Tính đến sáng ngày 27 tháng 8 (theo giờ địa phương), khi người hâm cố gắng truy cập tài khoản thứ hai của nữ diễn viên Son Ye Jin, thì họ sẽ nhận được thông báo: "Rất tiếc, trang này không khả dụng". Tài khoản @yejinfoot\ của cô đã chính thức hiện không thể truy cập được và tài khoản chính của Son Ye Jin cũng không còn theo dõi bất kỳ người dùng nào nữa. Điều này cho thấy việc ngôi sao Hạ cánh nơi anh dường như đã đóng cửa hoàn toàn hoạt động mạng xã hội của mình.

Tài khoản phụ của Son Ye Jin mới được cô tạo một thời gian nhưng nhận được sự quan tâm lớn, vì nó cho thấy những hoạt động đời thường hiếm hoi của cô. Cụ thể, tài khoản này được mở vào tháng 6, có các bài đăng về chăm sóc trẻ em, ảnh cá nhân và nội dung vui nhộn.

Việc đóng tài khoản trùng khớp với thời điểm Son Ye Jin đang vướng vào tranh cãi về cáo buộc "bỏ bê diễn viên nhí". Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim mới No Other Choice được tổ chức vào ngày 19 tháng 8, bạn diễn Lee Byung Hun đã nói đùa rằng Son Ye Jin đã phớt lờ những câu hỏi của diễn viên nhí Choi So-yul trong quá trình quay phim, khiến anh phải tự trả lời những câu hỏi của cô bé.

Lời nhận xét này được đưa ra trong tiếng cười, nhưng những đoạn trích bị cắt ra khỏi ngữ cảnh đã nhanh chóng lan truyền, gây ra làn sóng chỉ trích, cáo buộc Son Ye Jin lạnh lùng và không tử tế với nữ diễn viên trẻ. Tuy nhiên, mẹ của diễn viên trẻ này đã sớm đính chính rằng câu chuyện đã bị hiểu lầm.

"Đó chỉ là một tình tiết hài hước được kể một cách nhẹ nhàng" - bà giải thích - "Sự thật là, cô ấy (Son Ye Jin) rất tốt bụng".

Thêm vào lời đính chính của người mẹ, một bài đăng cũ hơn từ tháng 12 tiết lộ rằng Son Ye Jin đã tặng cho nữ diễn viên nhí đóng chung phim với mình một món đồ chơi Giáng sinh rất được săn đón, càng chứng tỏ bản chất chu đáo của cô.

Mặc dù không có lý do chính thức nào được đưa ra cho việc xóa tài khoản, nhưng nhiều người nghi ngờ rằng thời điểm tài khoản phụ của Son Ye Jin bị đóng không phải là ngẫu nhiên. Các nhà phê bình cho rằng động thái này của cô có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực của công chúng - khi Son Ye Jin cố gắng tránh bị hiểu lầm hoặc soi mói thêm. Những người khác tin rằng việc tạm thời rời xa ánh đèn sân khấu có thể chỉ là quyết định cá nhân của cô.