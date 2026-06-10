Son Ye Jin thành thảm họa

Chiều 9/6, tờ Newsis đưa tin, Son Ye Jin bỗng vừa hứng trọn “cơn mưa gạch đá” từ công chúng sau màn lộ diện trên thảm đỏ lễ trao giải Golden Cinematography Awards lần thứ 46. Đợt sóng gió này không phải do diễn xuất hay thái độ của nữ ngôi sao mà lại đến từ phong cách thời trang thảm đỏ. Theo đó, netizen thể hiện sự thất vọng tràn trề trước trang phục, kiểu tóc của nữ minh tinh Hạ Cánh Nơi Anh trong màn lộ diện mới đây.

Lần này, Son Ye Jin diện tới thảm đỏ lễ trao giải 1 thiết kế váy dài màu hồng nhạt ôm sát cơ thể kết hợp cùng giày cao gót màu đen. Đặc biệt, nhiều khán giả đổ dồn sự chú ý vào kiểu tóc được làm phồng lên của nữ ngôi sao sinh năm 1982.

Sau khi chiêm ngưỡng màn xuất hiện của Son Ye Jin, netizen đã chê bai không tiếc lời, thậm chí còn thẳng thừng nhận xét, kiểu tóc ngắn của nữ diễn viên đã lỗi thời từ lâu, trông hệt như phong cách từng thịnh hành hồi những năm 2000. Chưa hết, khán giả còn bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn thất vọng với cách mà Son Ye Jin phối đồ. Theo những netizen này, việc nữ minh tinh 8X kết hợp giày cao gót màu đen với chiếc váy hồng nhạt trông vô cùng lạc quẻ, góp phần làm tăng thêm độ sến cho cô. Chưa dừng lại ở đó, lối trang điểm cùng bộ móng tay đỏ chót lệch pha với bộ trang phục màu hồng nhạt cũng khiến cô nhận về nhiều lời chê bai.

Nhiều khán giả gay gắt bày tỏ: “Đây chắc chắn là 1 trong những diện mạo thảm đỏ đáng thất vọng nhất trong sự nghiệp Son Ye Jin”, “Stylist chắc phải có thù sâu nặng với Son Ye Jin nên mới để cô ấy trở nên thảm họa tới mức như vậy trên thảm đỏ” ,...

Netizen chê bai tan nát Son Ye Jin vì màn lộ diện trên thảm đỏ mới đây. Công chúng cho rằng, nữ minh tinh gây thất vọng toàn tập từ lối trang điểm, cách phối đồ cho tới kiểu tóc. Ảnh: Naver

Nữ diễn viên cũng để lộ nhiều dấu hiệu lão hóa trên sân khấu nhận giải. Ảnh: Nate

Giữa làn sóng công kích hướng vào mình, Son Ye Jin cũng đã có phản ứng đáng chú ý đầu tiên. Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, cô đăng bức hình từ chính thảm đỏ mình vừa tham gia, đồng thời để lại dòng chú thích đầy ẩn ý: “Cảm ơn mọi người”. Nhiều khán giả nhận định, nữ diễn viên vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái, không bận tâm tới những phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng xung quanh diện mạo thảm đỏ của mình.

Đây không phải lần đầu tiên Son Ye Jin gây thất vọng tràn trề với phong cách thời trang và diện mạo khi lên thảm đỏ hoặc tham dự sự kiện. Còn nhớ khi dự 1 họp báo phim hồi tháng 10 năm ngoái, nữ diễn viên cũng khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng, không kịp thích nghi trước màn lột xác của mình. Cụ thể, sau nhiều năm chung thủy với mái tóc dài làm nên vẻ đẹp nữ tính và thanh lịch của mình, bà xã Hyun Bin bất ngờ quyết định cắt phăng mái tóc này, chuyển sang để tóc bob và kiểu mái bằng tỉa thưa.

Người hâm mộ và giới truyền thông khi ấy nhận xét, sự thay đổi này là điều táo bạo nhất của nữ diễn viên sinh năm 1981 từng làm cho đến nay. Trên MXH, nhiều khán giả cho biết diện mạo của Son Ye Jin sau khi để tóc ngắn trông có phần lạ lẫm, thậm chí còn xuống sắc so với lúc trước. 1 số netizen cũng khẳng định, Son Ye Jin vẫn hợp nhất với tóc dài bởi nó giúp tôn các đường nét thanh tú trên gương mặt của nữ diễn viên.

Hồi tháng 10/2025, cô từng gây bàn tán khi bỗng dưng cắt phăng mái tóc dài. Ảnh: Nate

Khán giả hy vọng nữ diễn viên sớm nuôi lại tóc dài để trở lại với hình ảnh quen thuộc lúc trước. Ảnh: Naver

Trước đó, ngoại hình của người đẹp Hạ Cánh Nơi Anh cũng bị cư dân mạng nhận xét là bất ổn. Từ LHP Venice sang đến LHP Busan, “quốc bảo nhan sắc xứ Hàn” khiến netizen phải ngỡ ngàng khi nhìn ngắm gương mặt của cô. Ở tuổi 43, nữ diễn viên để lộ nhiều dấu hiệu lão hóa, mắt bị sụp mí, nếp nhăn trên gương mặt càng rõ hơn khi cười. Thần sắc của Son Ye Jin cũng bị chê kém tươi tắn, rạng ngời. Vẻ ngoài đi xuống của cô đến cả ảnh có sử dụng filter cũng không che giấu nổi.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến bảo vệ Son Ye Jin khi cho rằng cô đã ngoài 40 tuổi, việc lão hóa là không thể tránh khỏi và nữ diễn viên đã can đảm chọn già đi 1 cách tự nhiên thay vì “dao kéo” để níu giữ tuổi xuân.

Trong hơn 1 năm trở lại đây, Son Ye Jin không ít lần để lộ những hình ảnh lão hóa xuống sắc. Ảnh: Naver

Son Ye Jin được mệnh danh là “tình đầu quốc dân”, “ngọc nữ điện ảnh” và “quốc bảo nhan sắc” nhờ vẻ đẹp trong trẻo, tài năng diễn xuất đa dạng. Trong suốt sự nghiệp, cô nổi tiếng khắp châu Á nhờ nhiều phim ăn khách bao gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh bao gồm Hương Mùa Hè, Hạ Cánh Nơi Anh, No Other Choice,...

Ngoài sự nghiệp đỉnh cao, Son Ye Jin còn được ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với tài tử Hyun Bin. Họ nên duyên sau khi hợp tác trong phim Hạ Cánh Nơi Anh và kết hôn vào tháng 3/2022. Cặp sao có 1 cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu, bé sinh tháng 11/2022.