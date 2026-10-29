Social First Commerce: Từ tương tác người dùng đến tăng trưởng kinh doanh

‏Mạng xã hội trở thành một phần của hành trình mua hàng‏

‏Trong cách triển khai chiến dịch truyền quen thuộc trước kia, mạng xã hội (social) thường xuất hiện sau, để mở rộng độ phủ và tạo thảo luận, giúp chiến dịch tiếp cận nhiều người hơn. ‏

‏Cho đến khi, hành vi của người dùng trên mạng xã hội đã thay đổi đáng kể. Họ không chỉ xem nội dung mà còn tìm kiếm đánh giá, đặt câu hỏi, so sánh ưu đãi và đôi khi đưa ra quyết định mua ngay trong quá trình tương tác. Nhiều doanh nghiệp đã nhanh nhạy lựa chọn chiến lược Social First Commerce.‏

‏Với Social First Commerce, hành vi, cuộc trò chuyện và phản hồi của người dùng trên mạng xã hội trở thành điểm khởi đầu để thương hiệu xây dựng ý tưởng, tạo tương tác và dẫn dắt khách hàng đến hành động mua hàng. ‏

‏Nếu Social Commerce thường được nhắc đến với hoạt động mua bán trên hoặc thông qua nền tảng xã hội, Social First Commerce bao quát một hành trình rộng hơn, mạng xã hội vẫn tạo nhận biết và tương tác, nhưng những kết quả ấy được nối tiếp bằng các bước cụ thể hơn trong hành trình mua hàng. ‏

‏Người dùng có thể bắt đầu từ TikTok, Facebook hay YouTube, tiếp tục tìm hiểu qua livestream rồi mua hàng trên website, ứng dụng hoặc sàn thương mại điện tử.

‏Social First Commerce: những con số tăng trưởng thực‏

‏Khi social được đặt ở đầu hành trình, mỗi nội dung cần mở ra một bước tiếp theo được vận hành trơn tru. Một video ngắn có thể khơi gợi nhu cầu; livestream giúp người dùng tìm hiểu kỹ hơn; còn gian hàng hoặc website cung cấp nơi hoàn tất giao dịch. Nếu video tạo được sự quan tâm nhưng người dùng khó tìm thấy điểm mua, cơ hội bán hàng dễ bị bỏ lỡ. Tương tự, một phiên livestream có nhiều người xem nhưng không được kết nối với ưu đãi, gian hàng và hoạt động tư vấn cũng khó tạo ra kết quả dài hơn thời lượng phát sóng.‏

‏Một chiến dịch Social First Commerce do agency Athena CM hợp tác thương hiệu hàng không thực hiện đã ghi nhận doanh thu từ hoạt động triển khai trong ba tháng cuối năm 2025, tương đương cả năm trước đó. Gian hàng vươn lên Top 1 ngành Voucher Dịch vụ trên Lazada; doanh thu đạt 1.484% kế hoạch và lượng e-voucher bán ra đạt 1.350% kế hoạch.‏

‏Trong giai đoạn cao điểm cuối năm, thương hiệu cần vừa duy trì sức hút trên mạng xã hội, vừa thúc đẩy doanh số từ các chương trình ưu đãi vé. Thay vì triển khai những phiên bán hàng độc lập, Athena CM xây dựng một concept xoay quanh những câu chuyện bay và trải nghiệm di chuyển. Trục nội dung này được phát triển xuyên suốt 30 phiên Mega Livestream và Mini Livestream, kết hợp với video ngắn từ các nhà sáng tạo.‏

‏Các nội dung không chỉ thông báo chương trình ưu đãi mà còn khai thác nhu cầu du lịch, những câu chuyện trên hành trình và không khí lễ hội cuối năm.

‏Song song với hoạt động nội dung, bốn loại e-voucher được mở bán trên Lazada với mức giá cạnh tranh so với kênh website. Người dùng biết đến chương trình qua video hoặc livestream có thể chuyển sang gian hàng để mua voucher. Với những trường hợp đã quan tâm nhưng chưa hoàn tất giao dịch, call center tiếp tục hỗ trợ qua tin nhắn và nhắc lại giỏ hàng.‏

‏Video, livestream, gian hàng và đội ngũ tư vấn không còn là những hạng mục tách rời. Mỗi hoạt động tiếp nối sự quan tâm được tạo ra từ hoạt động trước, giúp hành trình từ xem nội dung đến mua e-voucher diễn ra liền mạch hơn.‏

‏Về hiệu quả truyền thông, chiến dịch ghi nhận hơn 15 triệu lượt xem, trên 17 triệu lượt tiếp cận và gần 800.000 lượt tương tác. Mức độ hài lòng đạt 96%, với điểm đánh giá trung bình 4,8/5.‏

‏Có thể thấy, nội dung và livestream giúp chiến dịch duy trì sức hút trên social, trong khi gian hàng cùng hoạt động tư vấn đưa sự quan tâm tiến gần hơn đến giao dịch. Độ phủ không đứng riêng, mà trở thành đầu vào cho một hành trình có thể tiếp tục được theo dõi và tối ưu.‏

‏Social First Commerce nhưng không có một công thức chung cho mọi thương hiệu‏

‏Social First Commerce đặc biệt phù hợp với bán lẻ, FMCG và các ngành dịch vụ có chu kỳ chiến dịch nhanh, thường xuyên chịu áp lực doanh số theo mùa vụ. Ở những lĩnh vực này, khoảng thời gian từ lúc khách hàng chú ý đến khi đưa ra quyết định thường ngắn, đòi hỏi nội dung và điểm bán phải được kết nối chặt chẽ.‏

‏Dù vậy, không có một công thức chung cho mọi thương hiệu. Một doanh nghiệp bán lẻ có thể ưu tiên video ngắn, livestream và gian hàng trên sàn. Với lĩnh vực dịch vụ, nội dung giải thích cùng đội ngũ tư vấn có thể giữ vai trò lớn hơn. Có chiến dịch cần nhà sáng tạo để mở rộng mức độ quan tâm, nhưng cũng có chiến dịch nên tập trung vào cộng đồng người dùng sẵn có.‏

‏Điều cần thiết là xác định rõ khách hàng thường bắt đầu từ đâu, tìm hiểu qua những điểm chạm nào và muốn hoàn tất giao dịch theo cách nào. Từ đó, thương hiệu mới lựa chọn được tổ hợp nội dung, nền tảng và công cụ phù hợp.‏

‏Khi nội dung social được xây dựng cùng lúc với đường dẫn đến điểm bán, tương tác không còn là kết quả cuối cùng. Mỗi lượt xem, bình luận hay cuộc trò chuyện đều có thể trở thành bước khởi đầu cho một hành trình kinh doanh tiếp theo.‏