Sống chất ở Hanoi Melody Residences: Khi giá trị sống bắt đầu từ mỗi mét vuông chất lượng

Không gian sống - Khoản đầu tư thông minh

Gần ba tháng sau khi đặt mua căn hộ 3 phòng ngủ tại Hanoi Melody Residences (Tây Nam Linh Đàm), vợ chồng chị Hà hân hoan khi dự án đã cất nóc tòa đầu tiên vào tháng 8 vừa qua. Hai tòa còn lại đồng thời tập trung thi công. Tiến độ xây dựng ổn định đồng nghĩa thời điểm gia đình chị được về nhà mới càng gần. Đây là lần thứ hai gia đình chị đổi nhà. Tám năm trước, họ đã chuyển từ nhà đất trong ngõ nhỏ sang chung cư – một quyết định thay đổi cuộc sống.

Căn hộ mẫu 3 phòng ngủ ngập tràn ánh sáng tại Hanoi Melody Residences

So với nhà cũ trong ngách nhỏ từng sống, căn hộ chung cư đầu tiên của gia đình chị gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ đều rất tiện lợi. Chị Hà tấm tắc với quyết định đổi nhà, đặc biệt khi nhận định, bỏ tiền mua nhà không chỉ để sở hữu một nơi ở mà còn nhằm đầu tư sức khỏe, thời gian, niềm vui cho cả gia đình.

Để mua căn hộ mới, chị quyết định bán căn hộ đang ở và vay ngân hàng gần 50%. "Tôi thấy đầu tư vào chất lượng sống là khoản đầu tư giá trị. Việc lựa chọn vay ngân hàng giúp tôi không bị khó khăn về dòng tiền, trong nhà lúc nào cũng có sẵn một khoản để đầu tư và chăm lo cho các nhu cầu khác. Hiện tôi thuê tạm một căn 3 phòng ngủ gần dự án mới và càng chắc chắn rằng mua nhà rộng là lựa chọn đúng đắn", chị nói.

Nói về lý do lựa chọn Hanoi Melody Residences, chị Hà cho biết căn hộ 3 phòng ngủ rộng 145m2 tại đây phù hợp nhu cầu nâng cấp cuộc sống và tài chính của gia đình. Diện tích lớn như vậy, nhưng khi mua tại Hanoi Melody Residences, chị lại cần vay ít hơn so với một số dự án từng khảo sát nhờ mức giá tốt. Chính sách bán hàng hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc trong 2 năm càng khiến chị yên tâm hơn.

Hơn thế nữa, Hanoi Melody Residences tiện di chuyển và nhiều không gian xanh – điều rất hiếm dự án ở nội đô có được. Con trẻ sẽ được lớn lên trong không gian trong lành, mát mẻ mà vẫn được hưởng đầy đủ tiện nghi nhờ hệ thống tiện ích phong phú, đáp ứng đủ mọi nhu cầu. Căn hộ ở đây cũng được thiết kế hiện đại với nhiều mặt thoáng, cửa sổ kính lớn nên nhà luôn ngập sáng. Chị Hà đánh giá đây là khoản đầu tư "hời" khi cân bằng giữa giá cả và chất lượng sống.

Căn hộ sống chất trong từng mét vuông

Giống như chị Hà, hàng ngàn khách hàng đã lựa chọn Hanoi Melody Residences vì mong muốn đầu tư chất lượng sống lâu dài. Với không gian xanh mát, tiện ích đa dạng, vị trí trung tâm kết nối thuận tiện cùng cộng đồng cư dân văn minh, dự án mang lại nhiều "lãi kép" cho người mua – từ sức khỏe, thời gian đến tương lai cho con trẻ.

Không gian thoáng đãng trong căn hộ Hanoi Melody Residences

Sở hữu vị trí đắc địa tại Tây Nam bán đảo Linh Đàm, Hanoi Melody Residences hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành miền sống xanh tốt cho sức khỏe giữa nội đô. Tại đây, loạt công viên, hồ Linh Đàm và cây xanh nội khu đóng vai trò "lá phổi" điều hòa không khí. Khu bể bơi gần 1.000m², vườn gym ngoài trời, khu thể thao đa năng khuyến khích vận động, trong khi căn hộ với ban công rộng và cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên, tạo không gian thoáng đãng, giúp cư dân tái tạo năng lượng sau ngày dài.

Với loạt tiện ích hiện đại, cư dân tiết kiệm phần lớn thời gian di chuyển khi mọi nhu cầu được đáp ứng ngay trong khuôn viên: shophouse sầm uất với siêu thị, nhà hàng, trường mầm non nội khu gần 3.000m², công viên trẻ em… Vị trí chiến lược kết nối dễ dàng qua đường Giải Phóng, Vành đai 3, Quốc lộ 1A, chỉ 5-10 phút đến các tiện ích văn phòng, giải trí, 30 phút vào trung tâm phố cổ...

Giáo dục – yếu tố then chốt với các gia đình có con nhỏ được đảm bảo khi xung quanh dự án là hệ thống hàng chục trường học đa cấp, từ Tiểu học Chu Văn An (cách 300m), trường tiểu học Hoàng Liệt sát kề sắp đón học sinh, đến các trường trung học trong bán kính 3km. Các không gian vui chơi như công viên trẻ em, phố đi bộ Do Re Mi tạo điều kiện cho trẻ phát triển thể chất và kết nối bạn bè, thay vì bó hẹp trong bốn bức tường.

Sự an tâm của cư dân được củng cố bởi pháp lý minh bạch của Hanoi Melody Residences. Dự án đã được cấp sổ đỏ toàn khu, chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tuân thủ quy định quy hoạch và xây dựng. Chính sách thanh toán linh hoạt, ngân hàng hỗ trợ vay đến 70% giúp sở hữu căn hộ trở nên dễ dàng.

Hanoi Melody Residences ghi nhận tiến độ thi công nhanh chóng

Một căn hộ không chỉ là nơi để ở, mà còn là nền tảng cho một cuộc sống chất lượng. Hanoi Melody Residences không chỉ là nơi an cư, mà là khoản đầu tư cho hạnh phúc lâu dài, nơi từng mét vuông được đo đếm bằng những khoảnh khắc trọn vẹn bên gia đình.