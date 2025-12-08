Sơn tùng giá rẻ bèo, được săn đón nhất dịp Giáng sinh

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đã đến Giáng sinh, khắp các hàng quán nhà cửa đã bắt đầu lên đèn trang trí rộn ràng ở nhiều nơi. Với nhiều gia đình và các bạn trẻ, cây thông luôn được xem là biểu tượng không thể thiếu trong mỗi mùa lễ hội. Tuy nhiên, giá thông tươi nhập khẩu khá cao và thời gian sử dụng chỉ trong 1 mùa khiến không ít người phải đắn đo suy nghĩ kỹ khi chọn. Trong bối cảnh đó, cây Sơn Tùng trở thành giải pháp thay thế hấp dẫn hơn: nhỏ gọn, dễ trang trí và có mức giá phù hợp với túi tiền của nhiều người.

Sơn Tùng là một loại tùng lá kim có hình dáng tự nhiên, thân thẳng, tán lá xanh đậm và dày. Nhờ hình dáng nhỏ xinh, thon gọn như một cây thông mini, sơn tùng được nhiều người ưu ái sử dụng để trang trí nhà cửa, quán cà phê hay văn phòng trong dịp Noel.

Sơn tùng được nhiều người ưa chuộng vì nhỏ xinh, dễ trang trí. Nguồn: @pinkknguyen

Chiều cao phổ biến của sơn tùng dao động từ 20cm đến hơn 1m tùy loại, với khả năng giữ dáng tốt cùng độ bền cao, cây có thể chơi trọn vẹn từ bây giờ đến hết mùa lễ hội. Chỉ cần chăm sóc đơn giản bằng cách giữ ẩm đất và đặt cây ở nơi thoáng sáng, người mua hoàn toàn có thể trưng sơn tùng trong suốt một tháng mà không lo bị héo rụng.

Về giá cả, năm 2024 từng ghi nhận mặt hàng thông và tùng tươi trên thị trường giảm mạnh gần 30% so với năm trước. Ở thời điểm đó, giá sơn tùng phổ biến từ 200 nghìn - 1 triệu đồng tùy loại, trong khi các giống thông tươi nhập khẩu có giá từ 1,5 triệu - 3 triệu đồng/cây.

Bước sang năm 2025, giá sơn tùng tiếp tục duy trì ở mức mềm hơn, phù hợp với nhu cầu trang trí phổ thông. Nhiều cửa hàng hiện cung cấp cây với mức khoảng 100 nghìn - 600 nghìn đồng cho cây chưa trang trí. Một số nơi đăng bán theo kích thước như size M 55 - 65cm khoảng 125 nghìn đồng, size L 75 - 85cm khoảng 155 nghìn đồng. Những cửa hàng khác rao bán size nhỏ từ 60 nghìn đồng cho cây 20 - 30cm, 80 - 100 nghìn đồng cho cây cao 40 - 75cm và trên 300 nghìn đồng cho cây từ 1m trở lên. Mức giá có thể thay đổi theo từng đợt nhập, tùy vào cửa hàng, nhưng nhìn chung vẫn khá dễ tiếp cận hơn nhiều so với thông tươi.

Sơn tùng được bán với giá khác nhau dựa trên kích thước và tùy loại. Nguồn: @_anhthuw.312_

Không chỉ vậy, để đáp ứng nhu cầu trang trí nhanh của các khách hàng, một số cửa hàng còn cung cấp thêm dịch vụ trang trí, gắn phụ kiện Noel như dây đèn, quả châu hoặc ngôi sao trang trí với chi phí dao động từ 50 - 100 nghìn đồng. Nhờ đó, người mua chỉ cần mang cây về và đặt vào vị trí mình mong muốn mà không cần quá nhiều thời gian để chuẩn bị.

Cây sơn tùng được trang trí rực rỡ đậm tinh thần lễ hội. Nguồn: @leafluv.garden, @khouse.concept, @tiemhoaannhien, @tiemhoatrentanglau

Trong bối cảnh nhu cầu trang trí Giáng sinh tăng cao, cây sơn tùng đang được bày bán ở những cửa hàng cây cảnh, hoa tươi. Với độ bền cao, hình dáng nhỏ xinh việc lựa chọn cây sơn tùng cho thời điểm này là hoàn toàn hợp lý.