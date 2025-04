“Sóng” đất nền Dĩ An (Bình Dương): Ngồi tính toán vay khoảng 1 tỉ để đầu tư đất nền, ngân hàng chưa kịp trả lời, lô đất đã vào tay người khác

Sau một số lô đất không thể mua được vì "chưa kịp suy nghĩ" thì người khác đã vào mua, mới đây anh Tr rất tự tin sẽ mua được lô đất hơn 100m2, giá 3 tỉ đồng/nền tại Dĩ An (Bình Dương). Nhà đầu tư này tự tin là bởi, mặt bằng giá 3 tỉ đồng là khá cao so với giá chung của khu vực (mức giá hiện giao dịch nhiều nhất tại khu vực dao động từ 2.4-2.6 tỉ đồng/nền/80m2). Nghĩ rằng, với giá 3 tỉ đồng sẽ ít có nhà đầu tư "xuống tiền", cơ hội mua được sẽ cao hơn.

Thế nhưng, chỉ trong vòng 3 ngày tìm hiểu về lô đất và liên hệ ngân hàng để vay thêm 1 tỉ đồng, anh Tr tiếp tục mất cơ hội. Lô đất đã có người vào cọc trước. "Tôi đang đợi ngân hàng trả lời rồi nhắn lại môi giới đi cọc, nhưng chưa kịp hẹn thì môi giới báo đã có khách khác cọc", anh Tr cho biết.

Hiện nhà đầu tư này tiếp tục đi tìm kiếm lô đất thổ cư khác để mua đầu tư. "Sau vài lần tuột cơ hội, khi ưng ý lô đất nào đó, thậm chí tôi không dám trả giá như thời điểm trước. Tôi nhận thấy, cứ vào trả giá xuống hoặc ra quyết định chậm là y rằng lô đất không còn. Ban đầu, tôi tưởng môi giới làm thị trường nhưng đi tìm hiểu mới thấy, sức mua khá tốt", anh Tr chia sẻ.

Mức độ quan tâm đất nền lân cận Tp.HCM tăng mạnh. Dữ liệu báo cáo quý 1/2025 của Batdongsan.com.vn

Theo ghi nhận, sau đợt đất nền quận 9 (cũ, nay là Tp.Thủ Đức) sốt nóng cục bộ, giá tăng nhanh thì đến nay một số khu vực giáp ranh như Dĩ An, Thuận An (Bình Dương), Đức Hoà (Long An), Nhơn Trạch (Đồng Nai)... đang trong cơn sốt mới. Giá đất nền các khu vực này ghi nhận tăng trung bình từ 10-20% so với cùng kì năm ngoái (tuỳ vị trí). Điển hình có một số nơi giá đã tăng 25% so với cuối năm 2024.

Thông tin sáp nhập tỉnh thành đã tác động rõ rệt đến tâm lý nhà đầu tư. Các lô đất nền "bất động" gần 3 năm nay bỗng lên cơn sốt. Giao dịch nhanh khiến mặt bằng giá bị đẩy lên cao. Tại Dĩ An (Bình Dương), giá trung bình đất nền trên dưới 30 triệu đồng/m2 được nhà đầu tư kì vọng có thể "đuổi kịp" giá đất khu vực Tp.Thủ Đức sau khi sáp nhập. Hiện các lô đất nền thổ cư tại Tp.HCM đang dao dịch từ 50-80 triệu đồng/m2 (tuỳ khu vực).

Chính sự kì vọng này đã đẩy nhu cầu thị trường lên cao. Từ sau Tết đến nay, giá đất nền tại Bình Dương liên tục nhảy múa. Hoạt động mua bán diễn ra nhiều khiến người có nhu cầu mua ở thực khó tiếp cận được sản phẩm giá tốt. Thậm chí, nhà đầu tư không nhanh tay cũng dễ mất cơ hội vì giá tăng và nguồn hàng khan hiếm.

Trong chia sẻ mới đây, ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Batdongsan.com.vn phía Nam nhận định, thông tin sáp nhập tỉnh thành đã khiến giao dịch bất động sản một số khu vực giáp ranh Tp.HCM tăng nhanh. Tại Bình Dương, khu vực Thuận An và Dĩ An mức độ quan tâm mua bán tăng lần lượt 26%, 23%. Nhu cầu nhà đầu tư đi săn đất thể hiện khá rõ trên thị trường. Điều này cho thấy, nhà đầu tư phản ứng nhanh với các thông tin quy hoạch. Nhiều người "đi trước đón đầu" nhằm kì vọng cơ hội về giá khi có thông tin chính thức.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc nhà đầu tư quá đà vào thông tin quy hoạch đã khiến một số nơi có hiện tượng sốt ảo. Giá tăng nhanh nhưng nhu cầu thực hạn chế. Hoạt động mua bán, thổi giá chỉ diễn ra ở nhóm nhà đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư vào thời điểm này cần quan sát kỹ khu vực, nhận định được rủi ro dòng tiền và kịch bản xảy ra với thị trường.