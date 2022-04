Sơn Tùng “khoe” kết hợp với producer của Lady Gaga nhưng lại viết sai tên người ta mất rồi?

Vừa qua, Sơn Tùng M-TP đã chính thức tung ra poster giới thiệu cho màn comeback mang tên There's No One At All. Đây cũng là sản phẩm full toàn bộ tiếng Anh lần đầu tiên trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Ca khúc còn đánh dấu lần hợp tác đặc biệt giữa Sơn Tùng và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới Chris Gehringer. Tuy nhiên, trong poster được Sơn Tùng đăng tải trên fanpage vào ngày 19/4, tên của producer này lại bị viết sai chính tả.

Poster đầu tiên được đăng tải trên fanpage của Sơn Tùng M-TP

Cụ thể trong tấm poster đầu tiên, tên của producer người Mỹ được viết là Christ Gehringer thay vì tên chính xác là Chris Gehringer. Dường như sau khi phát hiện sai sót, phía ekip Sơn Tùng đã nhanh chóng gỡ bỏ và thay bằng một tấm poster khác đã được ghi đúng tên.

Không biết có phải do hợp tác với một producer người nước ngoài khiến Sơn Tùng và ekip "hồi hộp" nên mới xảy ra sự cố này hay không. Thế nhưng có lẽ phía nam ca sĩ nên cần cẩn thận hơn khi đây cũng không phải lần đầu tiên ekip viết sai chính tả thông tin quan trọng trên poster.

Trước đó, trong buổi họp báo cuối năm 2020, thông tin album Chúng Ta đã bị viết thành "ABLUM" gây ra tình huống dở khóc dở cười.

Tấm poster được sửa lại sau đó đã ghi đúng tên của producer người Mỹ

Trước đó ekip Sơn Tùng cũng từng ghi sai chính tả trên poster công bố dự án

Chris Gehringer là một tên tuổi "cộm cán", đứng sau thành công hàng loạt ca khúc nổi tiếng của Rihanna, Lady Gaga, Drake, Demi Lovato, Lil Nas X... Anh cũng từng hợp tác với Hoàng Thuỳ Linh trong album Hoàng vào năm 2020 và No Nê của Suboi. Việc kết hợp cùng Sơn Tùng lần này đang gây nhiều sự tò mò và ngóng đợi cho một sản phẩm mang tính chất quốc tế của nam ca sĩ.

