Soi cận nhẫn cầu hôn của sao Vbiz: Toàn đính kim cương "siêu to", Tóc Tiên đặc biệt thế nào mà giấu mãi mới khoe?

Đối với nhiều người, nhẫn cầu hôn luôn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, là vật đính ước bền lâu, thể hiện một sự gắn kết không thể nào tách rời của hai tâm hồn cùng chung nhịp đập.

Không chỉ vậy, đây còn là nơi thể hiện phong cách cá nhân của họ. Cũng chính vì lẽ đó mà nhiều sao Vbiz của làng giải trí không ngần ngại chi hàng tỷ đồng để sắm nhẫn cầu hôn có giá trị hay sáng tạo ra những chiếc nhẫn cực lạ.

Tóc Tiên - Hoàng Touliver: Nhẫn cầu hôn đặc biệt đến mức "không dám khoe"

Không phải nhẫn kim cương bạc tỷ, chiếc nhẫn mà Hoàng Touliver đeo vào tay bà xã là một khối bạc to và dày cộm. Nhẫn cầu hôn theo phong cách "chọi chó chó chết" là lý do khiến Tóc Tiên không công khai cho mọi người biết.

Chiếc nhẫn từng được Tóc Tiên hé lộ trước khi về chung nhà với Hoàng Touliver nhưng hầu như không ai nhận ra.

Có chồng ngầu thế này nên nhẫn cũng chất chẳng kém.

Phanh Lee: Nhẫn cầu hôn giản dị



Không phải nhẫn kim cương hay màn quỳ gối lãng mạn như phim ngôn tình, Phanh Lee lại khoe 2 chiếc nhẫn cỏ khô được thắt sơ sài ở vị trí ngón áp út. "Khi bạn cầu hôn một cô gái không thích kim cương. And! I say yes!", nữ diễn viên cho hay.

Dù đã xác nhận chuyện cầu hôn nhưng đến hiện tại Phanh Lee vẫn chưa tiết lộ danh tính nửa kia.

Trấn Thành - Hari Won: Nhẫn cầu hôn đơn giản nhưng không kém phần tinh tế

Trấn Thành cầu hôn Hari Won bằng nhẫn cưới cực đơn giản.

Đến khi về chung một nhà, chiếc nhẫn cầu hôn được thay thế bởi chiếc nhẫn kim cương giá "khủng".

Trấn Thành và Hari Won là một trong những đôi vợ chồng hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Sau đám cưới, cặp đôi vẫn luôn giữ được sự lãng mạn như vợ chồng son.

Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn: Nhẫn kim cương cỡ khủng trị giá 1,2 tỷ

Lan Khuê thường xuyên khoe hình ảnh chiếc nhẫn đính hôn lên trang cá nhân. Chiếc nhẫn được thiết kế khá đơn giản nhưng hết sức tinh tế với điểm nhấn là một viên kim cương cỡ lớn. Nhiều nguồn tin tiết lộ chiếc nhẫn này có trị giá lên đến 1,2 tỷ đồng

Màn cầu hôn lãng mạn mà Tuấn John dành cho Lan Khuê từng khiến không ít cô gái phải ghen tị.

Nhã Phương - Trương Giang: Nhẫn kim cương nổi bật

Trường Giang đã cầu hôn Nhã Phương ngay trên truyền hình với chiếc nhẫn đính kim cương nổi bật.

Sau hơn 2 năm về chung nhà, Nhã Phương và Trường Giang chưa bao giờ thôi làm người khác phải ghen tỵ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.

Tú Anh - Gia Lộc: Nhẫn cầu hôn giá trị

Dù thiết kế của cặp nhẫn vô cùng đơn giản nhưng giá trị thực của nó lại không hề nhỏ.

Được biết, chỉ riêng chiếc nhẫn vàng đính kim cương của cô dâu đã có giá 6.650 USD (154 triệu đồng) còn nhẫn chú rể là 2.020 USD (46 triệu đồng).