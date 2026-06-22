Son Ye Jin ôm eo, xà nẹo Hyun Bin giữa ban ngày ban mặt, 1 chi tiết ngôn tình khiến 700 ngàn người dậy sóng

Chiều 21/6, tờ Heraldcorp đưa tin, Son Ye Jin vừa chia sẻ lên trang Instagram cá nhân loạt ảnh từ chuyến du lịch hạnh phúc cùng chồng con và người quen của cô. Trong hình, cô dùng sticker che kín mặt ông xã Hyun Bin và cậu con trai 3 tuổi.

Đặc biệt, loạt ảnh Son Ye Jin thân mật bên chồng tài tử trên bãi biển đã chiếm trọn spotlight, trở thành chủ đề nóng gây bàn tán trên khắp các diễn đàn trực tuyến, bởi lẽ lâu lắm rồi 2 vợ chồng cô mới tình tứ, ôm eo nhau giữa ban ngày ban mặt như vậy. Đáng chú ý, size gap giữa Hyun Bin và Son Ye Jin đã gây sốt, khiến công chúng không khỏi trầm trồ thích thú vì rất giống với hình mẫu về các nhân vật nam - nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình. Trước ống kính, Son Ye Jin nhỏ nhắn ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ của Hyun Bin, sự chênh lệch này càng làm tôn lên sự vững chãi, nam tính của nam diễn viên hạng S, khiến trong đầu khán giả tự động nảy số ra 1001 kịch bản ngôn tình ngọt ngào, lãng mạn. Được biết, vóc dáng cường tráng, “bờ vai Thái Bình Dương” và bắp tay cuồn cuộn của nam thần Hạ Cánh Nơi Anh chính là kết quả sau quá trình dài tập luyện chăm chỉ.

Chỉ sau thời gian ngắn, loạt ảnh thân mật, tình tứ của Son Ye Jin - Hyun Bin đã hút về tới gần 700 ngàn lượt thả tim cùng hàng chục ngàn lượt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm vợ chồng gắn bó của cặp đôi vàng.

Son Ye Jin vừa xả ảnh trong chuyến du lịch cùng chồng con và người quen. Cô còn dùng sticker vô cùng đáng yêu để che hết gương mặt của ông xã Hyun Bin và cậu quý tử nhỏ. Ảnh: IGNV

Đặc biệt, loạt ảnh Son Ye Jin thân mật bên ông xã tài tử đã gây sốt, được chia sẻ rần rần trong ngày 21/6. Lâu lắm rồi công chúng mới được chứng kiến nữ diễn viên ôm eo, xà nẹo chồng mình đầy tình cảm như vậy. Ảnh: IGNV

Size gap của vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin còn khiến fan xuýt xoa, thích thú vì quá giống với hình mẫu nam nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình. Trên các diễn đàn trực tuyến, fan đang ra sức kêu gọi 2 diễn viên mau mau đóng chung với nhau trong 1 tác phẩm tình cảm lãng mạn. Ảnh: IGNV

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: “Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ”.

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: “Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn”. Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): “Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi”.

Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của Son Ye Jin - Hyun Bin từ lâu đã gây sốt mạng xã hội khắp châu Á. Ảnh: X

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Và những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Ngoài ra, nhiều khán giả từng vô tình bắt gặp Kim Woo Jin ngoài đời cũng bị sốc visual, lên bài khen ngợi nhan sắc cậu bé với nhiều mỹ từ có cánh.