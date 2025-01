Ngày 12/1 vừa qua, kênh YouTube 'Yojung Jaehyung' đã đăng tải video có tiêu đề 'Thật không thể tin được... có video Song Hye Kyo nói chuyện suốt 1 giờ trên YouTube...'". Trong video, Song Hye Kyo đã có thời gian trò chuyện vô cùng thoải mái với người bạn Jung Jae Hyung.

Trong video, Jung Jae Hyung hỏi về lý do Song Hye-kyo xuất hiện trên kênh YouTube, nữ diễn viên trả lời: "Gần đây, tôi cảm thấy nên làm như vậy, và bây giờ khi đã lớn tuổi, tôi rất biết ơn nếu mọi người quan tâm".

Jung Jae Hyung nói tiếp: "Trong hội bạn của chúng mình, bạn luôn là người bí ẩn. Khi tôi hỏi những người bạn khác về bạn, họ đều nói rằng bạn là người mạnh mẽ".

Song Hye Kyo đáp: "Gần đây, nhiều người nói rằng trông tôi có vẻ thoải mái hơn".

Cô chia sẻ thêm: "Trong cuộc sống, tôi đã có rất nhiều trải nghiệm. Với tư cách là một người phụ nữ, một diễn viên tôi đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc, có lúc hạnh phúc nhưng cũng có không ít khó khăn. Thông qua những trải nghiệm đó, tôi nghĩ mình đã học được nhiều điều trong cuộc sống".

Trước câu trả lời của Song Hye Kyo, Jung Jae Hyung đã hài hước đùa rằng: "Có vẻ như bạn chỉ xuất hiện sau khi đã học xong tất cả các bài học".

Ngay sau những chia sẻ của Song Hye Kyo, có không ít người cho rằng cô đang ẩn ý nói về cuộc hôn nhân đã qua với Song Joong Ki. Theo nhiều người, cuộc hôn nhân đã qua để lại cho người đẹp nhiều vết xước trong tình cảm. Nhiều người hi vọng Song Hye Kyo sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới của mình.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 1996 sau khi giành giải nhất trong một cuộc thi người mẫu. Người đẹp họ Song đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình như 'Trái tim mùa thu', 'Một cho tất cả', 'Gió mùa đông năm ấy', 'Hậu duệ mặt trời', 'Vinh quang trong thù hận'...

Song Hye Kyo dự kiến sẽ trở lại màn ảnh rộng vào ngày 24 tới đây với bộ phim 'The Black Nuns'. Đây là phần tiếp theo của bộ phim 'The Priests' ra mắt năm 2015, kể về câu chuyện của những người cố gắng cứu một cậu bé bị ác quỷ chiếm hữu. Với tác phẩm này, Song Hye Kyo sẽ trở lại màn ảnh rộng sau 10 năm kể từ 'My Brilliant Life'.