Song Hye Kyo công khai hẹn hò ngày mưa cực tình cảm, người này còn liên quan tới bạn trai tin đồn Lee Min Ho

Sáng 21/6, tờ Sports Chosun cho hay, Song Hye Kyo vừa chia sẻ hình ảnh buổi đi chơi với Suzy lên trang cá nhân kèm dòng chú thích ngắn gọn: “Hẹn hò vào ngày mưa”. Trong hình, 2 mỹ nhân đình đám che chung 1 chiếc ô, còn dựa sát vào nhau đầy thân thiết.

Hình ảnh ngay lập tức trở thành chủ đề nóng, đồng thời được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội và được xem như bằng chứng sống động cho tình chị em thân thiết bền chặt giữa 2 nữ thần sắc đẹp ở chốn showbiz Hàn cạnh tranh khốc liệt.

Cư dân mạng sau khi xem ảnh đã để lại hàng loạt bình luận bày tỏ sự thích thú xen lẫn ngưỡng mộ trước tình bạn chân thành giữa Song Hye Kyo - Suzy: “Tổ hợp này nhìn lúc nào cũng thấy thích mê”, “Dù đeo khẩu trang nhưng họ vẫn vô cùng tỏa sáng trong khung hình”, “Đi chơi dưới mưa mà cứ như đang chụp hình họa báo vậy đó”, “Hy vọng tình bạn của 2 người sẽ thật bền lâu”, ...

Song Hye Kyo vừa công khai hình ảnh từ buổi “hẹn hò” với Suzy trong ngày mưa lên trang cá nhân có 18 triệu người theo dõi. Ảnh: IGNV

Chỉ mới ngày hôm qua, Song Hye Kyo đã chia sẻ lên story Instagram hình ảnh hộp quà xa xỉ mà cô được Suzy tặng mới đây. Trên trang cá nhân, mỹ nhân họ Song cũng đích thân gửi lời cảm ơn chân thành tới đàn em sau khi nhận được món quà đầy ý nghĩa. Được biết, món quà đến từ thương hiệu do Suzy làm đại sứ.

Song Hye Kyo trở nên rất thân thiết với Suzy sau sự kiện in dấu tay ở Blue Dragon Series Awards cách đây 2 năm. Kể từ đó tới nay, 2 nữ ngôi sao nhiều lần ủng hộ tinh thần cho đối phương bằng việc gửi xe cà phê, đồ ăn đến phim trường của nhau. Bên cạnh đó, Song Hye Kyo - Suzy còn thường xuyên đi ăn uống, đánh lẻ và tận hưởng những giây phút thư giãn bên đối phương sau những giờ làm việc căng thẳng. Đơn cử như hồi cuối tháng 6/2024, Song Hye Kyo - Suzy đã cùng đi chơi và chụp ảnh cho nhau. Ngay sau đó, mỹ nhân họ Song tiếp tục xả loạt ảnh Suzy về nhà cô và chơi cùng cún cưng Ruby. Ngoài ra, 2 mỹ nhân cũng thường xuyên tương tác thân thiết trên trang cá nhân của đối phương. Trong 2 năm qua, họ liên tục thả tim, bình luận thể hiện sự tán thưởng trước những hình ảnh xinh đẹp của nhau trên Instagram, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Vào hôm qua, Song Hye Kyo đã nhận được món quà sang chảnh từ Suzy. Ảnh: IGNV

Ngay sau khi hình ảnh về buổi “hẹn hò” của Song Hye Kyo - Suzy trở nên viral mới đây, tài tử Lee Min Ho bất ngờ bị réo gọi ầm ĩ. Và nguyên nhân xuất phát từ việc anh có mối liên hệ với cả 2 mỹ nhân nói trên.

Đầu tiên, Song Hye Kyo - Lee Min Ho từng dính nghi vấn hẹn hò cách đây vài năm. Được biết, tài tử họ Lee chưa bao giờ giấu giếm rằng Song Hye Kyo luôn là hình mẫu lý tưởng của anh. Cặp đôi tin đồn cũng từng vài lần lộ “hint” hẹn hò, nhưng người trong cuộc không hề lên tiếng. Đơn cử như lần “thánh soi” đã tinh ý phát hiện ra sự trùng hợp bất ngờ giữa những động thái mới trên trang cá nhân của 2 ngôi sao hồi tháng 4/2024. Cụ thể vào ngày 17/4/2024, Lee Min Ho đã đăng tải vlog quay ở biển mang tên Night, Sea. Chỉ 1 ngày sau đó, Song Hye Kyo đăng ảnh biển cùng chú thích “Tạm biệt đảo Geoje”. Hình ảnh về biển đồng loạt được 2 diễn viên đăng tải làm nhiều khán giả cho rằng đó chính là “dấu hiệu tình yêu” của họ. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp vô tình, không thể coi đó là “lovestagram”.

Song Hye Kyo - Lee Min Ho cùng đăng bài về biển hồi tháng 4/2024, làm dấy lên nghi vấn yêu đương. Ảnh: X

Trong khi đó, Lee Min Ho lại từng có giai đoạn hẹn hò hạnh phúc với “tình đầu quốc dân” Suzy. Còn nhớ 2 ngôi sao công khai hẹn hò hồi tháng 3/2015. Khi ấy, Dispatch chụp được loạt ảnh cặp đôi bên nhau tại châu Âu trong bầu không khí hạnh phúc. Sau khi công khai mối quan hệ, Lee Min Ho - Suzy nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả vì quá tương xứng từ ngoại hình cho đến danh tiếng. Tuy nhiên đến tháng 11/2017, cặp đôi bất ngờ thông báo chia tay vì lý do cá nhân trong sự ngỡ ngàng xen lẫn tiếc nuối từ công chúng.

Lee Min Ho từng hẹn hò Suzy trong hơn 2 năm. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun, X