Từng được biết đến là “hot boy siêu xe” với gara toàn McLaren, Ferrari hay Rolls-Royce, Tống Đông Khuê nay trở lại trong tâm điểm vụ kiện với bạn gái cũ, phải hoàn trả gần 44 tỷ đồng theo phán quyết của tòa.
Tống Đông Khuê - từng được biết đến với biệt danh “hot boy siêu xe” - đã thua kiện bạn gái cũ Đoàn Thảo Nhi. Theo phán quyết của TAND TP.HCM, anh phải hoàn trả gần 44 tỷ đồng do không chứng minh được đây là khoản tặng cho. Có khả năng số tiền 44 tỷ đồng này đã được dùng để mua những mẫu xe như Mercedes-Maybach, Rolls-Royce...
Trước khi vướng vào vụ việc này, Tống Đông Khuê từng nổi tiếng trong cộng đồng mê xe với bộ sưu tập siêu xe và xe sang có giá hàng chục tỷ đồng.
Tống Đông Khuê bắt đầu được chú ý từ giai đoạn 2018 - 2019 khi thường xuyên góp mặt trong các sự kiện quy tụ siêu xe tại TP.HCM. Anh không chỉ sở hữu nhiều mẫu xe thể thao mà còn đầu tư một gara riêng thiết kế như showroom, với sàn bóng, ánh sáng phản chiếu và khu vực trưng bày cố định.
Dàn xe từng gắn bó với Tống Đông Khuê trải dài từ siêu xe, xe thể thao đến sedan hạng sang, thể hiện rõ đam mê xe cộ của anh trong suốt nhiều năm.