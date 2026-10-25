Sóng Festival 2026 khai mạc giữa phố đi bộ Trần Nhân Tông

Lần đầu xuống phố, cả lễ hội không nhận tiền mặt

Tối 24/10, Sóng Festival 2026 chính thức khai mạc tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, với thông điệp "Chạm số - Sống xanh". Năm nay lễ hội có hai thay đổi lớn: lần đầu tiên được đưa ra không gian công cộng, và chương trình chính thức đổi tên từ Ngày Thẻ Việt Nam thành Ngày Thanh toán số Việt Nam sau 5 mùa tổ chức. Theo Ban tổ chức, việc chọn phố đi bộ là để bất kỳ ai cũng có thể ghé chơi, từ các gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động đến du khách trong và ngoài nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Toàn bộ giao dịch tại gần 70 gian hàng đều được thực hiện bằng thẻ, mã QR, ví điện tử hoặc sinh trắc học. Khách tham quan có thể vừa ăn uống, mua sắm, vừa thử các hình thức thanh toán mới như chạm điện thoại để trả tiền hay giải pháp thanh toán sinh trắc học Palm Pay. Người chưa quen quét mã QR được hướng dẫn ngay tại gian hàng, còn du khách nước ngoài có dịp tìm hiểu cách trả tiền khi mua sắm ở Việt Nam.

Bên cạnh khu vực của các ngân hàng, lễ hội có hơn 20 gian hàng OCOP do Sở Công Thương Hà Nội mang đến với những đặc sản quen thuộc của Thủ đô như trà sen, sữa, ô mai và đồ thủ công mỹ nghệ. Phường Hai Bà Trưng cũng góp mặt với các món ăn, thức uống tiêu biểu của địa phương.

Ở một số gian hàng khác, khách có thể chơi gắp thú bông 2 lượt khi quét mã thanh toán 10.000 đồng, mua đồ lưu niệm giá từ 20.000 đến 50.000 đồng hoặc check-in chụp ảnh để nhận quà. Toàn bộ số tiền thu được từ các hoạt động này sẽ được đóng góp cho hoạt động cộng đồng.

Tối 25/10, Pháp Kiều, CoolKid và dàn hậu khép lại lễ hội

Điểm nhấn giải trí của Sóng Festival 2026 là đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, diễn ra tối 25/10 ngay trên phố đi bộ Trần Nhân Tông. Theo Ban tổ chức, sân khấu quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Quinzel cùng các khách mời. Hai nghệ sĩ trẻ từ chương trình Tinh hà say hi cũng sẽ gặp gỡ khán giả, còn DJ Thảo Bebe đảm nhận phần khuấy động không khí.

Cùng đêm, những thiết kế mang đậm chất Việt của NTK Cao Minh Tiến sẽ được trình diễn bởi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh, cũng là đại sứ chương trình năm nay, cùng Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi và Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Từ Ngày Thẻ đến Ngày Thanh toán số

Sóng Festival là hoạt động điểm nhấn của chiến dịch Ngày Thanh toán số Việt Nam lần thứ 6, do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Việc đổi tên năm nay đánh dấu bước mở rộng từ câu chuyện quẹt thẻ sang cả một hệ sinh thái thanh toán số.

Sự thay đổi này đi cùng thói quen chi tiêu đang dịch chuyển rất nhanh. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong 8 tháng năm 2026, số giao dịch không dùng tiền mặt tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, giao dịch thanh toán QR của du khách Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng gấp 8 lần.

Qua 5 mùa trước, Ban tổ chức cho biết đã hỗ trợ khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, trao tặng 5 phòng máy tính với gần 100 máy, hàng chục suất học bổng và hàng trăm phần quà cho các điểm trường vùng sâu, vùng xa, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Năm nay, chương trình tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay trao tặng phòng học máy tính cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Theo Ban tổ chức, điều họ mong đợi không chỉ là lượng người đến chơi, mua sắm mà là để mỗi người rời lễ hội với một trải nghiệm thật, từ lần đầu quét mã đến hiểu thêm cách phòng tránh rủi ro khi giao dịch.