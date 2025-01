Dường như nữ diễn viên được xếp vào danh sách sao hạng A của ngành giải trí Hàn Quốc đã có rất nhiều băn khoăn về kỹ năng diễn xuất của mình trong những năm qua. Điều này đã được thấy rất rõ qua những gì cô tâm sự khi đến với chương trình "You Quiz on the Block".

"Tôi đã nhận được nhiều lời mời đóng nhiều vai diễn và dự án tương tự với thể loại tương tự" - Song Hye Kyo chia sẻ - "Trước "The Glory", tôi bắt đầu suy ngẫm về diễn xuất của mình và tôi nghĩ rằng nó thật nhàm chán. Ngay cả tôi cũng nghĩ diễn xuất của mình thật nhàm chán, nó hẳn còn nhàm chán hơn trong mắt khán giả. Tôi cảm thấy chán nản khi nghĩ rằng mình không có bất kỳ tài năng diễn xuất nào".

"Khi tôi còn trẻ, ở độ tuổi 20, tôi đã nhìn vào các diễn viên kỳ cựu ở độ tuổi 30 và nghĩ rằng diễn xuất của mình cũng sẽ rất tốt khi tôi ở độ tuổi của họ" - cô nói tiếp - "Tuy nhiên, tôi đoán rằng diễn xuất vẫn khó khăn ngay cả khi tôi đã ở độ tuổi 30 và 40. Vào cuối tuổi 30, tôi đã theo dõi diễn xuất của mình và nhận ra rằng đó là điều tôi vẫn luôn làm. Tôi cảm thấy xấu hổ và tự hỏi liệu mình có nên nghỉ ngơi không".

(Ảnh chụp màn hình)

"Làm công việc này trong một thời gian dài, tôi cũng phải đối mặt với rất nhiều tin đồn" - Song Hye Kyo tiếp tục - "Tôi đã nhận được quá nhiều lời chỉ trích đến nỗi không còn bận tâm nữa. Ngay cả những bình luận ác ý cũng không khiến tôi cảm thấy buồn nữa. Tuy nhiên, khi những bình luận như vậy nhắm vào gia đình tôi, tôi thực sự đau lòng".

"Có lần, có người hỏi tôi về những tin đồn xung quanh tôi trong một buổi tụ tập, và tôi nói: "Tôi vừa nghe về điều đó, vậy tại sao bạn không đi hỏi người đã tung tin đồn đó?". Tôi đã diễn xuất từ khi còn trẻ và phải đối mặt với những tin đồn lớn nhỏ. Bình thường, tôi chỉ để chúng vào tai này và ra tai kia. Nhưng đôi khi tôi nghĩ rằng sự ghét bỏ là quá nhiều".

"Tôi thường liên lạc với đạo diễn Noh Hee-kyung và anh ấy nói với tôi: "Bạn cần biết cách yêu bản thân mình để có thể lan tỏa tình yêu thương đến những người xung quanh". Tôi tự hỏi làm sao để yêu bản thân mình trước?" - Song Hye Kyo chia sẻ thêm về những suy nghĩ của cô, tiết lộ những thay đổi và cách cô học những bài học mới - "Sau đó, tôi bắt đầu hình thành một số thói quen vào buổi sáng và buổi tối trong năm năm tiếp theo. Vào buổi sáng, tôi sẽ viết ra những kế hoạch trong ngày và trước khi đi ngủ, tôi sẽ liệt kê 10 điều mà tôi cảm thấy biết ơn trong ngày hôm đó",.

Khi được hỏi về mục tiêu của mình, Song Hye Kyo cho biết: "Hiện tại là điều quan trọng. Diễn xuất vẫn còn khó khăn, nhưng khi tôi lớn tuổi hơn, tôi nghĩ mình sẽ đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng hơn. Tôi đã học được rằng mình nên và không nên tham lam, vì vậy tôi tin rằng nếu tôi tiếp tục bước đi vững vàng, một tương lai tốt đẹp sẽ đến".