Sơn Tùng từng yêu cầu Hải Tú một điều khi quay MV, giờ nghe lại thấy hơi... "sai sai"

Khi nhiều người đang không khỏi ngóng chờ màn comeback của Sơn Tùng M-TP với There's No One At All thì một số Sky vẫn đang chìm đắm với Chúng Ta Của Hiện Tại. Mới đây, một netizen còn chia sẻ lại khoảnh khắc hậu trường đáng yêu giữa Sơn Tùng - Hải Tú khi quay MV.

Clip hậu trường Chúng Ta Của Hiện Tại

Theo đó, đoạn clip ghi lại những giây phút Sơn Tùng M-TP ra dáng chủ tịch và thị phạm cho gà cưng. Đáng chú ý, anh còn liên tục nhắc nhở Hải Tú là phải "hâm" lên để diễn ra đúng nét tính cách nhân vật.

Nào là "anh muốn phải hâm hơn nữa", "em đang ở trong vai rất hâm đấy" hay "em phải diễn thoải mái ra, em phải như một con hâm ấy" đều được Sơn Tùng không ngần ngại "chỉ đạo" Hải Tú. Sau khi đoạn clip được chia sẻ, một số netizen cho rằng nghe có phần hơi "sai sai" nhưng sự "thô-thật" của Sơn Tùng mới cho thấy anh đang rất tâm huyết với nhân vật của gà cưng.

Sơn Tùng luôn nhắc nhở vai diễn của Hải Tú phải "hâm"

Anh liên tục thị phạm và chỉ đạo nét diễn xuất cho Hải Tú

Trong màn comeback với There's No One At All, dù chưa hé lộ thêm bất kỳ nhân vật nào nhưng người hâm mộ cũng không ngừng quan tâm đến nhân vật nữ chính. Với vai trò là nữ diễn viên độc quyền, nhiều người cũng cho rằng Hải Tú sẽ tiếp tục góp mặt trong MV lần này của chủ tịch Sơn Tùng. Cùng tiếp tục theo dõi những hé lộ mới nhất của Sơn Tùng với sản phẩm âm nhạc 100% bằng tiếng Anh.

Clip và Ảnh: Tổng hợp