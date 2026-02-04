Sơn Tùng không thể công khai Hải Tú?

Giữa lúc mạng xã hội vẫn còn bàn tán sôi nổi xoay quanh loạt khoảnh khắc được cho là của Sơn Tùng M-TP và Hải Tú xuất hiện cùng nhau khi đi sắm đồ Tết, nam ca sĩ mới đây đã có động thái mới gây chú ý.

Cụ thể, Sơn Tùng bất ngờ đăng tải loạt ảnh đời thường với không khí vui vẻ, thoải mái. Trong bộ ảnh mới, giọng ca Lạc Trôi diện trang phục đơn giản mà năng động, ghi lại những khoảnh khắc vui chơi tại khu giải trí, tạo dáng nhí nhố bên các trò chơi và mô hình. Đi kèm hình ảnh là dòng trạng thái mang màu sắc hài hước và hoàn toàn không nhắc đến những nghi vấn đang gây xôn xao suốt những ngày qua.

Sơn Tùng viết: "Lâu lắm mới biết lại cảm giác công viên là thế nào. Mà sao hôm nay nó vắng ngang vậy ta".

Sơn Tùng khoe ảnh đi chơi trong một khu giải trí, tạo dáng nhí nhố khi được cưỡi ngựa, đạp vịt,... Ảnh: FBNV

Vẫn như cũ, Sơn Tùng được khen vì độ điển trai dù xuất hiện với outfit hay kiểu tóc nào. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ vẫn thể hiện tinh thần thoải mái, không quá để ý đến những bàn tán xoay quanh bức ảnh nghi đi chung với Hải Tú. Ảnh: FBNV

Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Chỉ sau ít phút đăng tải, bài viết đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều người cho rằng đây là cách Sơn Tùng thể hiện sự bình thản, không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn xoay quanh đời tư. Và đây cũng không phải "chủ tịch" dùng quyền im lặng khi bị réo tên trên mạng xã hội chung với Hải Tú.

Kể từ khi về công ty chung, mối quan hệ giữa Sơn Tùng và Hải Tú liên tục được đặt trong tầm ngắm. Dù người trong cuộc vẫn thể hiện ra ngoài là anh em đồng nghiệp hay là sế và nhân viên nhưng những gì "team qua đường" thu thập lại cho ra suy nghĩ khác.

Không những bị soi đồ đôi, Sơn Tùng và Hải Tú từng có đến 2 lần bị bắt gặp cùng ra vào biệt thự riêng ở Nhà Bè (TP.HCM). Vào dịp Tết 2022, những hình ảnh Sơn Tùng đích thân đèo "nàng thơ" Hải Tú đi chợ mua đồ cúng ông Táo khiến mạng xã hội được phen chấn động. Khoảnh khắc cả hai lộ diện thân mật trước cửa biệt thự đắt đỏ rồi cùng nhau ra xe đi mua đồ chuẩn bị Tết được chia sẻ chóng mặt. Hải Tú thậm chí còn có hành động ôm eo tình cảm với Sơn Tùng.

Cho đến 1 năm sau, cũng vào dịp cúng ông Công ông Táo, cả hai tiếp tục bị "tóm dính" khi cùng xuất hiện ở biệt thự riêng. Sơn Tùng diện áo sweater màu vàng, còn Hải Tú mặc áo len, mang kính đen và cả hai cùng ngồi chiếc G63 để đi mua sắm. Dù liên tục bị bắt gặp nhưng cả hai đều luôn giữ im lặng.

2 lần Sơn Tùng và Hải Tú bị "tóm dính" xuất hiện ở biệt thự riêng. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Hồi tháng 10/2024, team qua đường bắt gặp cả hai "đánh lẻ" dạo chợ Đà Lạt, ghé vào một cửa hàng quần áo. Theo chia sẻ từ chủ shop, nam ca sĩ đi cùng một cô gái che chắn kín mít, không để lộ diện mạo. Tuy nhiên, loạt hình ảnh trích xuất từ camera nhanh chóng được lan truyền và khiến cộng đồng mạng xôn xao khi phát hiện người đi cạnh Sơn Tùng có vóc dáng, chiều cao rất giống Hải Tú, đặc biệt là khi đứng cạnh "chủ tịch".

Đến đầu tháng 4/2025, cặp đôi tiếp tục bị soi khi cùng xuất hiện trong một chuyến vi vu tại Thái Lan. Trong đoạn clip được lan truyền, Hải Tú diện trang phục đơn giản, đội mũ lưỡi trai, còn Sơn Tùng giữ phong cách tối giản, bảnh bao quen thuộc. Cả hai ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện và tương tác thân thiết.

Vừa qua, mạng xã hội được phen dậy sóng trước một khoảnh khắc được lan truyền chóng mặt, ghi lại hình ảnh một cặp nam nữ cùng xuất hiện tại một trung tâm thương mại. Theo những hình ảnh đang được chia sẻ, nhân vật nam gây chú ý với phong cách ăn mặc đơn giản nhưng có nhiều chi tiết được cho là trùng khớp với Sơn Tùng. Từ kiểu tóc, dáng người cho đến chiếc áo với hoạ tiết trước ngực nghi là hình xăm đặc trưng, tất cả đều khiến cư dân mạng đồng loạt réo tên nam ca sĩ. Trong khi đó, cô gái đi cùng diện trang phục rộng rãi, đội mũ và che mặt kỹ lưỡng, song vóc dáng mảnh mai, chiều cao và phong thái lại được cư dân mạng nhận xét là khá giống Hải Tú.

Sơn Tùng và Hải Tú nhiều lần lộ ảnh xuất hiện chung với nhau. Ảnh: MXH

Cả hai bị bắt gặp vi vu tại Thái Lan. Ảnh: MXH

Netizen lan truyền khoảnh khắc được cho là bắt gặp Sơn Tùng và Hải Tú ở trung tâm thương mại. Ảnh: MXH

Dù liên tục bị bắt gặp chung khung hình và bị cư dân mạng soi ra hàng loạt hint rõ ràng, cả Sơn Tùng M-TP lẫn Hải Tú vẫn chọn cách giữ im lặng. Không xác nhận, cũng không phủ nhận, thái độ nhất quán này khiến mối quan hệ của cả hai suốt nhiều năm qua luôn nằm trong sự tò mò của công chúng và trở thành đề tài bàn tán chưa từng hạ nhiệt trên mạng xã hội.

Ở thời điểm hiện tại, Hải Tú vẫn giữ vai trò là talent độc quyền thuộc công ty của Sơn Tùng. Dự án gần nhất mà cô tham gia là xuất hiện trong MV Chúng Ta Của Tương Lai.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng việc có công khai hay không thực chất không phải yếu tố quyết định của một mối quan hệ. Với nhiều người, tình cảm chỉ cần hai người trong cuộc đủ hiểu, đủ tin tưởng và cảm thấy hạnh phúc là đã trọn vẹn. Mỗi cá nhân đều có quyền lựa chọn cách yêu và cách bảo vệ đời sống riêng tư của mình. Đặt trong bối cảnh cả Sơn Tùng M-TP lẫn Hải Tú đều là những gương mặt của công chúng, việc không công khai mối quan hệ cũng được xem là một lựa chọn hợp lý, giúp hạn chế những tò mò vượt ngoài phạm vi nghệ thuật.