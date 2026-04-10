Song Hye Kyo vướng tranh cãi về thái độ làm việc, phía trong cuộc nói gì?

Trong mắt công chúng quốc tế, Song Hye Kyo luôn hiện diện với hình ảnh một "ngọc nữ" băng thanh ngọc khiết, điềm đạm và thanh lịch. Tuy nhiên, tại thị trường tỷ dân Trung Quốc, đằng sau ánh hào quang ấy là một tập hồ sơ dày đặc những lời tố cáo về thái độ "trịnh thượng", "mắc bệnh ngôi sao" và những yêu sách khó tin khiến nhân viên hậu trường phải khiếp sợ. Dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng những câu chuyện này vẫn luôn là "vết sẹo" khó lành trong mối quan hệ giữa cô và truyền thông Hoa ngữ.

"Cơn ác mộng" mang tên yêu sách: Từ chiếc gương soi đến nước khoáng tắm

Tờ báo danh tiếng QQ từng đăng tải một bài viết gây sốc, bóc tách những góc khuất trong chuyến công tác của Song Hye Kyo tại Đài Loan (Trung Quốc) năm 2005. Thời điểm đó, cô được đón tiếp như một bà hoàng với tiêu chuẩn phòng Tổng thống và dàn vệ sĩ hùng hậu. Thế nhưng, sự ưu ái đó dường như chưa bao giờ là đủ.

Theo đó, Song Hye Kyo có nỗi ám ảnh mang tên "chiếc gương". Khi được chuyển sang một khách sạn cao cấp hơn theo yêu cầu cá nhân, nữ diễn viên đã khiến nhân sự kiện "dở khóc dở hỏi" khi phàn nàn rằng phòng mới không có gương soi toàn thân. Thay vì chờ đợi khách sạn điều phối, cô được cho là đã yêu cầu nhân viên phải khiêng bằng được chiếc gương từ khách sạn cũ sang ngay trong đêm.

Không dừng lại ở đó, Song Hye Kyo còn được cho là có những đòi hỏi xa xỉ và yêu cầu nhân viên thời gian ngặt nghèo. Những yêu cầu như tắm bằng nước khoáng thuộc thương hiệu riêng vào mỗi sáng sớm, hay việc bắt trợ lý chạy đôn chạy đáo khắp thành phố lúc 10h đêm chỉ để mua đúng màu sơn móng tay yêu thích đã biến cô trở thành "nỗi khiếp sợ" của các ekip bản địa. Thái độ từ chối tiếp xúc với nhân viên làm nail do ban tổ chức sắp xếp vì "không muốn người lạ chạm vào tay" cũng bị coi là một sự coi thường thô lỗ đối với các cộng sự.

"Nữ hoàng lật mặt" và màn đối đầu với đạo diễn Trần Khải Ca

Tờ iFeng từng không ngần ngại gọi Song Hye Kyo là kẻ "lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng". Sự việc bắt nguồn từ dự án điện ảnh Triệu Thị Cô Nhi . Sau khi đôi bên không đạt được thỏa thuận và hợp đồng đổ vỡ, thay vì một lời giải thích chuyên nghiệp, Song Hye Kyo lại bị chỉ trích là "ráo hoảnh" khi tuyên bố "không quen, chưa từng gặp mặt" đạo diễn Trần Khải Ca – một bậc đại thụ của điện ảnh Trung Quốc. Hành động phủ nhận một mối quan hệ công việc vốn đã rõ rành ranh này bị coi là sự kiêu ngạo, thiếu tôn trọng đối với các tiền bối trong nghề.

Những khoảnh khắc "làm cho có lệ" trên sóng trực tiếp

Sự phẫn nộ của khán giả xứ Trung không chỉ dừng lại ở lời đồn mà còn được củng cố bởi những khoảnh khắc "khó đỡ" trên truyền hình. Tại chương trình Super Boy (2010), đại minh tinh họ Song xuất hiện chớp nhoáng chỉ trong 50 giây, gương mặt không một nụ cười và trao giải cho thí sinh bằng đúng một tay. Hành động này bị netizen Trung Quốc chỉ trích là vô lễ và coi thường nỗ lực của các nghệ sĩ trẻ nước bạn.

Tại LHP Quốc tế Thượng Hải (2016), Song Hye Kyo đã có màn xuất hiện vội vã với đúng hai câu chào xã giao “Xin chào mọi người", "Cảm ơn mọi người" . Cô nhanh chóng bỏ xuống sân khấu khi phiên dịch còn chưa kịp làm việc. Điều này đã tạo nên một khoảng trống đầy bối rối cho sóng trực tiếp, khiến ban tổ chức bị một vố muối mặt.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chỉ trích, nhiều người cho rằng cần có góc nhìn đa chiều với trường hợp của Song Hye Kyo. Cần phải nhấn mạnh rằng, tất cả những thông tin trên chủ yếu xuất phát từ các tờ báo giải trí và lời kể một chiều của netizen. Cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng hình ảnh hay video cụ thể nào chứng minh Song Hye Kyo trực tiếp có những hành vi yêu sách nêu trên. Phía nữ diễn viên vẫn chọn cách im lặng, coi đó là những thị phi không đáng bận tâm.

Vị thế "tượng đài" của minh tinh xứ Hàn

Dù vướng không ít ồn ào, không ai có thể phủ nhận vị thế "tượng đài" của Song Hye Kyo trong bản đồ Hallyu. Song Hye Kyo sinh năm 1981, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc không tuổi” và “nữ hoàng phim truyền hình châu Á”. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu tuổi teen, trước khi gây tiếng vang qua loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu (2000), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Gió mùa đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2022–2023). Nhờ diễn xuất tinh tế cùng khí chất sang trọng, Song Hye Kyo không chỉ là ngôi sao được yêu mến ở Hàn Quốc mà còn là biểu tượng văn hóa Hallyu toàn cầu.

Về đời tư, Song Hye Kyo từng có nhiều mối tình được công chúng quan tâm, đặc biệt là cuộc hôn nhân “thế kỷ” với Song Joong Ki sau khi hợp tác trong Hậu duệ mặt trời . Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy hai năm, và vụ ly hôn năm 2019 trở thành tâm điểm truyền thông toàn châu Á. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ phong thái kín tiếng, tập trung vào công việc và tái khẳng định vị thế bằng loạt vai diễn trưởng thành, sâu sắc.

Suốt sự nghiệp, Song Hye Kyo cũng từng đối mặt với một số tranh cãi, trong đó nổi bật là vụ khai thuế thiếu minh bạch năm 2014 – cô sau đó đã công khai xin lỗi và hoàn tất nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế và cách cô xử lý truyền thông sau ly hôn cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận. Dẫu vậy, sau hơn hai thập kỷ trong ngành, Song Hye Kyo vẫn giữ được đẳng cấp ngôi sao hạng A, là đại diện của vẻ đẹp thanh lịch, bản lĩnh và sức hút không phai mờ theo thời gian.

Tính đến năm 2026, sau những sóng gió tình trường và những lời đồn thổi về nhân cách, Song Hye Kyo chọn lối sống kín tiếng, tập trung tuyệt đối cho sự nghiệp và các hoạt động thời trang cao cấp. Cô vẫn là một "đại mỹ nhân độc thân đắt giá", là minh chứng cho sức mạnh của sự im lặng và nỗ lực không ngừng nghỉ trong giới giải trí đầy khắc nghiệt.