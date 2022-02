Son Ye Jin lộ diện xinh đẹp trên sóng truyền hình, thể hiện tình cảm với MC sau tuyên bố kết hôn

Mới đây, chương trình giải trí You Quiz on the Block đã công bố teaser có sự tham gia của Son Ye Jin.

Tại chương trình, Yoo Jae Suk hào hứng khi nữ diễn viên xuất hiện: "Tôi đã gặp cô ấy vài lần trên các chương trình tạp kỹ. Tôi luôn gọi cô ấy là Ye Jin. Điều khiến tôi ngạc nhiên vào thời điểm đó là cô ấy đã tự mình nhiều lần làm camera ẩn".

Ngay sau đó, Son Ye Jin vui vẻ trả lời: "Chúng tôi đã nhảy bungee cùng nhau trên Running Man. Chúng tôi cũng đến Brazil World Cup với tư cách là thành viên của đội cổ vũ trong Infinite Challenge".



Chia sẻ về nguyên nhân xuất hiện trong chương trình giải trí You Quiz on the Block, Son Ye Jin hài hước cho biết: "Là một diễn viên, bạn không có nhiệm vụ quảng bá một tác phẩm mới sao? Tôi xuất hiện trên You Quiz on the Block vì Jae Suk". Được biết đây là chương trình giải trí đầu tiên nữ diễn viên tham gia sau khi tuyên bố kết hôn. Trước đó, Son Ye Jin từng gây bão mạng xã hội với câu nói: "Người yêu hiện tại là tình đầu của tôi".

Vào tối ngày 10/2, Son Ye Jin khiến công chúng vô cùng vui mừng khi tuyên bố thông tin hôn nhân giữa mình và Hyun Bin. Trong bài đăng của mình, Son Ye Jin cho biết: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu về cách chia sẻ điều này vì đây là một câu chuyện quan trọng. Tôi đã tìm được người để dành phần đời còn lại của mình. Vâng… chính là anh ấy. Chàng trai gặp cô gái, họ nhận ra nhau trong đám đông, hứa sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai".

