Sống cân bằng "Thân - Tâm - Trí" giữa thành phố thông minh

Khi cân bằng "Thân - Tâm - Trí" trở thành chuẩn sống mới



Dịch bệnh và môi trường ngày càng áp lực khiến mọi người ngày càng chú trọng hơn tới các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong đó ưu tiên hàng đầu là môi trường sống.

Điều này thể hiện rõ trong báo cáo của Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI). Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, ngành bất động sản chăm sóc sức khỏe (wellness) ghi nhận mức tăng 6,4% mỗi năm. Số dự án thuộc mô hình này cũng không ngừng tăng mạnh, với hơn 740 bất động sản tại 34 quốc gia trên thế giới. Ước tính, giá trị ngành bất động sản wellness sẽ chạm ngưỡng 197 tỷ USD trong 2023.

Tại Việt Nam, người tiêu dùng cũng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những không gian đa tiện ích, khuyến khích lối sống năng động và những trải nghiệm hạnh phúc.

Sức khoẻ tinh thần ngày càng được coi trọng trong cuộc sống hiện đại

Nắm bắt xu hướng này, các "ông lớn" trong lĩnh vực địa ốc đã tích cực tìm kiếm cơ hội triển khai mô hình bất động sản chăm sóc sức khỏe (wellness). Đáng chú ý, một số dự án được phát triển sâu hơn, hướng đến trải nghiệm thân – tâm – trí (mindfulness) một cách toàn diện cho cư dân.



Chất sống đẳng cấp với hệ tiện ích 5 tầng đắt giá tại TK2 - Maison Détox

Sở hữu hệ tiện ích 5 lớp cân bằng Thân - Tâm - Trí cùng kiến trúc đẳng cấp theo phong cách Indochine, tòa TK2 - Maison Détox tại phân khu The Tonkin (Vinhomes Smart City, Hà Nội) là một trong số ít những dự án mang đến cho cư dân hành trình tận hưởng: Nghỉ ngơi – Rèn luyện – Hưởng thụ – Cân bằng.

Trút bỏ mọi âu lo, căng thẳng bên ngoài ngưỡng cửa, cư dân có thể tận hưởng những phút nghỉ ngơi với hệ thống sen tắm mưa đẳng cấp ngay tại tư gia. Máy lọc không khí hiện đại được chủ đầu tư trang bị, mang đến luồng khí trong lành, tươi mát, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả gia đình.

Trải nghiệm rèn luyện được nâng tầm với phòng tập gym chuẩn quốc tế cùng dịch vụ trị liệu sức khỏe tại bể sục Onsen, duy trì trải nghiệm "sống như nghỉ dưỡng".

Trong hành trình hưởng thụ tinh hoa từ nhà ra phố, cư dân tòa TK2 - Maison Détox có thể chìm đắm trong không gian đậm chất Indochine, được thể hiện ngay từ sảnh lễ tân, lounge hay clubhouse đẳng cấp.

Lounge được thiết kế sang trọng, đậm chất Indochine

Trải nghiệm hưởng thụ còn đến từ chuỗi tiện ích đẳng cấp theo phong vị Đông Dương. Tiêu biểu có thể kể đến như tháp đồng hồ Goddess, thác nước The Mekong, dàn cảnh quan The Muse, vườn nhiệt đới Palm Garden, đường dạo bộ Bamboo Path và hồ bơi nhiệt đới Indochine Resort quy mô gần 1.000m2.



Bên cạnh các trải nghiệm nội khu, chuỗi tiện ích "all in one" tại đại đô thị Vinhomes Smart City cũng là điểm cộng, đại diện cho yếu tố cân bằng mà chủ đầu tư hướng đến. Bộ ba công viên quy mô 16,3ha rợp sắc xanh giúp không gian sống thêm phần thoáng đãng, khuyến khích con người sống gần gũi với thiên nhiên. Từ đó, cư dân có thể duy trì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần ở ngưỡng ổn định, hạn chế những tác động xấu từ môi trường xung quanh.

Hệ thống máy tập ngoài trời đa chức năng, shop thương mại khối đế, nhà để xe nối liền... cũng góp phần kiến tạo trải nghiệm sống tiện nghi, đẳng cấp cho cư dân tòa căn hộ.

Nằm tại vị trí tâm điểm đại đô thị Vinhomes Smart City, TK2 - Maison Détox có lợi thế kết nối với những tiện ích từ hệ sinh thái đẳng cấp Vingroup. Sự hiện diện của trung tâm thương mại Vincom Mega Mall; bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; hệ thống giáo dục chất lượng cao Vinschool... thúc đẩy cư dân tìm nhịp cân bằng trong cuộc sống bận rộn, tận hưởng trọn vẹn tới từng phút giây.

Kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và các tiện ích được "may đo" đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chăm sóc thân – tâm – trí, TK2 – Maison Détox là nơi an cư lý tưởng, khẳng định chất sống và đẳng cấp của chủ nhân tinh hoa.