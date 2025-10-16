



Tống Đông Khuê - từng được biết đến với biệt danh “hot boy siêu xe” - đã thua kiện bạn gái cũ Đoàn Thảo Nhi. Theo phán quyết của TAND TP.HCM, anh phải hoàn trả gần 44 tỷ đồng do không chứng minh được đây là khoản tặng cho. Có khả năng số tiền 44 tỷ đồng này đã được dùng để mua những mẫu xe như Mercedes-Maybach, Rolls-Royce...

Trước khi vướng vào vụ việc này, Tống Đông Khuê từng nổi tiếng trong cộng đồng mê xe với bộ sưu tập siêu xe và xe sang có giá hàng chục tỷ đồng.

Lùm xùm giữa Tống Đông Khuê và bạn gái cũ. Ảnh: Facebook

Tống Đông Khuê bắt đầu được chú ý từ giai đoạn 2018 - 2019 khi thường xuyên góp mặt trong các sự kiện quy tụ siêu xe tại TP.HCM. Anh không chỉ sở hữu nhiều mẫu xe thể thao mà còn đầu tư một gara riêng thiết kế như showroom, với sàn bóng, ánh sáng phản chiếu và khu vực trưng bày cố định.

Dàn xe từng gắn bó với Tống Đông Khuê trải dài từ siêu xe, xe thể thao đến sedan hạng sang, thể hiện rõ đam mê xe cộ của anh trong suốt nhiều năm.

Chiếc McLaren 720S độ thân rộng N-Largo được xem là tâm điểm trong bộ sưu tập. Đây là bản độ do hãng Novitec thực hiện, chỉ giới hạn 15 chiếc trên toàn thế giới. Xe dùng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, công suất 710 mã lực, hộp số ly hợp kép 7 cấp, tăng tốc 0–100 km/h trong 2,9 giây.

Trước 720S, Tống Đông Khuê từng sở hữu McLaren 570S - mẫu siêu xe thuộc dòng Sports Series. Xe có động cơ V8 3.8L tăng áp kép, công suất 562 mã lực, trọng lượng nhẹ và thiết kế nhỏ gọn, phù hợp khi di chuyển trong đô thị.

Ferrari 458 Italia trang bị động cơ V8 4.5L hút khí tự nhiên, công suất 562 mã lực, hộp số ly hợp kép 7 cấp. Chiếc xe từng được anh nâng cấp với bộ bodykit Misha Designs gồm cản trước, capo và cánh gió sau bằng sợi carbon, mang phong cách khác biệt so với nguyên bản.

Audi R8 V10 Plus là một trong những siêu xe đầu tiên của Tống Đông Khuê. Mẫu xe này dùng chung động cơ với Lamborghini Huracan – loại V10 hút khí tự nhiên 5.2L, công suất 611 mã lực, hộp số 7 cấp S-Tronic và hệ dẫn động quattro. Đây được xem là dấu mốc mở đầu cho quá trình sưu tập siêu xe của anh.

Ngoài siêu xe thể thao, Tống Đông Khuê còn sở hữu mẫu sedan siêu sang Rolls-Royce Ghost. Xe trang bị động cơ V12 6.6L tăng áp kép, nổi bật với nội thất chế tác thủ công, trần sao và các chi tiết ốp gỗ veneer đặc trưng của thương hiệu Anh quốc.

Mẫu sedan hạng sang Mercedes-Maybach S450 4Matic từng là phương tiện di chuyển thường xuyên của anh. Xe sử dụng động cơ V6 3.0L tăng áp kép, dẫn động bốn bánh, tập trung vào sự êm ái và tiện nghi cho hàng ghế sau.

Trước khi sở hữu các siêu xe đắt tiền, Tống Đông Khuê từng sử dụng Mercedes-Benz CLA 45 AMG.

Trong bộ sưu tập, anh cũng từng có BMW M3 E93 – bản mui trần của dòng M3, dùng động cơ V8 4.0L, hộp số DCT 7 cấp và BMW 428i Gran Coupe với động cơ 2.0L tăng áp, kiểu thân fastback 5 cửa.