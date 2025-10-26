Sốc với Mỹ Tâm!

Tối 24/10, Mỹ Tâm tung video visual quảng bá cho concert See The Light - sự kiện âm nhạc hoành tráng dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại SVĐ Mỹ Đình. Trước đó, nữ ca sĩ đã công bố thông tin bán vé và seat map, khẳng định quy mô của concert lần này sẽ là "lớn nhất từ trước đến nay". Với sức chứa lên đến 40 nghìn khán giả, See The Light được kỳ vọng trở thành concert đầu tiên của một nghệ sĩ Việt chạm đến cột mốc này, mang đến những trải nghiệm thị giác và cảm xúc hoàn toàn mới cho người hâm mộ, nối dài kỷ lục rực rỡ của Mỹ Tâm sau Tri Âm.

Tâm điểm không chỉ nằm ở thông tin concert mà là visual "vi diệu" của Mỹ Tâm trong đoạn video vừa được đăng tải. Xuất hiện với hình tượng nữ thần âm nhạc, khoác lên mình khí chất sang trọng, lộng lẫy như một nữ hoàng ôm cây guitar điện, Mỹ Tâm lập tức khiến cộng đồng mạng "bùng nổ".

Tạo hình này vốn đã gây sốt ngay từ khi poster được công bố, nhưng khi được nhìn thấy qua video, mọi chi tiết thần thái đến biểu cảm sống động càng làm tôn lên nét đẹp không tuổi của Mỹ Tâm. Ở tuổi 44, Mỹ Tâm như "lão hoá ngược", trẻ trung không tì vết. Mỹ Tâm xuất hiện là một lần khiến công chúng phải trầm trồ, sốc vì nhan sắc và khí chất khó ai bì lại.

Nhan sắc của Mỹ Tâm rực rỡ, càng đơn giản lại càng toát lên vẻ đẹp tự nhiên và cuốn hút. Câu hỏi "Mỹ Tâm làm gì để giữ được nhan sắc" xuất hiện dày đặc, rất nhiều người tò mò về bí quyết của Mỹ Tâm.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi hậu Đại lễ 2/9, chính nữ ca sĩ đã có lời đáp thẳng thắn: "Tôi không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ là mỗi ngày cố gắng sống cân bằng, giữ tâm thế tích cực và cho đi nhiều hơn. Khi sống bình thản và biết yêu thương, năng lượng tích cực sẽ tự nhiên lan tỏa, và đó cũng là cách để tôi trẻ trung hơn. Có bạn còn hỏi tôi ăn gạo gì, uống nước gì mà trẻ thế, tự nhiên trả lời ngay là tôi ăn gạo quê hương, uống nước nhớ nguồn nên trẻ đó."

Bên cạnh chăm sóc bản thân, hào quang của Mỹ Tâm còn đến từ chính năng lượng tích cực, từ lối sống biết yêu thương và sẻ chia. Điều đó khiến khán giả cảm nhận rõ nét không chỉ nhan sắc, mà còn là sự rạng rỡ khó trộn lẫn thông qua cử chỉ thần thái của Mỹ Tâm sau hơn hai thập kỷ ca hát.

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ Tâm vẫn giữ vững vị thế của một trong những giọng ca hàng đầu Vpop. Song song với những hoạt động biểu diễn, nữ ca sĩ không ngừng làm mới mình qua các dự án âm nhạc, đem lại dấu ấn sâu đậm cho khán giả. Hơn 2 thập kỷ đứng trên sân khấu, "Họa mi tóc nâu" giữ nguyên sức hút, vừa bằng giọng hát nội lực, vừa bằng vẻ đẹp không tuổi.