Một bộ phim của Son Ye Jin bất ngờ hot trở lại sau 3 năm, nam chính bị lôi ra mỉa mai vì chỉ biết ké “fame”

Tròn 3 năm phát sóng (30/3), bộ phim truyền hình Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi của Son Ye Jin - Jung Hae In đóng chính bất ngờ được dân mạng đào bới và hot trở lại. Những hình ảnh cực ngọt ngào của cặp đôi cũng được khán giả bàn tán sôi nổi trên khắp Twitter vì quá tình cảm.

Xem lại loạt ảnh, nhiều fan không khỏi bồi hồi về dự án phim mà phải mất đến 5 năm, Son Ye Jin mới chịu quay lại với màn ảnh nhỏ. Mặc dù dự án truyền hình này không gây được tiếng vang quá lớn, tuy nhiên chemistry của cặp đôi là điều mà khán giả không thể phủ nhận.

Fan bồi hồi về những màn chemistry của Jung Hae In và Son Ye Jin.

Tuy nhiên không ít khán giả vẫn cho rằng dự án truyền hình này sẽ thất bại toàn tập nếu như không có sự góp mặt của Son Ye Jin.

Trên thực tế, nhiều khán giả đánh giá diễn xuất của Jung Hae In trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi vẫn còn khá gượng gạo, chưa kể nếu như không có Son Ye Jin đóng thì Jung Hae In cũng chẳng được mấy ai quan tâm. Đặc biệt những dự án sau đó của Jung Hae In đều bị khán giả làm lơ cụ thể như phim Đêm xuân hay Một nửa của một nửa đều có rating đầy thảm hại.

Nhiều fan vẫn cho rằng Jung Hae In hưởng ké fame từ đàn chị Son Ye Jin qua dự án Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi.

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Yoon Jin Ah (Son Ye Jin), một người phụ nữ ngoài 30 thành đạt nhưng cô đơn, và Seo Joon Hee (Jung Hae In), em trai người bạn thân của cô. Ban đầu, Yoon Jin Ah nghĩ Seo Joon Hee chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Thế nhưng, cô đã dần phải thay đổi suy nghĩ này của mình khi nhận ra, bản thân đang ngày càng có tình cảm với Seo Joon Hee.