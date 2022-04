Không thể tin được: Sơn Tùng ghen lồng lộn, hất đổ bàn cờ khi nhìn thấy Thiều Bảo Trâm hẹn hò trai khác?

Những ngày gần đây, dân tình không khỏi xôn xao khi cặp đôi "oan gia" Sơn Tùng M-TP - Thiều Bảo Trâm đều thả thính cho màn comeback đặc biệt trong năm 2022. Tuy nhiên khó ai có thể tưởng tượng rằng, nếu như cả hai cùng kết hợp và cho ra mắt một siêu phẩm sẽ như thế nào.

Và xin trân trọng giới thiệu, một sản phẩm kết hợp chưa từng có của Sơn Tùng M-TP - Thiều Bảo Trâm cùng cameo Hải Tú mang tên Sau Lưng Anh Có Ai Kìa (There's No One At All) sẽ được ra mắt ngay trong tháng 4.

Sau Lưng Anh Có Ai Kìa (There's No One At All) - Sơn Tùng x Thiều Bảo Trâm

Mở đầu teaser là bài diễn văn bất hủ của Sơn Tùng M-TP với câu nói: "Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh, anh dành cả thanh xuân cho em". Thế nhưng khoảnh khắc tưởng chừng như vô cùng ngọt ngào ấy lại không thuộc về Sơn Tùng mà lại là hình ảnh... Thiều Bảo Trâm đang tay trong tay cùng anh chàng Ma Ran Đô.

Cũng bởi thế, lời tự sự "Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau, cũng đừng quên rằng chúng ta đã dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em" lại càng như xoáy thêm vào trái tim người xem.

Hình ảnh đầy đối lập giữa Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm trong MV

Khi Thiều Bảo Trâm tay trong tay bạn trai cũng là lúc Sơn Tùng chìm đắm trong men say

Ngay sau đó, sự kịch tính càng đẩy thêm tình tiết cao trào khi Sơn Tùng M-TP lộ rõ sự tức giận từ ánh mắt đến hành động. Anh gọi điện cho tình cũ nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ đầu dây phía Thiều Bảo Trâm. Hành động ghen "lồng lộn", đập luôn bàn cờ cho thấy Sơn Tùng M-TP khó có thể bình tĩnh khi từng giây từng phút trôi qua là hình ảnh tình cũ bên bạn trai luôn hiện lên trong tâm trí anh.

Thế nhưng anh cũng không biết rằng, đằng sau những giây phút ngọt ngào ấy, Thiều Bảo Trâm dường như cũng đang phải chịu đựng một sự đau khổ không thể nói thành lời. Cuối teaser, khoảnh khắc Hải Tú xuất hiện cũng là lúc Sơn Tùng M-TP nở một nụ cười bí ẩn. Rất có thể, cô gái này chính là nhân vật chặt đứt mọi sự hy vọng cuối cùng của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm trong MV.

Ánh mắt đầy tức giận của Sơn Tùng khi Thiều Bảo Trâm đã ở bên người khác

Cú điện thoại của sự hy vọng nhưng đáp trả của đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng

Anh giận giữ đập luôn bàn cờ

Khoảnh khắc cameo Hải Tú xuất hiện cũng là lúc Sơn Tùng M-TP mỉm cười đầy bí ẩn

Đùa chút vậy thôi! Đây hoàn toàn chỉ là bản ghép teaser MV mới sắp ra mắt của Thiều Bảo Trâm được "hoà quyện" vào trailer MV Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng M-TP đã lên sóng vào năm ngoái. Quả nhiên không gì là không thể với các thánh ghép dựng! Hãy cùng chờ đón phần tiếp theo của trailer này, liệu chuyện gì sẽ xảy ra giữa 3 người? Sẽ còn rất nhiều điều thú vị và bất ngờ đấy.