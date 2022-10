Sơn Tùng M-TP 'nhá hàng' ca khúc mới; phim hài hành động của Hyun Bin chiếu ở Việt Nam

Từ trái qua: Sơn Tùng M-TP, Wowy, Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân - Ảnh: Facebook nghệ sĩ

* Sơn Tùng M-TP khiến khán giả đứng ngồi không yên khi "nhá hàng" sản phẩm mới

Mới đây, trên trang cá nhân, Sơn Tùng M-TP "nhá hàng" đoạn nhạc dài gần 1 phút của ca khúc mới. Đoạn nhạc có giai điệu sôi động, bắt tai người nghe.

Sơn Tùng M-TP khiến khán giả tò mò về ca khúc mới - Ảnh: Fanpage M-TP

Ca khúc có đoạn: Chẳng quan tâm tương lai, anh chẳng quan tâm đúng hay sai... Tình ta sao chông gai? Tình ta sao dừng lại?...". Nam ca sĩ chưa hé lộ thông tin chi tiết về thời gian phát hành.

Trước đó, Sơn Tùng M-TP phát hành MV There's no one at all tạo được sự chú ý nhưng cũng gây ồn ào dư luận.

* Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh, Wowy tham gia live show của Mỹ Tâm

Ca sĩ Mỹ Tâm cho biết 3 ca sĩ khách mời tham gia live show Tri âm của cô tại Hà Nội gồm ca sĩ Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh và rapper Wowy.

Đây cũng là 3 nghệ sĩ khách mời từng tham gia biểu diễn cùng Mỹ Tâm trong live show Tri âm tại TP.HCM cách đây hơn 1 năm.

Ba nghệ sĩ khách mời của Mỹ Tâm trong live show "Tri âm" - Ảnh: Fapage My Tam

Trong khi một số người hâm mộ phấn khích chờ đợi live show, cũng có không ít khán giả bày tỏ Wowy không thích hợp khi kết hợp cùng Mỹ Tâm. Thậm chí, có khán giả phản đối, bày tỏ thất vọng về việc Wowy góp mặt.

Live show Tri âm của Mỹ Tâm sẽ diễn ra ngày 5-11 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

* Ngô Thanh Vân tham dự show của Chanel

Trong khuôn khổ Paris Fashion Week, Chanel giới thiệu bộ sưu tập mới Spring Summer 2023 với sự tham gia của 2 đại sứ là Jennie và Kristen Stewart.

Đặc biệt, Ngô Thanh Vân xuất hiện tại sự kiện này với gu thời trang sang trọng. Cô diện áo tweed crop top kết hợp quần da ống rộng gây ấn tượng.

Ngô Thanh Vân gây chú ý tại "Paris Fashion Week" - Ảnh: Fanpage Ngo Thanh Van

"Là người đại diện Việt Nam tham gia show diễn, mình cảm thấy như được truyền cảm hứng và rất tự hào sánh bước bên cạnh những tên tuổi lớn từ các nước khác" - Ngô Thanh Vân chia sẻ.

* S.T Sơn Thạch hài hước khi dẫn Quýt làm cam chịu

Ca sĩ S.T Sơn Thạch có hình ảnh mới, trẻ trung và đầy hài hước khi dẫn game show mới Quýt làm cam chịu, phát sóng lúc 19h thứ tư hằng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 5-10.

Quýt làm cam chịu là chương trình giải trí vui nhộn. Mỗi tập phát sóng có bốn khách mời chia làm hai đội thi. Trong 30 phút, các khách mời tham gia những trò chơi đấu trí hay vận động đòi hỏi phải có sự linh hoạt, khéo léo và phối hợp nhịp nhàng với đồng đội. Nếu có sai sót, đồng đội sẽ là người nhận hình phạt khá hài hước.

Tập 1 có sự tham gia của nghệ sĩ Quốc Khánh, Lê Nhân, Duy Khương, Trâm Ngô.

Các nghệ sĩ tham gia "Quýt làm cam chịu" - Ảnh: BTC

* Hồng Diễm, Việt Anh tham gia phim về nghề kiểm sát viên

Từ ngày 10-10, phim Hành trình công lý sẽ phát thay thế cho phim Gara hạnh phúc vào lúc 21h40 thứ hai, thứ ba, thứ tư hằng tuần trên VTV3.

Hành trình công lý được chuyển thể từ phim truyền hình The Good Wife của Hàn Quốc. Phim khai thác câu chuyện liên quan đến nghề nghiệp của luật sư và kiểm sát viên.

Hành trình công lý có sự tham gia của các diễn viên: Hồng Diễm, Việt Anh, Hà Việt Dũng, Doãn Quốc Đam, Quốc Huy. Trước đó, bộ phim này mang tên tiếng Việt là Người vợ tốt.

Trailer phim "Hành trình công lý" - Nguồn: ĐPCC

* Phim hài hành động của Hyun Bin, Yoon A chiếu ở Việt Nam

Phim điện ảnh hài hành động của Hàn Quốc Đặc vụ xuyên quốc gia 2 (Confidential Assignment 2: International) có sự tham gia của Hyun Bin, Yoon A sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 28-10.

Tại Hàn Quốc, sau 26 ngày ra mắt, phim lập kỷ lục ấn tượng khi vượt qua 6 triệu vé bán, là bộ phim thứ 3 của Hàn Quốc vượt qua 6 triệu khán giả trong năm 2022.

Một cảnh trong phim - Ảnh: ĐPCC

Phim kể về hành trình của một đặc vụ (Hyun Bin thủ vai) trở lại Hàn Quốc để đánh sập tổ chức tội phạm quốc tế. Đặc biệt, sự xuất hiện của Min Young (Lim Yoon A đóng) trở thành điểm nhấn thú vị cho phim.

Phim còn có sự tham gia của các diễn viên: Yoo Hai Jin, Daniel Henney, Jin Sun Kyu…