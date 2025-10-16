Fanpage aFamily

Soi dàn xe của 'cực phẩm một thời' Tống Đông Khuê: Từ McLaren, Ferrari đến Rolls-Royce, có xe dùng tiền bạn gái để mua

Bảo Lâm,
Chia sẻ
Thích0

Từng được biết đến là “hot boy siêu xe” với gara toàn McLaren, Ferrari hay Rolls-Royce, Tống Đông Khuê nay trở lại trong tâm điểm vụ kiện với bạn gái cũ, phải hoàn trả gần 44 tỷ đồng theo phán quyết của tòa.


Tống Đông Khuê - từng được biết đến với biệt danh “hot boy siêu xe” - đã thua kiện bạn gái cũ Đoàn Thảo Nhi. Theo phán quyết của TAND TP.HCM, anh phải hoàn trả gần 44 tỷ đồng do không chứng minh được đây là khoản tặng cho. Có khả năng số tiền 44 tỷ đồng này đã được dùng để mua những mẫu xe như Mercedes-Maybach, Rolls-Royce...

Trước khi vướng vào vụ việc này, Tống Đông Khuê từng nổi tiếng trong cộng đồng mê xe với bộ sưu tập siêu xe và xe sang có giá hàng chục tỷ đồng.

screenshot 20211125 225936 ins 6823 7325 1760505302
Lùm xùm giữa Tống Đông Khuê và bạn gái cũ. Ảnh: Facebook

Tống Đông Khuê bắt đầu được chú ý từ giai đoạn 2018 - 2019 khi thường xuyên góp mặt trong các sự kiện quy tụ siêu xe tại TP.HCM. Anh không chỉ sở hữu nhiều mẫu xe thể thao mà còn đầu tư một gara riêng thiết kế như showroom, với sàn bóng, ánh sáng phản chiếu và khu vực trưng bày cố định.

Dàn xe từng gắn bó với Tống Đông Khuê trải dài từ siêu xe, xe thể thao đến sedan hạng sang, thể hiện rõ đam mê xe cộ của anh trong suốt nhiều năm.

236786987 2325519680913360 3473697308917857834 n 3 49d6
Chiếc McLaren 720S độ thân rộng N-Largo được xem là tâm điểm trong bộ sưu tập. Đây là bản độ do hãng Novitec thực hiện, chỉ giới hạn 15 chiếc trên toàn thế giới. Xe dùng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, công suất 710 mã lực, hộp số ly hợp kép 7 cấp, tăng tốc 0–100 km/h trong 2,9 giây.
tdk 2 1626574708314197168350
Trước 720S, Tống Đông Khuê từng sở hữu McLaren 570S - mẫu siêu xe thuộc dòng Sports Series. Xe có động cơ V8 3.8L tăng áp kép, công suất 562 mã lực, trọng lượng nhẹ và thiết kế nhỏ gọn, phù hợp khi di chuyển trong đô thị.
xehay sieu xe 23042022 2result
Ferrari 458 Italia trang bị động cơ V8 4.5L hút khí tự nhiên, công suất 562 mã lực, hộp số ly hợp kép 7 cấp. Chiếc xe từng được anh nâng cấp với bộ bodykit Misha Designs gồm cản trước, capo và cánh gió sau bằng sợi carbon, mang phong cách khác biệt so với nguyên bản.
150532118 2178160892315907 7307103642729351418 n b70a
Audi R8 V10 Plus là một trong những siêu xe đầu tiên của Tống Đông Khuê. Mẫu xe này dùng chung động cơ với Lamborghini Huracan – loại V10 hút khí tự nhiên 5.2L, công suất 611 mã lực, hộp số 7 cấp S-Tronic và hệ dẫn động quattro. Đây được xem là dấu mốc mở đầu cho quá trình sưu tập siêu xe của anh.
tdk 3 1626574784147544029844
Ngoài siêu xe thể thao, Tống Đông Khuê còn sở hữu mẫu sedan siêu sang Rolls-Royce Ghost. Xe trang bị động cơ V12 6.6L tăng áp kép, nổi bật với nội thất chế tác thủ công, trần sao và các chi tiết ốp gỗ veneer đặc trưng của thương hiệu Anh quốc.
anh bia 9ce3 1
Mẫu sedan hạng sang Mercedes-Maybach S450 4Matic từng là phương tiện di chuyển thường xuyên của anh. Xe sử dụng động cơ V6 3.0L tăng áp kép, dẫn động bốn bánh, tập trung vào sự êm ái và tiện nghi cho hàng ghế sau.
dong khue xe hop
Trước khi sở hữu các siêu xe đắt tiền, Tống Đông Khuê từng sử dụng Mercedes-Benz CLA 45 AMG. 
11673501819916130676373587220176085634284478orlpl
82 1657 003023
Trong bộ sưu tập, anh cũng từng có BMW M3 E93 – bản mui trần của dòng M3, dùng động cơ V8 4.0L, hộp số DCT 7 cấp và BMW 428i Gran Coupe với động cơ 2.0L tăng áp, kiểu thân fastback 5 cửa.
photo 2 1606104484278573684588
Maserati GranTurismo là mẫu coupe 2+2 chỗ đến từ Ý, trang bị động cơ V8 4.7L do Ferrari sản xuất, công suất 454 mã lực. Xe nổi bật bởi âm thanh pô đặc trưng và thiết kế mềm mại mang phong cách Grand Tourer cổ điển.
Theo Đời sống và Pháp luật Copy link 10/15/2025 16:51 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/soi-dan-xe-cua-cuc-pham-mot-thoi-tong-dong-khue-tu-mclaren-ferrari-den-rolls-royce-co-xe-dung-tien-ban-gai-de-mua-a581232.html
Tống Đông Khuê, CEO - tay chơi siêu xe khét tiếng là ai?
Chia sẻ
Thích0