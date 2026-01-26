Sôi động ngày hội "đổi xăng lấy điện" của Vinfast trên khắp 3 miền

Ngay từ sáng sớm, nhiều khách hàng đã có mặt tại các gian hàng VinFast tại Hà Nội để tìm hiểu về xe điện

Hàng trăm xe xăng được chuyển đổi

Trải dài trên khắp 3 miền, chuỗi sự kiện do VinFast tổ chức đã ghi nhận sức hút lớn tại tất cả các điểm cầu. Hàng nghìn khách hàng đa dạng, từ người trẻ, dân văn phòng đến các gia đình và người lớn tuổi, tạo nên không khí sôi động kéo dài từ sáng đến tối ở mỗi địa điểm.

Xe máy điện VinFast "được lòng" từ học sinh, nhân viên văn phòng tới người lớn tuổi

Tại Hà Nội, cả 2 địa điểm là Công viên Thanh Xuân và Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp đều đón lượng khách ghé thăm đông đảo ngay từ sáng sớm dù thời tiết mưa phùn, rét buốt.

Vượt trời giá lạnh, người Hà Nội hào hứng đem xe xăng đến đổi lấy xe điện VinFast với loạt ưu đãi "khó cưỡng"

Anh Nguyễn Hải cho biết gia đình anh đến ngày hội tại Công viên Thanh Xuân để tìm hiểu và cân nhắc đổi xe cho cả hai vợ chồng.

"Không khí ở Hà Nội thời gian gần đây khá ô nhiễm, nên vợ chồng tôi muốn chuyển sang đi xe điện để góp phần giảm phát thải. Tôi quan tâm tới Feliz 2025, còn vợ tôi thích Vero X, các mẫu này được thiết kế 2 pin, thuận tiện cho nhu cầu đi lại hàng ngày", anh chia sẻ.





Người dùng trải nghiệm khả năng vận hành của các mẫu xe điện VinFast

Tại TP.HCM, các điểm tổ chức sự kiện ở Công viên Đầm Sen, Công viên Lê Thị Riêng và Công viên Dĩ An cũng luôn trong tình trạng tấp nập khách tham dự. Sức hút của sự kiện được minh chứng qua việc hàng trăm xe máy xăng đã được mang đến các sự kiện để đổi lấy các mẫu xe điện sạch sẽ, thân thiện với môi trường.

Anh Lê Hoàng Minh Đức (phường Sài Gòn) là một trong số đó. Anh mang tới sự kiện một chiếc Honda Lead mua từ năm 2013. Sau khi thẩm định, anh đã quyết định đổi sang xe điện ngay lập tức.

"Hiện nay trạm sạc điện xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí còn thuận tiện hơn trạm xăng, nên việc chuyển sang xe điện sớm hoàn toàn không lo lắng gì. Đúng lúc chương trình có mức giá thu mua và giá bán phù hợp, lại đang được trả góp 0 đồng, tôi quyết định mua luôn", anh Đức nói. Ngay tại sự kiện, anh quyết định chọn mua mẫu VinFast Feliz 2025 để đăng ký chạy trên nền tảng Xanh SM Bike Platform.

Nhiều lựa chọn mọi phân khúc, đi kèm loạt ưu đãi hấp dẫn

Ngoài Hà Nội, TP.HCM, tại nhiều địa phương khác trên cả nước, các sự kiện nằm trong chuỗi "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" cũng thu hút lượng khách hàng đông đảo không kém. Khách tham quan đến các sự kiện đều chia sẻ sự hài lòng bởi loạt sản phẩm đa dạng và khả năng vận hành của các mẫu xe máy điện VinFast.

Ở Cần Thơ, anh Thành Lâm (phường Cái Khế) cùng con trai đến Vincom Xuân Khánh để trực tiếp lái thử trước khi quyết định mua xe. Theo anh, việc cho con trải nghiệm thực tế là yếu tố quan trọng giúp gia đình yên tâm khi lựa chọn phương tiện đi học hằng ngày.

Các dòng xe cho học sinh được các bậc phụ huynh quan tâm vì mẫu mã đa dạng, đẹp và được giới hạn tốc độ để đảm bảo an toàn cho con trẻ. Tại Quảng trường Thống Nhất (phường Hải Dương, TP. Hải Phòng), chị Thu Hà cũng lựa chọn "lên đời" xe điện cho con gái nhằm phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, mẫu xe chị chọn là ZGoo. Trước khi đưa ra quyết định, cả gia đình chị đã cùng nhau lái thử, kiểm tra khả năng vận hành cũng như các tính năng của xe ngay tại sự kiện.

Trải nghiệm lái thử xe điện được hưởng ứng mạnh mẽ tại sự kiện

Không chỉ riêng anh Lâm hay chị Hà, tại nhiều điểm tổ chức, không ít khách hàng đã quyết định chuyển sang xe điện ngay sau khi được tư vấn và trải nghiệm. Các chính sách ưu đãi được triển khai đồng thời trong khuôn khổ sự kiện chính là "cú hích" quan trọng, thúc đẩy người dùng mạnh dạn đưa ra quyết định "đổi xăng lấy điện".

Cụ thể, khách hàng mua xe tại chương trình được hưởng tổng mức hỗ trợ lên tới 8%, bao gồm ưu đãi trực tiếp 6% trên giá bán và miễn 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá bán). Song song đó là chương trình "Mua xe 0 đồng" với lãi suất ưu đãi. Đáng chú ý, tại các điểm cầu, khách hàng tham dự sự kiện còn được tham dự nhiều hoạt động bốc thăm trúng thưởng và nhận quà tặng hấp dẫn.

Ở các điểm cầu, sự kiện luôn thu hút đông đảo người tham gia

Việc trải nghiệm, đổi xe xăng sang xe điện được gói gọn trong một không gian tiện lợi, kết hợp với loạt chính sách hấp dẫn của VinFast biến đã chuỗi sự kiện của VinFast trở thành ngày hội chuyển đổi xanh của người dân nhiều tỉnh thành.

Chuỗi sự kiện sẽ được tiếp tục tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước vào mỗi cuối tuần, từ nay cho đến ngày 8/2.