Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự tổ chức đám ma cho mình

Sina đưa tin mới đây đoạn video nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa nằm trong linh cữu, tự chuẩn bị tang lễ cho mình ở tuổi 40 khiến khán giả sốc nặng.

Trong đoạn video, Hoắc Kiến Hoa biết bản thân mang bệnh nặng nên tự tổ chức tang lễ cho mình, mời một số người nước ngoài đóng giả làm người đưa tiễn. Những chưa kịp "tận hưởng" các dịch vụ tang lễ đẳng cấp, anh bị đánh thức bởi một cuộc gọi yêu cầu có mặt gấp để hoàn thành công việc.

Tuy nhiên, đây là video giới thiệu bộ phim Tuổi Trẻ (tên khác: Khinh Niên ) ra mắt vào ngày 30/12. Cảnh quay khiến khán giả thích thú khi mô tả cuộc sống của những nhân viên văn phòng, dù mệt đến sắp chết nhưng vẫn không được nghỉ ngơi.

Hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự tổ chức tang lễ gây sốc

Khán giả xem đoạn giới thiệu thích thú bình luận: "Diễn xuất của Hoắc Kiến Hoa rất duyên dáng", "Tôi còn tưởng nam chính mở đầu phim đã đi đời", "Hoắc Kiến Hoa cũng phải tăng ca giống tôi", "Hoắc Kiến Hoa và chúng ta đều là những con 'gia súc kéo cày' trong xã hội ngày nay", "Phim mở đầu hấp dẫn quá, phải xem mới được", "Sao Hoắc Kiến Hoa ngày càng 'điên' vậy".

Trong phim, Hoắc Kiến Hoa thủ vai Mã Đinh, một doanh nhân trẻ bị chẩn đoán mắc bệnh u não. Sau khi lâm trọng bệnh, Mã Đinh quyết định về nước tìm lại ba người anh em chí cốt ngày xưa từng vì mâu thuẫn với nhau mà dần trở nên xa cách. Cuộc sống hiện tại của 4 người đàn ông trung niên có nhiều khác biệt, người bế tắc sự nghiệp, người gánh nỗi lo toan gia đình, áp lực kinh tinh khi kết hôn và sinh con. Họ ôn lại kỷ niệm xưa, quyết định cùng nhau khởi nghiệp để sống trọn vẹn nhiệt huyết mỗi phút giây cuộc đời.

Phim về 4 ông chú trung niên làm lại cuộc đời của Hoắc Kiến Hoa lên sóng từ ngày 30/12.

Nhân vật Mã Đinh của Hoắc Kiến Hoa được miêu tả là một kẻ "độc miệng, đanh đá" với những màn đối đáp cực gắt với hội anh em. Bộ phim mô tả cuộc sống của những nhân viên văn phòng nam khi bước vào tuổi trung niên dưới góc nhìn hài hước.

Đây là dự án thứ ba được lên sóng của Hoắc Kiến Hoa trong năm 2025, trước đó, anh xuất hiện trong các tác phẩm Vì Sao Anh Ấy Vẫn Còn Độc Thân và Đấu Trí Ký Ức , đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của nam diễn viên với thị trường giải trí Đại lục.

Bên cạnh đó, truyền thông Trung Quốc đánh giá Hoắc Kiến Hoa lựa chọn các nhân vật khá đa dạng, thậm chí nhiều nhân vật mang "máu điên" trong người. Nam diễn viên cũng không "cưa sừng làm nghé" mà chọn các đề tài mang tính thời sự với đàn ông trung niên như việc quá tuổi bị ép đi xem mắt, lập nghiệp, phá án...

Hoắc Kiến Hoa giờ đây không ngại lựa chọn các nhân vật có tính cách đặc biệt

Nhân vật Mã Đinh trong Tuổi Trẻ với tính cách hài hước ngầm, độc miệng là hình tượng mới mẻ so với các nhân vật lạnh lùng mà Hoắc Kiến Hoa từng thể hiện trong quá khứ, do đó được khán giả rất mong chờ.

Ngoài Hoắc Kiến Hoa, Tuổi Trẻ còn có sự góp mặt của mỹ nam cổ trang một thời Kiều Chấn Vũ vai Lý Liên Bảo. Hoắc Kiến Hoa và Kiều Chấn Vũ từng nằm trong Top 4 mỹ nam nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ thuộc nhóm "Thiên Nhai tứ Mỹ", bao gồm Chung Hán Lương và Nghiêm Khoan. Ngoài ra còn có các diễn viên thực lực như Lưu Đoan Đoan, Điền Vũ, Tùy Tuấn Ba...

Nam thần Hoắc Kiến Hoa luôn thu hút khán giả dù ở độ tuổi nào