền với những lựa chọn về chế độ ăn uống và tập luyện. Tuy nhiên, chất lượng sống còn chịu ảnh hưởng từ môi trường và những thói quen hằng ngày. Bên cạnh dinh dưỡng và thể chất, sức khỏe của chúng ta còn phụ thuộc vào chất lượng giấc ngủ và mức độ nỗ lực – cả về tinh thần lẫn thể chất – dành cho các công việc nhà thường nhật.

Điều này cho thấy ngôi nhà đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và chất lượng sống toàn diện. Các giải pháp ứng dụng AI có thể thay đổi cách chúng ta quản lý công việc hằng ngày, từ tủ lạnh gợi ý công thức nấu ăn lành mạnh đến chu trình giặt tự động giúp giảm bớt cả công sức thể chất lẫn áp lực tinh thần. Người tiêu dùng ngày càng đón nhận các thiết bị kết nối này, với doanh số thiết bị gia dụng AI của Samsung tăng hơn 30% từ năm 2024 đến năm 2025. Nhờ những đổi mới thông minh hỗ trợ liền mạch các thói quen hằng ngày liên quan đến nghỉ ngơi, ăn uống và chăm sóc nhà cửa, việc nâng cao chất lượng sống có thể trở nên dễ dàng hơn.

Tạo môi trường nghỉ ngơi thoải mái hơn với công nghệ làm mát thông minh

Một đêm ngủ ngon phụ thuộc vào sự thoải mái, không chỉ để dễ đi vào giấc ngủ mà còn để duy trì giấc ngủ xuyên suốt đêm. Điều hòa Bespoke AI WindFree của Samsung được thiết kế để mang đến cảm giác làm mát dịu nhẹ hơn. Với công nghệ làm mát WindFree™, không khí được khuếch tán qua 23.000 lỗ khí siêu nhỏ, giúp duy trì môi trường trong nhà dễ chịu mà không tạo ra luồng gió lạnh buốt khó chịu.

Giấc ngủ chất lượng là ưu tiên quan trọng tại khu vực. Theo khảo sát trên ứng dụng Samsung Health, 66% người tham gia cho biết họ đang chủ động cải thiện giấc ngủ. Trong những đêm nóng ẩm thường gặp tại khu vực miền Bắc, nhiệt độ dễ chịu khi vừa đi ngủ có thể không còn phù hợp trong những giờ tiếp theo, khi cơ thể trải qua các giai đoạn khác nhau của chu kỳ ngủ. Với điều hòa Bespoke AI WindFree, người dùng có thể cá nhân hóa trải nghiệm làm mát bằng cách kết nối điều hòa với Galaxy Watch hoặc Galaxy Ring tương thích thông qua SmartThings.

Khi thiết bị đeo được kết nối phát hiện người dùng đã đi vào giấc ngủ, chế độ WindFree™ Wearable Good Sleep có thể tự động kích hoạt công nghệ làm mát WindFree™ và điều chỉnh nhiệt độ dựa trên các tín hiệu từ cơ thể. Điều này có thể giúp hạn chế tình trạng tỉnh giấc giữa đêm, để người dùng thức dậy với cảm giác sảng khoái và tràn đầy năng lượng hơn.

WindFree™ Wearable Good Sleep kết nối các thiết bị đeo Galaxy tương thích với điều hòa Bespoke AI WindFree thông qua SmartThings, giúp điều chỉnh khả năng làm mát trong khi người dùng ngủ.

Hỗ trợ thói quen ăn uống lành mạnh hơn nhờ quản lý thực phẩm thông minh

Việc chuẩn bị những bữa ăn lành mạnh thường bắt đầu từ việc biết rõ những gì đang có trong bếp, nguyên liệu nào cần được sử dụng trước và món ăn nào có thể chế biến dễ dàng.

Trên các mẫu tủ lạnh Samsung được hỗ trợ, như Bespoke AI Family Hub, công nghệ AI Vision giúp người dùng theo dõi thực phẩm hiện có và xác định những nguyên liệu cần mua thêm. Chẳng hạn, khi đang ở siêu thị và cố nhớ xem mình đã có đủ nguyên liệu cho công thức nấu ăn lành mạnh muốn thử vào bữa tối hay chưa, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra danh sách thực phẩm thông qua ứng dụng SmartThings với AI Food Manager. Nhờ đó, việc mua sắm trở nên thuận tiện hơn, hạn chế tình trạng mua nhầm hoặc mua những món không thực sự cần thiết.

AI Vision trên tủ lạnh Bespoke AI Family Hub giúp người dùng theo dõi một số loại thực phẩm được hỗ trợ và truy cập các tính năng hỗ trợ lên kế hoạch bữa ăn ngay trên tủ lạnh.

Nếu đang ở nhà nhưng chưa biết nấu món gì, AI Food Manager có thể đề xuất công thức dựa trên những nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh, giúp người dùng đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Điều này góp phần giảm áp lực tinh thần khi chuẩn bị bữa ăn và giúp quá trình nấu nướng hiệu quả hơn. What’s for Today là tính năng mới có trên một số model được chọn. Tùy theo lựa chọn của người dùng, tính năng này có thể gợi ý thực đơn ngẫu nhiên hoặc dựa trên thực phẩm hiện có trong tủ lạnh, biến câu hỏi quen thuộc "Hôm nay ăn gì?" thành trải nghiệm thú vị hơn với yếu tố trò chơi hóa.

Ngoài ra, các mẫu tủ lạnh side-by-side được trang bị màn hình Family Hub 9 inch có thể đóng vai trò như trung tâm điều khiển các thiết bị thông minh Samsung được kết nối, cho phép người dùng điều khiển thiết bị trực tiếp trên màn hình tủ lạnh. Với sự hỗ trợ của Bixby, người dùng có thể điều khiển bằng giọng nói mà không cần thao tác bằng tay khi đang nấu ăn hoặc chuẩn bị bữa ăn.

Các mẫu tủ lạnh side-by-side trang bị màn hình Family Hub 9 inch có thể trở thành trung tâm điều khiển các thiết bị thông minh Samsung được kết nối.

Vai trò của tủ lạnh không phải là quyết định một bữa ăn lành mạnh cần có những gì đối với mỗi gia đình. Thay vào đó, thiết bị giúp thông tin luôn sẵn có, để người dùng dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp về thực phẩm và bữa ăn.

Đơn giản hóa việc giặt giũ, nâng cao chất lượng sống

Chất lượng sống tại nhà không chỉ được quyết định bởi việc nghỉ ngơi và ăn uống lành mạnh, mà còn phụ thuộc vào khả năng quản lý các công việc thường nhật. Giặt giũ có thể bao gồm nhiều công đoạn nhỏ nối tiếp nhau, từ chọn chế độ giặt, định lượng chất giặt tẩy đến theo dõi thời điểm kết thúc chu trình và chuyển quần áo ướt sang máy sấy. Giảm bớt các thao tác trong quy trình vốn tốn thời gian này có thể giúp giảm áp lực tinh thần khi chăm sóc nhà cửa, dành thêm thời gian để nghỉ ngơi hoặc tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa bên người thân.

Các giải pháp giặt sấy Bespoke AI mới nhất của Samsung được thiết kế để giúp việc giặt giũ thuận tiện và nhẹ nhàng hơn. AI Wash+ sử dụng nhiều cảm biến để xác định khối lượng đồ giặt và nhận diện năm loại vải khác nhau, tự động phân bổ lượng nước và chất giặt tẩy phù hợp, đồng thời liên tục theo dõi mức độ bẩn trong suốt chu trình giặt. Khi cần thiết, hệ thống có thể điều chỉnh lượng chất giặt tẩy và thời gian giặt tương ứng, nhằm mang lại hiệu quả giặt sạch tối ưu.

Bespoke AI Laundry Combo tích hợp cả chức năng giặt và sấy trong một thiết bị. Quần áo có thể chuyển từ chu trình giặt sang sấy mà không cần di chuyển giữa hai máy riêng biệt, giúp giảm gián đoạn và loại bỏ thêm một công đoạn trong lịch trình hằng ngày.

Trong khi đó, màn hình thông minh 7 inch cung cấp giao diện trung tâm để theo dõi chu trình giặt và truy cập các tùy chọn điều khiển. Trợ lý giọng nói Bixby hỗ trợ điều khiển bằng hội thoại tự nhiên.

Kết hợp với nhau, những tính năng này giúp giảm thao tác thủ công và áp lực tinh thần trong quá trình quản lý việc giặt giũ.

Máy giặt sấy bơm nhiệt Bespoke AI Laundry Combo tích hợp chức năng giặt và sấy trong một thiết bị, trong khi AI Wash+ tối ưu quy trình chăm sóc cho từng mẻ giặt được hỗ trợ, giảm nhu cầu thao tác thủ công.

Kết nối các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thông qua hệ sinh thái nhà thông minh

Một ngôi nhà thực sự kết nối không chỉ bao gồm các thiết bị gia dụng riêng lẻ. Thông qua SmartThings, Samsung kết nối các thiết bị Bespoke AI và những thiết bị tương thích trong một hệ sinh thái tích hợp, mang đến trải nghiệm liền mạch trên toàn bộ không gian sống, giúp người dùng dễ dàng nâng cao chất lượng cuộc sống.

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