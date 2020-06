Song Joong Ki lộ ảnh hẹn hò đi xem phim cùng người đặc biệt thân thiết

Mới đây, người hâm mộ đã bắt gặp Song Joong Ki ở rạp phim. Nam diễn viên ăn mặc đơn giản, đội mũ, đeo khẩu trang.

Đi cùng Song Joong Ki còn có ca sĩ Kim Jong Kook - người anh thân thiết với nam diễn viên từ thời còn tham gia Running Man. Hai người đến rạp xem suất chiếu sớm của phim "Can you hear me". Sau đó, diễn viên Cha Tae Hyun cũng có mặt, bộ ba dù xuất hiện khá kín đáo nhưng vẫn bị fan nhận ra và chụp ảnh lại.

Bộ 3 bị fan bắt gặp trong rạp phim

Song Joong Ki và Kim Jong Kook còn thân thiện chụp ảnh với người hâm mộ

Do dịch bệnh Covid-19 ở Hàn vẫn khá phức tạp nên lịch trình của Song Joong Ki có sự thay đổi lớn. Thậm chí anh phải từ bỏ dự án phim âm nhạc "Season of You and Me". Ban đầu, Son Joong Ki dự kiến quay xong phim "Bogota" vào đầu năm 2020, sau đó tập trung vào kế hoạch quảng bá cho tác phẩm mới "Space Sweepers" dự kiến công chiếu vào mùa hè này và kết thúc năm 2020 bằng bộ phim "Season of You and Me". Nhưng với tình hình hiện tại thì công việc đã bị lùi lại khá trễ, khiến anh không còn thời gian cho "Season of You and Me".