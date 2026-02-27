Sơn Tùng và Hải Tú xa cách

Đó chính là sự xa cách trong vị trí đứng chụp ảnh chung của Sơn Tùng và Hải Tú.

Sau kỳ nghỉ Tết dài chính là không khí khai xuân. Nhiều doanh nghiệp, tập thể tổ chức buổi gặp mặt và lì xì năm mới, cùng chờ đón năm 2026 nhiều năng lượng, mã đáo thành công.

Không nằm ngoài cuộc chơi, Sơn Tùng M-TP, Hải Tú và M-TP Entertainment cũng xả chùm ảnh năm mới rực rỡ. Trong những khoảnh khắc này, sự xuất hiện chung khung hình của Sơn Tùng và Hải Tú tiếp tục gây chú ý.

Tại đây, sếp và nhân viên đứng quây quần, tạo thành một khung hình gọn gàng, đúng kiểu đại gia đình. Nhiều người nhanh chóng nhận ra Sơn Tùng M-TP và Hải Tú tiếp tục giữ khoảng cách, đứng xa nhau khi chụp ảnh tập thể.

Sơn Tùng và Hải Tú đứng cách xa nhau trong dịp năm mới

Vị trí đứng cách xa này đã được Chủ tịch M-TP và nữ diễn viên độc quyền duy trì trong nhiều năm qua. Từ ảnh sinh nhật công ty, ảnh Giáng sinh và Tết Nguyên đán, luôn có 1 - 2 người đứng ngăn giữa Sơn Tùng và Hải Tú.

Tất nhiên khoảng cách vật lý không đồng nghĩa với khoảng cách trong mối quan hệ. Có người cho rằng đó đơn giản là sự sắp xếp ngẫu nhiên. Trong ảnh tập thể đông người, việc ai đứng đâu đôi khi phụ thuộc vào vị trí đến trước - đến sau, chiều cao, bố cục khung hình. Nhưng cũng có ý kiến tin rằng, trong môi trường giải trí vốn nhạy cảm, mọi sự xuất hiện đều được tính toán.

Hải Tú luôn đứng cách xa Sơn Tùng trong ảnh tập thể của công ty

Về phần Hải Tú, cô cũng đăng thêm loạt ảnh check-in ở công ty. Trong hình ảnh khai xuân, “nàng thơ” chọn áo dài suông nền nã và chú thích: “Xuân Bính Ngọ cùng đại gia đình MTPE”. Phía dưới bài đăng này, cư dân mạng để lại nhiều lời khen và chúc mừng năm mới cho Hải Tú.

Hình ảnh mới nhất của Hải Tú

Trước đó, vào mùng 6 Tết, Hải Tú cập nhật tình hình Tết Bính Ngọ của mình khiến nhiều người bất ngờ.

Trên trang cá nhân, cô viết: “Cập nhật tình hình hiện tại: hết Tết… và mặt sắp thành 2 cái bánh chưng…”. Hải Tú cũng gửi lời chúc năm mới tới mọi người: “Vững vàng như ngựa phi. Dịu dàng như nắng sớm. Và rực rỡ theo cách rất riêng của mình nhé".

Dễ nhận thấy, ngoại hình của Hải Tú có phần thay đổi so với lần xuất hiện gần nhất vào tháng 11/2025. Gương mặt cô trông bầu bĩnh hơn, đúng như cách ví von vui vẻ “sắp thành hai cái bánh chưng” mà chính cô chia sẻ.

Hải Tú đăng ảnh vào mùng 6 Tết

