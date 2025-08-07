Cao 1m61 như Song Hye Kyo tưởng không "cân" được quần ống rộng, nhưng hóa ra cô mặc rất đẹp

Quần ống rộng là món thời trang mang lại cảm giác siêu thoải mái, nhẹ nhõm khi mặc. Item này lý tưởng để diện từ mùa hè sang mùa thu – đông. Sự xuất hiện của quần ống rộng sẽ giúp tổng thể thêm thời thượng, sành điệu mà không cần cố. Dẫu vậy, quần ống rộng vẫn có nhược điểm, đó là dễ dìm dáng người mặc, đặc biệt là đối với chị em sở hữu chiều cao khiêm tốn.

Sở hữu chiều cao là 1m61, Song Hye Kyo không hề ngại diện quần ống rộng. Những tưởng, nữ diễn viên sẽ bị dìm chiều cao bởi item này nhưng Song Hye Kyo lại mặc quần ống rộng đẹp quanh năm suốt tháng, chị em có thể tham khảo để có ý tưởng mặc đẹp từ giờ đến cuối năm.

Song Hye Kyo diện một bộ cánh khá thú vị gồm áo hai dây màu xanh đậm và quần ống rộng màu đen. Outfit toát lên nét phóng khoáng, trông nổi bật dù có thiết kế không cầu kỳ. Bí kíp đơn giản giúp Song Hye Kyo "hack" dáng chính là sơ vin.

Bộ suit luôn là lựa chọn lý tưởng khi chị em muốn hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch. Song Hye Kyo diện bộ cánh tối giản nhất là một bộ suit màu đen. Ngoài ra, cô còn có ý tưởng khác nổi bật, trẻ trung hơn là bộ suit xám kẻ sọc.

Sang trọng và quyến rũ là ấn tượng về bộ jumpsuit dáng quây mà Song Hye Kyo đang diện. Thiết kế quần ống rộng giúp bộ cánh trông trẻ trung, thời thượng chứ không bị đơn điệu. Chiếc vòng cổ nổi bật giúp outfit của Song Hye Kyo thêm long lanh.

Bộ cánh trên thích hợp để diện trong mùa thu. Những item như áo vest cộc tay, quần âu có đường ly giữa đều phù hợp với môi trường công sở. Tông màu trắng kem của outfit vừa đảm bảo độ trang nhã, vừa cộng điểm trẻ trung, tươi sáng.

Diện các item đứng dáng như áo sơ mi, quần ống rộng và áo vest, Song Hye Kyo vẫn rất trẻ trung, ngọt ngào, tất cả là nhờ tông màu hồng vỏ lạc. Thao tác sơ vin là không thể thiếu khi diện đồ công sở vì giúp đảm bảo sự chỉn chu, chuyên nghiệp.

Áo gile thời thượng và trẻ trung nhưng vẫn rất sang trọng. Người mặc sẽ hoàn thiện được vẻ ngoài thanh lịch và trang nhã khi kết hợp áo gile với quần âu ống suông, rồi đi giày cao gót.

Đơn giản và dễ ứng dụng là công thức gồm áo sơ mi trắng, quần jeans xanh ống suông. Song Hye Kyo đã hoàn thiện vẻ sành điệu cho bộ cánh bằng một đôi giày sneaker trắng. Mẫu giày này còn đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể trang phục.

Công thức trên vẫn chuẩn mốt cho tới tận mùa lạnh năm nay. Sự kết hợp giữa áo len và quần ống suông tạo bên bộ cánh thoải mái, thời thượng mà vẫn đủ độ thanh lịch. Outfit trên phù hợp với phụ nữ ở mọi độ tuổi. Một đôi giày cao gót là mảnh ghép hoàn hảo vì vừa nâng tầm vẻ sang chảnh, vừa tôn dáng.

Áo khoác dáng dài nhấn eo và quần jeans xanh tạo nên bộ cánh trang nhã nhưng không kém phần trẻ trung, cá tính. Chi tiết nhấn eo giúp tạo tỷ lệ vóc dáng cao ráo, thon thả.

Ảnh: Sưu tầm